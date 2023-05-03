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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 6. Стадион: .
Эльфсборг
6:1
Конец матча
Хальмстад
0'
20' Желтая карточка
Michael Baidoo
33' Желтая карточка
Юханссон Андреас
0:1
41' Гол
Viktor Granath
1:1
55' Гол
Michael Baidoo
2:1
56' Гол
Седерберг Ноа
3:1
61' Гол
Оккельс Йеппе
4:1
63' Гол
Ондрейка Якоб
5:1
74' Гол
Ондрейка Якоб
83' Желтая карточка
Ахльстранд Эрик
6:1
84' Гол
Рёмер Андре
90'+3
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Лагербильке
Густав
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
7
Ондрейка
Якоб
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
16
Хьертстранд
Бенджамин
15
Gustav
Friberg
10
Ахльстранд
Эрик
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
2
Боаки
Томас
30
Йоханссон
Александр
II
9
Viktor
Granath
Эльфсборг
4-3-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Эльфсборг
Хальмстад

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.2%
9.1%
22.7%
15 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед

30 матчей

63.3%
23.3%
13.4%
19 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
26.7%
23.3%
15 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:0
ТМК
0:4
А
0:1
А
2:3
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ТМК
3:0
А
1:0
А
1:1
ТМК
0:2
ТМК
1:1
ТМК
3:0
А
2:0
ТМК
1:1
А
1:0
А
1:1
А
4:1
А
2:2
А
1:1
ТМС
3:1
А
1:2
А
3:2
А
1:3
А
6:0
А
1:2
А
4:0
ТМС
4:0
А
3:0
А
1:2
ШК
2:2

Голы

Всего голов

42
21

Голов в среднем за матч

2.63
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.79
0.75

Среднее время на гол

114
120

Всего голов

53
33

Голов в среднем за матч

1.77
1.1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 4 0.67
Бернхардссон Александер 3 0.5
Гудьонсен Свейнн 2 0.33
Michael Baidoo 1 0.17
Рёмер Андре 1 0.17
Оккельс Йеппе 1 0.17
Лагербильке Густав 1 0.17
Седерберг Ноа 1 0.17
Ларссон Йохан 0 0
Хульт Никлас 0 0
Фрик Пер 0 0
Лав Джек Купер 0 0
Besfort Zeneli 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахльстранд Эрик 2 0.33
Viktor Granath 2 0.33
Боаки Томас 1 0.17
Gabriel Wallentin 1 0.17
Сведберг Джонатан 0 0
Офосу-Айе Фил 0 0
Йоханссон Александр II 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 2 0
Хульт Никлас 1 0
Хольмен Себастьян 1 0
Рёмер Андре 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Ондрейка Якоб 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Wallentin 2 1
Алланссон Йоэль 2 0
Сведберг Джонатан 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Naeem Mohammed 1 0
Карлссон Каспер 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хальмстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Эльфсборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хальмстад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
4
Эльфсборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хальмстад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

11
2
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
4
36%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

14
6
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
5
36%
1
17%
46-60
5
36%
1
17%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

4
14
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
25%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0
Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Кальмар 0:2
Хальмстад
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1
Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0

Результаты матчей

Эльфсборг
Хальмстад

Точный счет

0:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5
2
1
3.5
2
1
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
2
4
3.5
2
4
4.5
1
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Хеккен
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Эльфсборг
 6 4 1 1 14 - 4 13
4.
Кальмар
 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
ИФК Норрчепинг
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Юргорден
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Хаммарбю
 5 2 0 3 8 - 10 6
9.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 6 6
10.
Дегерфорс
 5 2 0 3 7 - 9 6
11.
Броммапойкарна
 5 2 0 3 6 - 10 6
12.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 14 6
13.
АИК
 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Сириус
 6 0 5 1 5 - 8 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 4 1 3 - 5 4
16.
Гётеборг
 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Хеккен
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
7.
Дегерфорс
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
12.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Вернаму
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Варберг БоИС
 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Кальмар
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
7.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Броммапойкарна
 3 1 0 2 3 - 8 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
АИК
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
13.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хаммарбю
 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Варберг БоИС Eliton Junior 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Йоханссон Александр II сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!
    • Желтая карточка
      33'
      Юханссон Андреас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Майкл Байду получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эльфсборг 6:1 Хальмстад онлайн

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