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  5. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
АЕК
0:0
Конец матча
Олимпиакос
0'
55' Желтая карточка
Цолакис Костас
71' Желтая карточка
Бакамбу Седрик
73' Желтая карточка
Марсело Родиней
89' Желтая карточка
Ин-Бом Хван
90'+10

Ход матча

46'
 
Нтои Андреас-Ричардос
Ба Уссейну
55'
 
Цолакис Костас
60'
Манталос Петрос
Цубер Стивен
 
60'
Пинеда Орбелин
Йонссон Йенс
 
64'
 
Масурас Гиоргос
Биэл Пеп
71'
 
Бакамбу Седрик
73'
 
Марсело Родиней
76'
 
Касами Пайтим
Самассеку Диади
76'
 
Эль-Араби Юссеф
Бакамбу Седрик
81'
Фернандес Пауло
Гачинович Мийат
 
81'
Элиассон Никлас
Мохаммади Милад
 
89'
 
Ин-Бом Хван
89'
 
Врусаи Мариус
Ин-Бом Хван
90'
Зини
Амрабат Нордин
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 1
  • 4 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Атанасиадис
Гиоргос
3
Мохаммади
Милад
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
5
Амрабат
Нордин
4
Шиманьски
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
6
Йонссон
Йенс
7
Гарсия
Леви
10
Цубер
Стивен
88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
6
М'Вила
Янн
38
Самассеку
Диади
21
Биэл
Пеп
94
Бакамбу
Седрик
7
Фортунис
Костас
АЕК
4-3-1-2
Олимпиакос
4-3-3

История личных встреч

АЕК
Олимпиакос

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
64.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
58.8%
11 побед 10 ничьих 0 побед

31 матч

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

29%
71%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 19 побед

48 матчей

27.1%
18.8%
54.1%
13 побед 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

20.8%
41.7%
37.5%
10 побед 20 ничьих 18 побед

Второй тайм

22.9%
37.5%
39.6%
11 побед 18 ничьих 19 побед

История матчей

С
1:3
К
2:1
С
1:3
К
3:0
С
0:0
С
2:3
С
1:1
С
1:0
С
2:3
С
2:0
С
1:5
С
3:0
С
1:1
К
0:1
С
3:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
К
0:0
С
3:2
К
0:1
К
1:2
С
1:0
С
3:0
К
1:2
С
1:0
С
4:0
КГ
1:1
К
1:1
С
3:0
С
0:4
С
2:0
С
1:1
С
6:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2
К
4:4
С
0:1
С
2:0
С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.39
0.68

Среднее время на гол

64
132

Всего голов

48
36

Голов в среднем за матч

1.92
1.57

Среднее время на гол

46
57

Всего голов

80
53

Голов в среднем за матч

1.67
1.1

Тотал матчей

2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
37
Больше 77%
Меньше 23%
11
27
Больше 56%
Меньше 44%
21
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 14 (4) 0.41
Гачинович Мийат 8 0.24
Пинеда Орбелин 8 0.24
Араужо Серхио 7 0.21
Амрабат Нордин 7 (4) 0.21
Цубер Стивен 6 0.18
Ван Веерт Том 4 0.12
Манталос Петрос 2 0.06
Мукуди Ароль 2 0.06
Вида Домагой 1 0.03
Шиманьски Дамиан 1 0.03
Митоглу Герасимос 1 0.03
Элиассон Никлас 0 0
Хаджсафи Эсхан 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Сидибе Джибриль 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Рота Лазарос 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 18 (3) 0.53
Биэл Пеп 9 (1) 0.26
Эль-Араби Юссеф 6 (2) 0.18
Родригес Хамес 5 (1) 0.15
Фортунис Костас 4 0.12
Масурас Гиоргос 4 0.12
Каньос Серхи 4 0.12
Ин-Бом Хван 3 0.09
Вальбуэна Матьё 3 0.09
Родригес Гарри 2 0.06
Папастатопулос Сократис 2 0.06
Касами Пайтим 2 0.06
Андруцос Танасис 1 0.03
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.03
Бухалакис Андреас 1 0.03
Самассеку Диади 1 0.03
Ранджелович Лазар 1 0.03
Рябчук Олег 0 0
Рамон 0 0
М'Вила Янн 0 0
Уи-Чжо Хван 0 0
Марсело Родиней 0 0
Пипа 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 9 0
Амрабат Нордин 8 0
Араужо Серхио 6 0
Вида Домагой 5 0
Цавелас Георгиос 5 0
Гачинович Мийат 5 0
Пинеда Орбелин 5 0
Мукуди Ароль 5 0
Манталос Петрос 4 0
Хаджсафи Эсхан 3 0
Йонссон Йенс 3 0
Элиассон Никлас 3 0
Рота Лазарос 3 0
Цубер Стивен 2 0
Сидибе Джибриль 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Гарсия Леви 1 0
Фернандес Пауло 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папастатопулос Сократис 6 1
Марсело Родиней 5 0
Рябчук Олег 5 0
Ин-Бом Хван 5 0
Биэл Пеп 3 1
М'Вила Янн 4 0
Бакамбу Седрик 4 0
Масурас Гиоргос 4 0
Андруцос Танасис 3 0
Врусаи Мариус 3 0
Ба Уссейну 3 0
Фортунис Костас 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 2 0
Вальбуэна Матьё 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Касами Пайтим 1 0
Родригес Хамес 1 0
Каньос Серхи 1 0
Самассеку Диади 1 0
Кунде Пьер 1 0
Пипа 1 0
Цолакис Костас 1 0

Результаты матчей

АЕК
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
76% (13)
18% (3)
6% (1)
Олимпиакос
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

10
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
7
АЕК
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Олимпиакос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

9
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

24
40
АЕК
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Олимпиакос
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

26
47

Голы по времени матча

Забито

37
27
15 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
4
11%
3
11%
1-15
4
11%
1
4%
16-30
7
19%
10
37%
31-45
4
11%
5
19%
46-60
5
14%
3
11%
61-75
13
35%
5
19%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
5
45%
76-90

Забито

26
43
9 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
2
8%
4
9%
1-15
3
12%
5
12%
16-30
4
15%
9
21%
31-45
6
23%
7
16%
46-60
6
23%
8
19%
61-75
5
19%
10
23%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
20%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

63
70
24 В 1-м тайме 32
39 Во 2-м тайме 38
25 Забивали первыми 22
6 Не забивали 5
6
10%
7
10%
1-15
7
11%
6
9%
16-30
11
17%
19
27%
31-45
10
16%
12
17%
46-60
11
17%
11
16%
61-75
18
29%
15
21%
76-90

Пропущено

16
22
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
7
44%
1
5%
31-45
3
19%
4
18%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
1
6%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1
АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1
Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0

Результаты матчей

АЕК
Олимпиакос

Точный счет

3:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
6
2 раза 12%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 26%
3
8 раз 24%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
4
4 раза 12%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
5
2 раза 6%
6
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЕК
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
2
11
6
1.5
11
6
8
9
2.5
6
11
3
14
3.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
8
9
4
13
2.5
4
13
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
28
6
19
15
1.5
19
15
12
22
2.5
10
24
4
30
3.5
5
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 34 24 5 5 63 - 16 77
2.
Панатинаикос
 34 23 8 3 46 - 14 77
3.
Олимпиакос
 34 19 10 5 68 - 24 67
4.
ПАОК
 34 18 10 6 55 - 31 64
5.
Арис Салоники
 34 15 5 14 53 - 38 50
6.
Волос
 34 11 7 16 35 - 60 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 31 9 10 12 33 - 39 37
2.
Атромитос
 31 8 10 13 31 - 35 34
3.
Панетоликос
 31 7 9 15 32 - 49 30
4.
ПАС Янина
 31 6 12 13 29 - 47 30
5.
Астерас
 31 5 15 11 22 - 34 30
6.
Ламия
 31 5 12 14 20 - 50 27
7.
Ионикос
 31 6 7 18 20 - 47 25
8.
Левадиакос
 31 4 12 15 21 - 44 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 17 13 2 2 36 - 7 41
2.
Панатинаикос
 17 11 5 1 22 - 7 38
3.
Олимпиакос
 17 11 4 2 42 - 12 37
4.
ПАОК
 17 11 3 3 32 - 14 36
5.
Арис Салоники
 17 11 2 4 33 - 15 35
6.
Волос
 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 16 6 6 4 18 - 14 24
2.
Астерас
 16 5 9 2 14 - 9 24
3.
ПАС Янина
 15 4 6 5 16 - 22 18
4.
Ламия
 15 4 4 7 12 - 25 16
5.
Левадиакос
 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 16 3 6 7 12 - 20 15
7.
Ионикос
 15 3 5 7 10 - 20 14
8.
Панетоликос
 16 3 5 8 13 - 23 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 17 11 3 3 27 - 9 36
3.
Олимпиакос
 17 8 6 3 26 - 12 30
4.
ПАОК
 17 7 7 3 23 - 17 28
5.
Волос
 17 6 5 6 18 - 26 23
6.
Арис Салоники
 17 4 3 10 20 - 23 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 15 6 4 5 21 - 19 22
2.
Панетоликос
 15 4 4 7 19 - 26 16
3.
ПАС Янина
 16 2 6 8 13 - 25 12
4.
Ионикос
 16 3 2 11 10 - 27 11
5.
Ламия
 16 1 8 7 8 - 25 11
6.
Атромитос
 15 2 4 9 13 - 21 10
7.
Левадиакос
 16 1 5 10 9 - 27 8
8.
Астерас
 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 18 (2)
АЕК Гарсия Леви 14 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 11 (4)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (4)
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Топ нарушителей
Ионикос Ромао Алаиксис 1 9
ОФИ Ларссон Эрик 1 9
Ионикос Валерианос Йоргос 1 9
Панатинаикос Курбелис Димитрис 1 9
Панетоликос Младен Себастьян 10
Весь список
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