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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Будё-Глимт
2:0
Конец матча
Одд
0'
17' Желтая карточка
Овусу Соломон
23' Желтая карточка
Валлем Конрад
31' Желтая карточка
Мумбанья Фарис
48' Желтая карточка
Бьортуфт Один Лурас
1:0
55' Гол
Ветлесен Уго
2:0
82' Гол
Пеллегрино Амаль
90'+4

Ход матча

17'
 
Овусу Соломон
23'
 
Валлем Конрад
31'
Мумбанья Фарис
 
48'
Бьортуфт Один Лурас
 
55'
Ветлесен Уго
(Пеллегрино Амаль)
1:0
66'
Вембангомо Брис
Элабделлауи Омар
 
66'
Нордас Лассе
Мумбанья Фарис
 
71'
 
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
Ингебритсен Микаэль
71'
 
Аас Сайвер
Мидтскуген Оле-Эрик
81'
Сьоволд Фредрик
Ветлесен Уго
 
81'
Сёрли Сондре
Мугиша Джоэл
 
81'
 
Рууд Эспен
Dennis Gjengaar
82'
Пеллегрино Амаль
2:0
87'
Сёренсен Адам
Грёнбек Альберт
 
87'
 
Faniel Temesgen Tewelde
Йоргенсен Филип
88'
 
Овусу Леонард
Евтович Милан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 542 Количество передач 551
  • 53 Владение мячом, % 47
12
Хайкин
Никита
3
Элабделлауи
Омар
4
Бьортуфт
Один
Лурас
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
93
Мугиша
Джоэл
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
12
Вальштед
Леопольд
21
Хаген
Стеффен
17
Овусу
Соломон
5
Томас
Диого
24
Dennis
Gjengaar
3
Баккай
Йосеф
Бриан
14
Валлем
Конрад
7
Йоргенсен
Филип
10
Ингебритсен
Микаэль
8
Евтович
Милан
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
Будё-Глимт
4-3-3
Одд
3-4-2-1

История личных встреч

Будё-Глимт
Одд

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Т
7:0
Т
3:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
6:1
Т
0:4
Т
3:1
Т
3:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
2:4

Голы

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

3.14
1.29

Среднее время на гол

28
70

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1.14

Среднее время на гол

52
78

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

2.43
1.21

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

37
74

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 7 1.4
Грёнбек Альберт 3 0.6
Ветлесен Уго 1 0.2
Сёрли Сондре 1 0.2
Мумбанья Фарис 1 0.2
Берг Патрик 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Мугиша Джоэл 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 1 0.2
Йоргенсен Филип 1 0.2
Валлем Конрад 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Сьоволд Фредрик 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 4 0
Овусу Соломон 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Томас Диого 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
2
Будё-Глимт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Одд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
2

Голы по времени матча

Забито

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
2
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
5
38%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1
Одд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0
Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1 Викинг - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Одд - Волеренга 2:1 Тромсё - Одд 3:2

Результаты матчей

Будё-Глимт
Одд

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
2:0
2 раза 40%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Бранн
 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Лиллестрём
 4 3 0 1 10 - 9 9
4.
Тромсё
 4 2 2 0 3 - 1 8
5.
Викинг
 4 2 1 1 10 - 5 7
6.
Стабек
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Хам-Кам
 4 2 0 2 9 - 10 6
8.
Одд
 5 1 3 1 2 - 2 6
9.
Русенборг
 5 1 3 1 3 - 4 6
10.
Саннефьёрд
 4 1 2 1 5 - 3 5
11.
Сарпсборг-08
 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Хёугесунн
 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
Мольде
 5 1 1 3 7 - 7 4
14.
Стрёмсгодсет
 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
Волеренга
 4 1 0 3 5 - 9 3
16.
Олесунн
 5 0 0 5 0 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Викинг
 2 2 0 0 9 - 3 6
3.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Хам-Кам
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
6.
Саннефьёрд
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Стабек
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Тромсё
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Русенборг
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Бранн
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Русенборг
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Одд
 3 0 2 1 0 - 2 2
10.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Стрёмсгодсет
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 0 - 6 0
16.
Олесунн
 3 0 0 3 0 - 8 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 4 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Волеренга Жута Леонард 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      31'
      Фарис Мумбанья получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Валлем Конрад получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Овусу Соломон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Будё-Глимт 2:0 Одд онлайн

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