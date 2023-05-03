Тур: 6. Стадион: Страндваллен. Зрители: 2851
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
15
Кричак
Иван
26
Перссон
Ноа
11
Штоль
Адам
16
Тихи
Робин
32
Модесто
Руй
25
Оума
Эрик
17
Тиль
Венсан
11
Гвидетти
Йон
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
-
11 Штоль АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Тихи РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйЗащитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тиль ВенсанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
45 Taha Ayari
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Мьельбю
АИК
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
0.89
0.5
Среднее время на гол
101
180
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
0.94
0.88
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
95
102
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брорссон Арвид
|2
|0.33
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.33
|Штоль Адам
|1
|0.17
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.33
|Модесто Руй
|1
|0.17
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Кричак Иван
|1
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Йоханссон Херман
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Otto Rosengren
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Халити Йетмир
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
1
2
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
АИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0
АИК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3
Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2 Юргорден - АИК 1:2
Результаты матчей
Мьельбю
АИК
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
24
15
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Варберг БоИС
|Eliton Junior
|3