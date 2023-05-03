Тур: 5. Стадион: Брине. Зрители: 1053
0:0
Конец матча
Ход матча
26
Axel
Kryger
18
Диа
Мамаду
23
Mikail
Maden
18
Ludvig
Begby
10
Лима
Лукас
11
Riki
Alba
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Axel KrygerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Диа МамадуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
23 Paul Ullenes
-
24 Jens Huseboe
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Mikail MadenПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
-
10 Лима ЛукасНападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Брюне
Фредрикстад
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
18.8%
6.3%
74.9%
3 победы 1 ничья 12 побед
Первый тайм
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Среднее время на гол
65
102
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2.5
1.75
Среднее время на гол
36
51
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.94
1.31
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
46
68
Бомбардиры внутри турнира
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abel William Stensrud
|3
|0.6
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.2
|Sigurd Groenli
|1
|0.2
|Мненей Ноа
|1
|0.2
|Диа Мамаду
|1
|0.2
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Christian Landu Landu
|0
|0
|Robert Undheim
|0
|0
|Хатлехоль Йёрген
|0
|0
|Eirik Saunes
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|1
|0.2
|Haavard Aasheim
|1
|0.2
|Mads Nielsen II
|1
|0.2
|Tage Johansen
|0
|0
Карточки
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Sigurd Groenli
|2
|0
|Christian Landu Landu
|1
|0
|Балдвинссон Рогви
|1
|0
|Хатлехоль Йёрген
|1
|0
|Axel Kryger
|1
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Диа Мамаду
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Stian Stray Molde
|1
|0
Результаты матчей
Брюне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фредрикстад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
0
Брюне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
1
Брюне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
1
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - Старт 2:2 Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1
Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0 Брюне - Мандалскамератене 5:1 Брюне - Санднес 0:2 Осане - Брюне 1:2 Брюне - Мьёндален 2:1 Фредрикстад - Брюне 1:3 Брюне - Скейд 0:3 Тромсдален - Брюне 0:1 КФУМ - Брюне 3:3
Фредрикстад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1
Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Брюне 1:3 Фредрикстад - Мьёндален 2:1
Результаты матчей
Брюне
Фредрикстад
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Брюне
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Старт
|Скогволд Хенрик
|3 (2)
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|3 (1)
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|3 (1)
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3