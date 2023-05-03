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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 1053
Брюне
0:0
Конец матча
Фредрикстад
0'
56' Желтая карточка
Балдвинссон Рогви
79' Желтая карточка
Магнуссон Юлиус
90'+4
99
Igor
Spiridonov
26
Axel
Kryger
20
Sondre
Norheim
I
5
Балдвинссон
Рогви
15
Хатлехоль
Йёрген
6
Мненей
Ноа
8
Andreas
Dybevik
4
Christian
Landu
Landu
2
Ротихеуг
Оливер
11
Abel
William
Stensrud
18
Диа
Мамаду
1
Haavar
Jenssen
3
Скарет
Браге
26
Mads
Nielsen
II
2
Бьоркстрем
Тим
5
Simen
Rafn
12
Меткалф
Патрик
23
Mikail
Maden
16
Конте
Абубакар
18
Ludvig
Begby
10
Лима
Лукас
11
Riki
Alba
Брюне
3-5-2
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Брюне
Фредрикстад

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

18.8%
6.3%
74.9%
3 победы 1 ничья 12 побед

Первый тайм

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
1:3
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
3:1
ВД
1:2
ВД
3:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
4:0
ПД
2:1
А
2:2
А
3:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Среднее время на гол

65
102

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2.5
1.75

Среднее время на гол

36
51

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.94
1.31

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

46
68

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abel William Stensrud 3 0.6
Ротихеуг Оливер 1 0.2
Sigurd Groenli 1 0.2
Мненей Ноа 1 0.2
Диа Мамаду 1 0.2
Andreas Dybevik 0 0
Christian Landu Landu 0 0
Robert Undheim 0 0
Хатлехоль Йёрген 0 0
Eirik Saunes 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 1 0.2
Haavard Aasheim 1 0.2
Mads Nielsen II 1 0.2
Tage Johansen 0 0

Карточки

Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Dybevik 2 0
Sigurd Groenli 2 0
Christian Landu Landu 1 0
Балдвинссон Рогви 1 0
Хатлехоль Йёрген 1 0
Axel Kryger 1 0
Sondre Norheim I 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Диа Мамаду 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 2 0
Tage Johansen 2 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Stian Stray Molde 1 0

Результаты матчей

Брюне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фредрикстад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
0
Брюне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
1
Брюне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
1

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - Старт 2:2 Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1
Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0 Брюне - Мандалскамератене 5:1 Брюне - Санднес 0:2 Осане - Брюне 1:2 Брюне - Мьёндален 2:1 Фредрикстад - Брюне 1:3 Брюне - Скейд 0:3 Тромсдален - Брюне 0:1 КФУМ - Брюне 3:3
Фредрикстад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1
Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Брюне 1:3 Фредрикстад - Мьёндален 2:1

Результаты матчей

Брюне
Фредрикстад

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Брюне
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 5 3 1 1 5 - 6 10
2.
Кристиансунд
 5 3 0 2 7 - 7 9
3.
Хёдд
 5 2 3 0 6 - 2 9
4.
Фредрикстад
 5 2 3 0 3 - 1 9
5.
Рёуфосс
 5 2 2 1 7 - 2 8
6.
Согндаль
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Дьерв
 5 2 0 3 9 - 10 6
8.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Старт
 5 1 3 1 9 - 7 6
10.
Мосс
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Брюне
 5 1 3 1 7 - 7 6
12.
Санднес
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Скейд
 5 1 2 2 10 - 10 5
14.
Мьёндален
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Осане
 5 0 4 1 3 - 4 4
16.
КФУМ
 5 0 3 2 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Брюне
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Хёдд
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Рёуфосс
 2 1 1 0 4 - 0 4
5.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Санднес
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Мосс
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Старт
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Конгсвингер
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ранхейм
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Дьерв
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Фредрикстад
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Скейд
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Мьёндален
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ранхейм
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хёдд
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Рёуфосс
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Согндаль
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мьёндален
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Скейд
 3 1 0 2 7 - 7 3
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Осане
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Старт
 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Мосс
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Санднес
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Брюне
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
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  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Старт Скогволд Хенрик 3 (2)
Ранхейм Солли Сиверт 3 (1)
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брюне 0:0 Фредрикстад онлайн

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