Тур: 6. Стадион: Boraas Arena.
0'
20' Желтая карточкаMichael Baidoo
33' Желтая карточкаЮханссон Андреас
0:1
41' ГолViktor Granath
1:1
55' ГолMichael Baidoo
2:1
56' ГолСедерберг Ноа
3:1
61' ГолОккельс Йеппе
4:1
63' ГолОндрейка Якоб
5:1
74' ГолОндрейка Якоб
83' Желтая карточкаАхльстранд Эрик
6:1
84' ГолРёмер Андре
90'+3
Ход матча
20'
33'
41'
55'
1:1
56'
61'
3:1
63'
4:1
74'
5:1
83'
84'
6:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
13 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
23
Хульт
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Эльфсборг
Хальмстад
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.2%
9.1%
22.7%
15 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед
30 матчей
63.3%
23.3%
13.4%
19 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
26.7%
23.3%
15 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
21
Голов в среднем за матч
2.63
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
0.79
0.75
Среднее время на гол
114
120
Всего голов
53
33
Голов в среднем за матч
1.77
1.1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|4
|0.67
|Бернхардссон Александер
|3
|0.5
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0.33
|Michael Baidoo
|1
|0.17
|Рёмер Андре
|1
|0.17
|Оккельс Йеппе
|1
|0.17
|Лагербильке Густав
|1
|0.17
|Седерберг Ноа
|1
|0.17
|Ларссон Йохан
|0
|0
|Хульт Никлас
|0
|0
|Фрик Пер
|0
|0
|Лав Джек Купер
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахльстранд Эрик
|2
|0.33
|Viktor Granath
|2
|0.33
|Боаки Томас
|1
|0.17
|Gabriel Wallentin
|1
|0.17
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Офосу-Айе Фил
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Хольмен Себастьян
|1
|0
|Рёмер Андре
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Ондрейка Якоб
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|Сведберг Джонатан
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Naeem Mohammed
|1
|0
|Карлссон Каспер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хальмстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Эльфсборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хальмстад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
4
Эльфсборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хальмстад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
11
2
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
4
36%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
14
6
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
5
36%
1
17%
46-60
5
36%
1
17%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
4
14
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
25%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0
Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Кальмар 0:2
Хальмстад
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1
Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0
Результаты матчей
Эльфсборг
Хальмстад
Точный счет
0:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
21
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
24
24
24
24
15
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Варберг БоИС
|Eliton Junior
|3