Тур: 5. Стадион: КФУМ Арена. Зрители: 972
0'
1:0
25' ГолRemi Svindland
31' Желтая карточкаВормгор Вито
37' Желтая карточкаPetter Nosakhare Dahl
50' Желтая карточкаРобстад Хенрик
1:1
56' ГолСкогволд Хенрик
90' Желтая карточкаSindre Osestad
2:1
90' ГолRobin Rasch
2:2
90' ГолСкогволд Хенрик
90'+6
Ход матча
25'
1:0
31'
50'
56'
1:1
90'
90'
2:1
90'
2:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
-
31 Deni Dashaev
-
-
-
-
27 Sander Svela
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
КФУМ
Старт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
9
Голов в среднем за матч
0.33
1.8
Среднее время на гол
270
50
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
51
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robin Rasch
|1
|0.2
|Remi Svindland
|1
|0.2
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.2
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0.2
|Нджиэ Мусса
|0
|0
|Obilor Denzel Okeke
|0
|0
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|3
|0.6
|Страннегорд Том
|3
|0.6
|Alagie Sanyang
|2
|0.4
|Лане Джек
|1
|0.2
|Sindre Osestad
|0
|0
|Марес Люк
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
Карточки
КФУМ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simen Hestnes
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Petter Nosakhare Dahl
|2
|0
|Akinsola Akinyemi
|1
|0
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|2
|0
|Робстад Хенрик
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0
|Sindre Osestad
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
4
КФУМ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Старт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
1
4
КФУМ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
4
44%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
5
71%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осане - КФУМ 1:1 КФУМ - Ранхейм 0:1 Рёуфосс - КФУМ 4:0 КФУМ - Согндаль 1:1
Фредрикстад - КФУМ 2:0 Эргрюте - КФУМ 0:5 КФУМ - Улленсакер-Киса 1:0 КФУМ - Люн 4:3 КФУМ - Норстранд 1:2 Тромсё - КФУМ 1:1 Старт - КФУМ 5:4 КФУМ - Мосс 4:2 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Хам-Кам - КФУМ 0:5 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Бранн - КФУМ 4:1 КФУМ - Стйордалс Блинк 3:1 Рёуфосс - КФУМ 0:3 КФУМ - Стабек 0:0 Старт - КФУМ 3:2
Старт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0
Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2 Старт - КФУМ 3:2
Результаты матчей
КФУМ
Старт
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
КФУМ
Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
32
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Старт
|Скогволд Хенрик
|3 (2)
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|3 (1)
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|3 (1)
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3