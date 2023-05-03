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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 6. Стадион: .
Хеккен
4:1
Конец матча
Юргорден
0'
0:1
45' Гол
Асоро Йоэль
1:1
53' Гол
Ларсен Ларс Олден
2:1
67' Гол
Ховланд Эвен
3:1
83' Гол
Ховланд Эвен
4:1
85' Гол
Ларсен Ларс Олден
90'+6

Ход матча

45'
0:1
Асоро Йоэль
(Эрикссон Магнус)
53'
Ларсен Ларс Олден
(Amane Romeo)
1:1
56'
 
Радетинац Харис
Фаллениус Оскар
67'
Ховланд Эвен
(Рюгор Миккель)
2:1
72'
Momodou Sonko
Удденес Оскар
 
75'
 
Lucas Bergvall
Викхейм Густав
75'
 
Эдвардсен Виктор
Берг Оливер
83'
Ховланд Эвен
(Рюгор Миккель)
3:1
85'
Ларсен Ларс Олден
(Густафссон Самуэль)
4:1
87'
Тотлэнд Томас
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
 
89'
 
Wilmer Odefalk
Асоро Йоэль
89'
Ходжич Кадир
Kristoffer Lund Hansen
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 9
  • 10 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Amane
Romeo
19
Удденес
Оскар
7
Траоре
Бени
24
Ларсен
Ларс
Олден
30
Вайо
Томми
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
11
Берг
Оливер
13
Финнделл
Хампус
7
Эрикссон
Магнус
15
Фаллениус
Оскар
10
Асоро
Йоэль
23
Викхейм
Густав
Хеккен
4-3-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Хеккен
Юргорден

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

31 матч

41.9%
16.1%
42%
13 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

К
3:0
А
0:1
А
1:2
А
0:1
А
2:1
А
0:2
А
3:1
А
2:0
А
0:1
К
2:3
А
5:0
А
2:1
К
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:0
А
3:1
А
2:1
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
1:1
А
4:0
А
0:3
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
0:3
А
2:1
А
2:1
А
1:0

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.73
1.13

Среднее время на гол

51
80

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

46
30

Голов в среднем за матч

1.48
0.97

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

60
93

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 6 (3) 1
Ларсен Ларс Олден 4 0.67
Рюгор Миккель 2 0.33
Ховланд Эвен 2 0.33
Удденес Оскар 1 0.17
Amane Romeo 1 0.17
Садик Ибраим 1 0.17
Густафссон Самуэль 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнделл Хампус 3 0.5
Викхейм Густав 1 0.17
Сабович Бесард 1 0.17
Асоро Йоэль 1 0.17
Эрикссон Магнус 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Берг Оливер 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Ибраим 1 0
Amane Romeo 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 1
Андерссон Элиас 1 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Финнделл Хампус 1 0

Результаты матчей

Хеккен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Юргорден
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
2
Хеккен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Юргорден
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
4
Хеккен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Юргорден
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
100%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

17
6
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
12%
1
17%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
3
18%
3
50%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1
Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1
Юргорден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0
Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0

Результаты матчей

Хеккен
Юргорден

Точный счет

3:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
1
3
1
2.5
1
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
5
4
2
2.5
1
5
2
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Хеккен
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Эльфсборг
 6 4 1 1 14 - 4 13
4.
Кальмар
 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
ИФК Норрчепинг
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Юргорден
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Хаммарбю
 5 2 0 3 8 - 10 6
9.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 6 6
10.
Дегерфорс
 5 2 0 3 7 - 9 6
11.
Броммапойкарна
 5 2 0 3 6 - 10 6
12.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 14 6
13.
АИК
 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Сириус
 6 0 5 1 5 - 8 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 4 1 3 - 5 4
16.
Гётеборг
 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Хеккен
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
7.
Дегерфорс
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
12.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Вернаму
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Варберг БоИС
 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Кальмар
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
7.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Броммапойкарна
 3 1 0 2 3 - 8 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
АИК
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
13.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хаммарбю
 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Варберг БоИС Eliton Junior 3
Весь список
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    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Ларсен Ларс Олден бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Эрикссон Магнус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Асоро Йоэль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хеккен 4:1 Юргорден онлайн

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