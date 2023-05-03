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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 972
КФУМ
2:2
Конец матча
Старт
0'
1:0
25' Гол
Remi Svindland
31' Желтая карточка
Вормгор Вито
37' Желтая карточка
Petter Nosakhare Dahl
50' Желтая карточка
Робстад Хенрик
1:1
56' Гол
Скогволд Хенрик
90' Желтая карточка
Sindre Osestad
2:1
90' Гол
Robin Rasch
2:2
90' Гол
Скогволд Хенрик
90'+6
1
Emil
Oedegaard
20
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
15
Mathias
Toennessen
2
Keivan
Ghaedamini
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
14
Haakon
Hoseth
22
Petter
Nosakhare
Dahl
6
Remi
Svindland
18
Obilor
Denzel
Okeke
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
30
Fabian
Oestigaard
Ness
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
7
Дервискадич
Эмир
40
Sindre
Osestad
15
Робстад
Хенрик
23
Скогволд
Хенрик
10
Alagie
Sanyang
КФУМ
3-4-3
Старт
3-5-2

История личных встреч

КФУМ
Старт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
5:4
ПД
3:2
ПД
0:1
ПД
2:3
ПД
0:2
ТПМ
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

1
9

Голов в среднем за матч

0.33
1.8

Среднее время на гол

270
50

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robin Rasch 1 0.2
Remi Svindland 1 0.2
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.2
Sverre Hakami Sandal 1 0.2
Нджиэ Мусса 0 0
Obilor Denzel Okeke 0 0
Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 3 0.6
Страннегорд Том 3 0.6
Alagie Sanyang 2 0.4
Лане Джек 1 0.2
Sindre Osestad 0 0
Марес Люк 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Шеквист Сандер Хансен 0 0

Карточки

КФУМ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simen Hestnes 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Petter Nosakhare Dahl 2 0
Akinsola Akinyemi 1 0
Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 2 0
Робстад Хенрик 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Fabian Oestigaard Ness 1 0
Sindre Osestad 1 0
Страннегорд Том 1 0
Дервискадич Эмир 1 0

Результаты матчей

КФУМ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
КФУМ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Старт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

1
4
КФУМ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
4
44%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
5
71%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осане - КФУМ 1:1 КФУМ - Ранхейм 0:1 Рёуфосс - КФУМ 4:0 КФУМ - Согндаль 1:1
Фредрикстад - КФУМ 2:0 Эргрюте - КФУМ 0:5 КФУМ - Улленсакер-Киса 1:0 КФУМ - Люн 4:3 КФУМ - Норстранд 1:2 Тромсё - КФУМ 1:1 Старт - КФУМ 5:4 КФУМ - Мосс 4:2 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Хам-Кам - КФУМ 0:5 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Бранн - КФУМ 4:1 КФУМ - Стйордалс Блинк 3:1 Рёуфосс - КФУМ 0:3 КФУМ - Стабек 0:0 Старт - КФУМ 3:2
Старт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0
Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2 Старт - КФУМ 3:2

Результаты матчей

КФУМ
Старт

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

КФУМ
Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 5 3 1 1 5 - 6 10
2.
Кристиансунд
 5 3 0 2 7 - 7 9
3.
Хёдд
 5 2 3 0 6 - 2 9
4.
Фредрикстад
 5 2 3 0 3 - 1 9
5.
Рёуфосс
 5 2 2 1 7 - 2 8
6.
Согндаль
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Дьерв
 5 2 0 3 9 - 10 6
8.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Старт
 5 1 3 1 9 - 7 6
10.
Мосс
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Брюне
 5 1 3 1 7 - 7 6
12.
Санднес
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Скейд
 5 1 2 2 10 - 10 5
14.
Мьёндален
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Осане
 5 0 4 1 3 - 4 4
16.
КФУМ
 5 0 3 2 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Брюне
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Хёдд
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Рёуфосс
 2 1 1 0 4 - 0 4
5.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Санднес
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Мосс
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Старт
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Конгсвингер
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ранхейм
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Дьерв
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Фредрикстад
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Скейд
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Мьёндален
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ранхейм
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хёдд
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Рёуфосс
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Согндаль
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мьёндален
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Скейд
 3 1 0 2 7 - 7 3
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Осане
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Старт
 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Мосс
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Санднес
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Брюне
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
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  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Старт Скогволд Хенрик 3 (2)
Ранхейм Солли Сиверт 3 (1)
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      37'
      Petter Nosakhare Dahl получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Вормгор Вито получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Remi Svindland бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч КФУМ 2:2 Старт онлайн

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