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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 2851
Мьельбю
0:0
Конец матча
АИК
0'
29' Желтая карточка
Бьорнстрем Аксель
90'+4

Ход матча

29'
 
Бьорнстрем Аксель
45'
 
Хуссейн Билаль
Тиль Венсан
63'
Моро Мамудо
Йоханссон Александр
 
63'
Брорссон Арвид
Густафссон Виктор
 
72'
Фенгер Макс
Йоханссон Херман
 
72'
 
Фараж Омар
Гвидетти Йон
72'
 
Дурмаз Джимми
Бьорнстрем Аксель
85'
 
Alexander Fesshaie Beraki
Фишер Виктор

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
1
Тернквист
Ноэль
15
Кричак
Иван
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
8
Otto
Rosengren
26
Перссон
Ноа
11
Штоль
Адам
16
Йоханссон
Александр
15
Нордфельдт
Кристоффер
16
Тихи
Робин
5
Милошевич
Александер
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
25
Оума
Эрик
12
Бьорнстрем
Аксель
22
Кейта
Абубакар
17
Тиль
Венсан
7
Фишер
Виктор
11
Гвидетти
Йон
Мьельбю
3-5-2
АИК
5-3-2

История личных встреч

Мьельбю
АИК

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

А
1:2
А
0:1
А
0:0
А
2:2
А
1:0
А
3:1
А
1:0
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
0:1
А
0:0
А
0:2
А
3:0
А
0:0
А
0:0
ШК
1:2

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

0.89
0.5

Среднее время на гол

101
180

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

0.94
0.88

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

95
102

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брорссон Арвид 2 0.33
Йоханссон Александр 2 (1) 0.33
Штоль Адам 1 0.17
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.33
Модесто Руй 1 0.17
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 2 0
Кричак Иван 1 0
Брорссон Арвид 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Йоханссон Херман 1 0
Эйле Ноа 1 0
Seedy Jagne 1 0
Фенгер Макс 1 0
Otto Rosengren 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Халити Йетмир 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Тиль Венсан 1 0
Тихи Робин 1 0
Модесто Руй 1 0
Alexander Fesshaie Beraki 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
2
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
АИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0
АИК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3
Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2 Юргорден - АИК 1:2

Результаты матчей

Мьельбю
АИК

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Хеккен
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Эльфсборг
 6 4 1 1 14 - 4 13
4.
Кальмар
 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
ИФК Норрчепинг
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Юргорден
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Хаммарбю
 5 2 0 3 8 - 10 6
9.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 6 6
10.
Дегерфорс
 5 2 0 3 7 - 9 6
11.
Броммапойкарна
 5 2 0 3 6 - 10 6
12.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 14 6
13.
АИК
 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Сириус
 6 0 5 1 5 - 8 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 4 1 3 - 5 4
16.
Гётеборг
 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Хеккен
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
7.
Дегерфорс
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
12.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Вернаму
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Варберг БоИС
 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Кальмар
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
7.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Броммапойкарна
 3 1 0 2 3 - 8 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
АИК
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
13.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хаммарбю
 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Варберг БоИС Eliton Junior 3
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Где смотреть матч Мьельбю 0:0 АИК онлайн

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