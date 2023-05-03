Тур: 34. Стадион: OPAP Arena.
0:0
Конец матча
0'
55' Желтая карточкаЦолакис Костас
71' Желтая карточкаБакамбу Седрик
73' Желтая карточкаМарсело Родиней
89' Желтая карточкаИн-Бом Хван
90'+10
Ход матча
55'
71'
73'
89'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
11 Угловые 1
-
4 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.70 Победа АЕКа
-
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 ЗиниНападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аниго Хосе
История личных встреч
АЕК
Олимпиакос
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
64.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
58.8%
11 побед 10 ничьих 0 побед
31 матч
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
29%
71%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 19 побед
48 матчей
27.1%
18.8%
54.1%
13 побед 9 ничьих 26 побед
Первый тайм
20.8%
41.7%
37.5%
10 побед 20 ничьих 18 побед
Второй тайм
22.9%
37.5%
39.6%
11 побед 18 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.39
0.68
Среднее время на гол
64
132
Всего голов
48
36
Голов в среднем за матч
1.92
1.57
Среднее время на гол
46
57
Всего голов
80
53
Голов в среднем за матч
1.67
1.1
Тотал матчей
2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
37
Больше 77%
Меньше 23%
11
27
Больше 56%
Меньше 44%
21
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
54
81
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|14 (4)
|0.41
|Гачинович Мийат
|8
|0.24
|Пинеда Орбелин
|8
|0.24
|Араужо Серхио
|7
|0.21
|Амрабат Нордин
|7 (4)
|0.21
|Цубер Стивен
|6
|0.18
|Ван Веерт Том
|4
|0.12
|Манталос Петрос
|2
|0.06
|Мукуди Ароль
|2
|0.06
|Вида Домагой
|1
|0.03
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.03
|Митоглу Герасимос
|1
|0.03
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Хаджсафи Эсхан
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Рота Лазарос
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакамбу Седрик
|18 (3)
|0.53
|Биэл Пеп
|9 (1)
|0.26
|Эль-Араби Юссеф
|6 (2)
|0.18
|Родригес Хамес
|5 (1)
|0.15
|Фортунис Костас
|4
|0.12
|Масурас Гиоргос
|4
|0.12
|Каньос Серхи
|4
|0.12
|Ин-Бом Хван
|3
|0.09
|Вальбуэна Матьё
|3
|0.09
|Родригес Гарри
|2
|0.06
|Папастатопулос Сократис
|2
|0.06
|Касами Пайтим
|2
|0.06
|Андруцос Танасис
|1
|0.03
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.03
|Бухалакис Андреас
|1
|0.03
|Самассеку Диади
|1
|0.03
|Ранджелович Лазар
|1
|0.03
|Рябчук Олег
|0
|0
|Рамон
|0
|0
|М'Вила Янн
|0
|0
|Уи-Чжо Хван
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Пипа
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Дамиан
|9
|0
|Амрабат Нордин
|8
|0
|Араужо Серхио
|6
|0
|Вида Домагой
|5
|0
|Цавелас Георгиос
|5
|0
|Гачинович Мийат
|5
|0
|Пинеда Орбелин
|5
|0
|Мукуди Ароль
|5
|0
|Манталос Петрос
|4
|0
|Хаджсафи Эсхан
|3
|0
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Элиассон Никлас
|3
|0
|Рота Лазарос
|3
|0
|Цубер Стивен
|2
|0
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Гарсия Леви
|1
|0
|Фернандес Пауло
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папастатопулос Сократис
|6
|1
|Марсело Родиней
|5
|0
|Рябчук Олег
|5
|0
|Ин-Бом Хван
|5
|0
|Биэл Пеп
|3
|1
|М'Вила Янн
|4
|0
|Бакамбу Седрик
|4
|0
|Масурас Гиоргос
|4
|0
|Андруцос Танасис
|3
|0
|Врусаи Мариус
|3
|0
|Ба Уссейну
|3
|0
|Фортунис Костас
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Касами Пайтим
|1
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Каньос Серхи
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Кунде Пьер
|1
|0
|Пипа
|1
|0
|Цолакис Костас
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
76% (13)
18% (3)
6% (1)
Олимпиакос
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
10
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
7
АЕК
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Олимпиакос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
9
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
24
40
АЕК
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Олимпиакос
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
10
8
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
26
47
Голы по времени матча
Забито
37
27
15 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
4
11%
3
11%
1-15
4
11%
1
4%
16-30
7
19%
10
37%
31-45
4
11%
5
19%
46-60
5
14%
3
11%
61-75
13
35%
5
19%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
5
45%
76-90
Забито
26
43
9 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
2
8%
4
9%
1-15
3
12%
5
12%
16-30
4
15%
9
21%
31-45
6
23%
7
16%
46-60
6
23%
8
19%
61-75
5
19%
10
23%
76-90
Пропущено
10
11
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
20%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
63
70
24 В 1-м тайме 32
39 Во 2-м тайме 38
25 Забивали первыми 22
6 Не забивали 5
6
10%
7
10%
1-15
7
11%
6
9%
16-30
11
17%
19
27%
31-45
10
16%
12
17%
46-60
11
17%
11
16%
61-75
18
29%
15
21%
76-90
Пропущено
16
22
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
7
44%
1
5%
31-45
3
19%
4
18%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
1
6%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1
АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1
Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0
Результаты матчей
АЕК
Олимпиакос
Точный счет
3:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
6
2 раза 12%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 26%
3
8 раз 24%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
4
4 раза 12%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
5
2 раза 6%
6
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЕК
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
152
116
116
89
611
314
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
89
89
413
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
286
Больше Меньше
286
1915
1915
1222
1024
430
529
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|24
|5
|5
|63 - 16
|77
|2.
|34
|23
|8
|3
|46 - 14
|77
|3.
|34
|19
|10
|5
|68 - 24
|67
|4.
|34
|18
|10
|6
|55 - 31
|64
|5.
|34
|15
|5
|14
|53 - 38
|50
|6.
|34
|11
|7
|16
|35 - 60
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|9
|10
|12
|33 - 39
|37
|2.
|31
|8
|10
|13
|31 - 35
|34
|3.
|31
|7
|9
|15
|32 - 49
|30
|4.
|31
|6
|12
|13
|29 - 47
|30
|5.
|31
|5
|15
|11
|22 - 34
|30
|6.
|31
|5
|12
|14
|20 - 50
|27
|7.
|31
|6
|7
|18
|20 - 47
|25
|8.
|31
|4
|12
|15
|21 - 44
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|36 - 7
|41
|2.
|17
|11
|5
|1
|22 - 7
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|42 - 12
|37
|4.
|17
|11
|3
|3
|32 - 14
|36
|5.
|17
|11
|2
|4
|33 - 15
|35
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|6
|4
|18 - 14
|24
|2.
|16
|5
|9
|2
|14 - 9
|24
|3.
|15
|4
|6
|5
|16 - 22
|18
|4.
|15
|4
|4
|7
|12 - 25
|16
|5.
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|16
|3
|6
|7
|12 - 20
|15
|7.
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|8.
|16
|3
|5
|8
|13 - 23
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|17
|11
|3
|3
|27 - 9
|36
|3.
|17
|8
|6
|3
|26 - 12
|30
|4.
|17
|7
|7
|3
|23 - 17
|28
|5.
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|6.
|17
|4
|3
|10
|20 - 23
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|2.
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|3.
|16
|2
|6
|8
|13 - 25
|12
|4.
|16
|3
|2
|11
|10 - 27
|11
|5.
|16
|1
|8
|7
|8 - 25
|11
|6.
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|7.
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
|8.
|15
|0
|6
|9
|8 - 25
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|18 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|11 (4)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (4)
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 9
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 9
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 9
|Панатинаикос
|Курбелис Димитрис
|1 9
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10