Тур: 34. Стадион: Клеантис Викелидис.
4:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолПальма Луис
25' Желтая карточкаМазику Брэдли
33' Желтая карточкаГрэй Андре
2:0
44' ПенальтиПальма Луис
49' Желтая карточкаEnzo Gaggi
2:1
50' ГолТахатос Эфстатиос
3:1
57' ГолГрэй Андре
3:2
60' ГолАлхо Николай
63' Желтая карточкаТахатос Эфстатиос
65' Красная карточкаДелетич Милош
4:2
74' ГолМатео Гарсия
76' Желтая карточкаЛуна Антонио
90' Желтая карточкаХристодулопулос Лазарос
90'+5
Ход матча
3'
1:0
25'
33'
44'
2:0
49'
50'
57'
3:1
60'
3:2
65'
73'
74'
4:2
76'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хулиан
Диас
10
Матео
Гарсия
17
Пальма
Луис
12
Котник
Матиц
66
Пиринен
Юха
17
Си
Аруна
13
Луна
Антонио
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пальма ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Terzis
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
-
17 Си АрунаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Луна АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Каче ЭргюсПолузащитник
-
10 Перес ФелипеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Арис Салоники
Волос
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.4
Среднее время на гол
112
225
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.27
0.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
123
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пальма Луис
|11 (1)
|0.32
|Грэй Андре
|7
|0.21
|Дарида Владимир
|5
|0.15
|Мансини Даниэль
|4
|0.12
|Гарсия Мануэль II
|4
|0.12
|Камара Абубакар
|4 (1)
|0.12
|Итурбе Хуан
|3
|0.09
|Матео Гарсия
|3
|0.09
|Фабиано Лейсманн
|3 (1)
|0.09
|Камашу Рафаэл
|2
|0.06
|Дабо Брайан
|1
|0.03
|Рупп Лукас
|1
|0.03
|Одубаджо Мозес
|1
|0.03
|М'баката Салем
|1
|0.03
|Жервиньо Куасси
|1
|0.03
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|Брабец Якуб
|1
|0.03
|Пеерсман Марвин
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|6
|0.18
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|0.18
|Цоканис Тасос
|4
|0.12
|Фернандес Пауло
|3
|0.09
|Куциас Георгиос
|3
|0.09
|Луна Антонио
|2
|0.06
|Ван Веерт Том
|2
|0.06
|Тахатос Эфстатиос
|2
|0.06
|Баррьентос Жан
|2 (1)
|0.06
|Алхо Николай
|1
|0.03
|Чиринос Мичаэль
|1
|0.03
|Enzo Gaggi
|1
|0.03
|Перес Фелипе
|1
|0.03
|Эшковал Жоау
|1
|0.03
|Кноккар Антони
|1 (1)
|0.03
|Мескида Николас
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
|Карталис Александрос
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиано Лейсманн
|9
|0
|Дабо Брайан
|7
|1
|Камара Абубакар
|5
|2
|Этебо Огенекаро
|6
|1
|Одубаджо Мозес
|7
|0
|Матео Гарсия
|3
|1
|Пеерсман Марвин
|4
|0
|Итурбе Хуан
|4
|0
|Дукуре Шейк III
|4
|0
|Мансини Даниэль
|4
|0
|Грэй Андре
|3
|0
|Мазику Брэдли
|3
|0
|Камашу Рафаэл
|3
|0
|Христодулопулос Лазарос
|2
|0
|Брабец Якуб
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Шейх Пап
|2
|0
|Пальма Луис
|0
|1
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Дарида Владимир
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|М'баката Салем
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делетич Милош
|7
|1
|Сьелис Христос
|8
|0
|Баррьентос Жан
|7
|0
|Enzo Gaggi
|7
|0
|Алхо Николай
|3
|2
|Луна Антонио
|6
|0
|Эшковал Жоау
|6
|0
|Клейман Борис
|4
|0
|Фернандес Пауло
|4
|0
|Dimitris Metaxas
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Мескида Николас
|3
|0
|Ожегович Огнен
|3
|0
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|Тахатос Эфстатиос
|3
|0
|Си Аруна
|1
|1
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Перес Фелипе
|2
|0
|Карталис Александрос
|2
|0
|Кноккар Антони
|2
|0
|Пиринен Юха
|1
|0
|Каче Эргюс
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Чиринос Мичаэль
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Волос
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
3
7
Арис Салоники
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Волос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
20
26
Волевые поражения
14
14
Арис Салоники
72.4%
27.6%
21 победа 8 поражений
Первый тайм
41% (14)
38% (13)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
24% (8)
32% (11)
Волос
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (12)
44% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
Сухие победы
11
13
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
27
28
Волевые поражения
17
21
Голы по времени матча
Забито
33
18
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 24
5
15%
0
0%
1-15
4
12%
3
17%
16-30
7
21%
3
17%
31-45
7
21%
5
28%
46-60
6
18%
2
11%
61-75
4
12%
5
28%
76-90
Пропущено
15
26
5 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
13%
4
15%
1-15
1
7%
7
27%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
4
27%
4
15%
46-60
4
27%
6
23%
61-75
2
13%
1
4%
76-90
Забито
19
18
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 25
1
5%
1
6%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
6
32%
4
22%
76-90
Пропущено
24
33
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
2
8%
4
12%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
4
17%
7
21%
31-45
3
13%
2
6%
46-60
3
13%
7
21%
61-75
8
33%
7
21%
76-90
Забито
52
36
24 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 11
10 Не забивали 15
6
12%
1
3%
1-15
8
15%
6
17%
16-30
10
19%
4
11%
31-45
9
17%
10
28%
46-60
9
17%
6
17%
61-75
10
19%
9
25%
76-90
Пропущено
39
59
15 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 24
4
10%
8
14%
1-15
5
13%
13
22%
16-30
6
15%
11
19%
31-45
7
18%
6
10%
46-60
7
18%
13
22%
61-75
10
26%
8
14%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Волос - Арис Салоники 0:3 АЕК - Арис Салоники 3:1
Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - РФШ Рига 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 Ламия - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Арис Салоники - Волос 3:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0
Волос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2
Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4
Результаты матчей
Арис Салоники
Волос
Точный счет
2:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
6 раз 35%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
3:0
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 29%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
15 раз 44%
2
10 раз 29%
1
6 раз 18%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
98
107
710
611
116
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
107
611
611
314
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
1915
1618
1321
925
331
331
133
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|24
|5
|5
|63 - 16
|77
|2.
|34
|23
|8
|3
|46 - 14
|77
|3.
|34
|19
|10
|5
|68 - 24
|67
|4.
|34
|18
|10
|6
|55 - 31
|64
|5.
|34
|15
|5
|14
|53 - 38
|50
|6.
|34
|11
|7
|16
|35 - 60
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|9
|10
|12
|33 - 39
|37
|2.
|31
|8
|10
|13
|31 - 35
|34
|3.
|31
|7
|9
|15
|32 - 49
|30
|4.
|31
|6
|12
|13
|29 - 47
|30
|5.
|31
|5
|15
|11
|22 - 34
|30
|6.
|31
|5
|12
|14
|20 - 50
|27
|7.
|31
|6
|7
|18
|20 - 47
|25
|8.
|31
|4
|12
|15
|21 - 44
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|36 - 7
|41
|2.
|17
|11
|5
|1
|22 - 7
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|42 - 12
|37
|4.
|17
|11
|3
|3
|32 - 14
|36
|5.
|17
|11
|2
|4
|33 - 15
|35
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|6
|4
|18 - 14
|24
|2.
|16
|5
|9
|2
|14 - 9
|24
|3.
|15
|4
|6
|5
|16 - 22
|18
|4.
|15
|4
|4
|7
|12 - 25
|16
|5.
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|16
|3
|6
|7
|12 - 20
|15
|7.
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|8.
|16
|3
|5
|8
|13 - 23
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|17
|11
|3
|3
|27 - 9
|36
|3.
|17
|8
|6
|3
|26 - 12
|30
|4.
|17
|7
|7
|3
|23 - 17
|28
|5.
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|6.
|17
|4
|3
|10
|20 - 23
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|2.
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|3.
|16
|2
|6
|8
|13 - 25
|12
|4.
|16
|3
|2
|11
|10 - 27
|11
|5.
|16
|1
|8
|7
|8 - 25
|11
|6.
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|7.
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
|8.
|15
|0
|6
|9
|8 - 25
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|18 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|11 (4)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (4)
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 9
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 9
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 9
|Панатинаикос
|Курбелис Димитрис
|1 9
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10