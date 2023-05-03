Тур: 6. Стадион: Бравида Арена.
0'
0:1
45' ГолАсоро Йоэль
1:1
53' ГолЛарсен Ларс Олден
2:1
67' ГолХовланд Эвен
3:1
83' ГолХовланд Эвен
4:1
85' ГолЛарсен Ларс Олден
90'+6
Ход матча
45'
0:1
53'
1:1
67'
2:1
83'
3:1
85'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 9
-
10 Удары в створ 3
-
7 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
27
Amane
Romeo
30
Вайо
Томми
11
Берг
Оливер
10
Асоро
Йоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Нападающий
-
16 Pontus Dahbo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Хеккен
Юргорден
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
31 матч
41.9%
16.1%
42%
13 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.73
1.13
Среднее время на гол
51
80
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
46
30
Голов в среднем за матч
1.48
0.97
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
60
93
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|6 (3)
|1
|Ларсен Ларс Олден
|4
|0.67
|Рюгор Миккель
|2
|0.33
|Ховланд Эвен
|2
|0.33
|Удденес Оскар
|1
|0.17
|Amane Romeo
|1
|0.17
|Садик Ибраим
|1
|0.17
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнделл Хампус
|3
|0.5
|Викхейм Густав
|1
|0.17
|Сабович Бесард
|1
|0.17
|Асоро Йоэль
|1
|0.17
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Ибраим
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|1
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Финнделл Хампус
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Юргорден
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
2
Хеккен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Юргорден
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
4
Хеккен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Юргорден
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
11
2
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
100%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
17
6
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
12%
1
17%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
3
18%
3
50%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1
Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1
Юргорден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0
Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0
Результаты матчей
Хеккен
Юргорден
Точный счет
3:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
31
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
42
15
24
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Варберг БоИС
|Eliton Junior
|3