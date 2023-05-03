  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф
  4. Греция
  5. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Арис Салоники
4:2
Конец матча
Волос
0'
1:0
3' Гол
Пальма Луис
25' Желтая карточка
Мазику Брэдли
33' Желтая карточка
Грэй Андре
2:0
44' Пенальти
Пальма Луис
49' Желтая карточка
Enzo Gaggi
2:1
50' Гол
Тахатос Эфстатиос
3:1
57' Гол
Грэй Андре
3:2
60' Гол
Алхо Николай
63' Желтая карточка
Тахатос Эфстатиос
65' Красная карточка
Делетич Милош
4:2
74' Гол
Матео Гарсия
76' Желтая карточка
Луна Антонио
90' Желтая карточка
Христодулопулос Лазарос
90'+5

Ход матча

3'
Пальма Луис
1:0
21'
 
Panagiotis Avgerinos
Котник Матиц
25'
Мазику Брэдли
 
33'
Грэй Андре
 
44'
Пальма Луис
2:0
46'
 
Каче Эргюс
Dimitris Metaxas
49'
 
Enzo Gaggi
50'
2:1
Тахатос Эфстатиос
(Делетич Милош)
57'
Грэй Андре
(Пальма Луис)
3:1
58'
Рупп Лукас
Дабо Брайан
 
58'
Итурбе Хуан
Пальма Луис
 
60'
3:2
Алхо Николай
(Enzo Gaggi)
63'
 
Тахатос Эфстатиос
65'
 
Делетич Милош
73'
 
Перес Фелипе
Си Аруна
74'
Матео Гарсия
(Дарида Владимир)
4:2
76'
 
Луна Антонио
81'
Н'Кулу Николя
Мазику Брэдли
 
81'
Сгурдос Рафаил
Дарида Владимир
 
81'
Христодулопулос Лазарос
Грэй Андре
 
82'
 
Мескида Николас
Луна Антонио
82'
 
Ойкономопулос Антониос
Цоканис Тасос
90'
Христодулопулос Лазарос
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
43
Пеерсман
Марвин
18
Мазику
Брэдли
16
Дарида
Владимир
10
Матео
Гарсия
13
Этебо
Огенекаро
6
Дабо
Брайан
17
Пальма
Луис
9
Грэй
Андре
12
Котник
Матиц
32
Тахатос
Эфстатиос
4
Асланидис
Кириакос
66
Пиринен
Юха
17
Си
Аруна
8
Enzo
Gaggi
6
Цоканис
Тасос
3
Алхо
Николай
21
Dimitris
Metaxas
13
Луна
Антонио
7
Делетич
Милош
Арис Салоники
4-5-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Волос

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:3
С
3:0
С
2:0
ТМК
1:0
С
0:2
С
1:2
С
2:0
С
0:1
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.4

Среднее время на гол

112
225

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.27
0.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
123

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 11 (1) 0.32
Грэй Андре 7 0.21
Дарида Владимир 5 0.15
Мансини Даниэль 4 0.12
Гарсия Мануэль II 4 0.12
Камара Абубакар 4 (1) 0.12
Итурбе Хуан 3 0.09
Матео Гарсия 3 0.09
Фабиано Лейсманн 3 (1) 0.09
Камашу Рафаэл 2 0.06
Дабо Брайан 1 0.03
Рупп Лукас 1 0.03
Одубаджо Мозес 1 0.03
М'баката Салем 1 0.03
Жервиньо Куасси 1 0.03
Н'Кулу Николя 1 0.03
Брабец Якуб 1 0.03
Пеерсман Марвин 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 6 0.18
Ожегович Огнен 6 (1) 0.18
Цоканис Тасос 4 0.12
Фернандес Пауло 3 0.09
Куциас Георгиос 3 0.09
Луна Антонио 2 0.06
Ван Веерт Том 2 0.06
Тахатос Эфстатиос 2 0.06
Баррьентос Жан 2 (1) 0.06
Алхо Николай 1 0.03
Чиринос Мичаэль 1 0.03
Enzo Gaggi 1 0.03
Перес Фелипе 1 0.03
Эшковал Жоау 1 0.03
Кноккар Антони 1 (1) 0.03
Мескида Николас 0 0
Фернандеш Виктор 0 0
Карталис Александрос 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Лейсманн 9 0
Дабо Брайан 7 1
Камара Абубакар 5 2
Этебо Огенекаро 6 1
Одубаджо Мозес 7 0
Матео Гарсия 3 1
Пеерсман Марвин 4 0
Итурбе Хуан 4 0
Дукуре Шейк III 4 0
Мансини Даниэль 4 0
Грэй Андре 3 0
Мазику Брэдли 3 0
Камашу Рафаэл 3 0
Христодулопулос Лазарос 2 0
Брабец Якуб 2 0
Хулиан Диас 2 0
Шейх Пап 2 0
Пальма Луис 0 1
Н'Кулу Николя 1 0
Дарида Владимир 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
М'баката Салем 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делетич Милош 7 1
Сьелис Христос 8 0
Баррьентос Жан 7 0
Enzo Gaggi 7 0
Алхо Николай 3 2
Луна Антонио 6 0
Эшковал Жоау 6 0
Клейман Борис 4 0
Фернандес Пауло 4 0
Dimitris Metaxas 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Мескида Николас 3 0
Ожегович Огнен 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Тахатос Эфстатиос 3 0
Си Аруна 1 1
Цоканис Тасос 2 0
Перес Фелипе 2 0
Карталис Александрос 2 0
Кноккар Антони 2 0
Пиринен Юха 1 0
Каче Эргюс 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Чиринос Мичаэль 1 0
Куциас Георгиос 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Волос
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

3
7
Арис Салоники
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Волос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

20
26

Волевые поражения

14
14
Арис Салоники
72.4%
27.6%
21 победа 8 поражений
Первый тайм
41% (14)
38% (13)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
24% (8)
32% (11)
Волос
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (12)
44% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)

Сухие победы

11
13

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

27
28

Волевые поражения

17
21

Голы по времени матча

Забито

33
18
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 24
5
15%
0
0%
1-15
4
12%
3
17%
16-30
7
21%
3
17%
31-45
7
21%
5
28%
46-60
6
18%
2
11%
61-75
4
12%
5
28%
76-90

Пропущено

15
26
5 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
13%
4
15%
1-15
1
7%
7
27%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
4
27%
4
15%
46-60
4
27%
6
23%
61-75
2
13%
1
4%
76-90

Забито

19
18
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 25
1
5%
1
6%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
6
32%
4
22%
76-90

Пропущено

24
33
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
2
8%
4
12%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
4
17%
7
21%
31-45
3
13%
2
6%
46-60
3
13%
7
21%
61-75
8
33%
7
21%
76-90

Забито

52
36
24 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 11
10 Не забивали 15
6
12%
1
3%
1-15
8
15%
6
17%
16-30
10
19%
4
11%
31-45
9
17%
10
28%
46-60
9
17%
6
17%
61-75
10
19%
9
25%
76-90

Пропущено

39
59
15 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 24
4
10%
8
14%
1-15
5
13%
13
22%
16-30
6
15%
11
19%
31-45
7
18%
6
10%
46-60
7
18%
13
22%
61-75
10
26%
8
14%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Волос - Арис Салоники 0:3 АЕК - Арис Салоники 3:1
Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - РФШ Рига 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 Ламия - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Арис Салоники - Волос 3:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0
Волос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2
Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4

Результаты матчей

Арис Салоники
Волос

Точный счет

2:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
6 раз 35%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
3:0
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 29%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
15 раз 44%
2
10 раз 29%
1
6 раз 18%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
9
8
10
7
1.5
7
10
6
11
2.5
1
16
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
6
11
3
14
2.5
2
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
19
15
16
18
1.5
13
21
9
25
2.5
3
31
3
31
3.5
1
33
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 34 24 5 5 63 - 16 77
2.
Панатинаикос
 34 23 8 3 46 - 14 77
3.
Олимпиакос
 34 19 10 5 68 - 24 67
4.
ПАОК
 34 18 10 6 55 - 31 64
5.
Арис Салоники
 34 15 5 14 53 - 38 50
6.
Волос
 34 11 7 16 35 - 60 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 31 9 10 12 33 - 39 37
2.
Атромитос
 31 8 10 13 31 - 35 34
3.
Панетоликос
 31 7 9 15 32 - 49 30
4.
ПАС Янина
 31 6 12 13 29 - 47 30
5.
Астерас
 31 5 15 11 22 - 34 30
6.
Ламия
 31 5 12 14 20 - 50 27
7.
Ионикос
 31 6 7 18 20 - 47 25
8.
Левадиакос
 31 4 12 15 21 - 44 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 17 13 2 2 36 - 7 41
2.
Панатинаикос
 17 11 5 1 22 - 7 38
3.
Олимпиакос
 17 11 4 2 42 - 12 37
4.
ПАОК
 17 11 3 3 32 - 14 36
5.
Арис Салоники
 17 11 2 4 33 - 15 35
6.
Волос
 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 16 6 6 4 18 - 14 24
2.
Астерас
 16 5 9 2 14 - 9 24
3.
ПАС Янина
 15 4 6 5 16 - 22 18
4.
Ламия
 15 4 4 7 12 - 25 16
5.
Левадиакос
 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 16 3 6 7 12 - 20 15
7.
Ионикос
 15 3 5 7 10 - 20 14
8.
Панетоликос
 16 3 5 8 13 - 23 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 17 11 3 3 27 - 9 36
3.
Олимпиакос
 17 8 6 3 26 - 12 30
4.
ПАОК
 17 7 7 3 23 - 17 28
5.
Волос
 17 6 5 6 18 - 26 23
6.
Арис Салоники
 17 4 3 10 20 - 23 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 15 6 4 5 21 - 19 22
2.
Панетоликос
 15 4 4 7 19 - 26 16
3.
ПАС Янина
 16 2 6 8 13 - 25 12
4.
Ионикос
 16 3 2 11 10 - 27 11
5.
Ламия
 16 1 8 7 8 - 25 11
6.
Атромитос
 15 2 4 9 13 - 21 10
7.
Левадиакос
 16 1 5 10 9 - 27 8
8.
Астерас
 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 18 (2)
АЕК Гарсия Леви 14 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 11 (4)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ионикос Ромао Алаиксис 1 9
ОФИ Ларссон Эрик 1 9
Ионикос Валерианос Йоргос 1 9
Панатинаикос Курбелис Димитрис 1 9
Панетоликос Младен Себастьян 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Дабо Брайан уходит с поля. Рупп Лукас выходит вместо него
    • 57'
      Пальма Луис сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      57'
      Г О О О О Л - Грэй Андре бьет в цель!
    • 50'
      Делетич Милош сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Efstathios Tachatos бьет в цель!
    • Желтая карточка
      49'
      Enzo Gaggi получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Dimitris Metaxas уходит с поля. Каче Эргюс выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Пальма Луис из команды Арис Салоники забивает с точки!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Арис Салоники 4:2 Волос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     