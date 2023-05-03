Тур: 6. Стадион: Guldfaageln Arena.
0'
1:0
9' ГолMileta Rajovic
2:0
27' ГолMileta Rajovic
2:1
52' ГолМэтьюз Ташрик
61' Желтая карточкаРомариньо Перейра
73' Желтая карточкаФридрих Рикардо
2:2
90' ГолРоше Джейми
90'+7
Ход матча
9'
1:0
27'
2:0
52'
2:1
73'
90'
2:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 12
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
39
Саетра
Ларс
21
Хуммет
Денис
14
Шамун
Ноа
11
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хуммет ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
- Нападающий
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
-
25 Rony Jansson
-
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Эзкан Эмиль
-
31 Malcolm Jeng
-
-
33 Tim Olsson
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Кальмар
Сириус
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.71
Среднее время на гол
54
126
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1.17
Среднее время на гол
63
77
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.54
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
97
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mileta Rajovic
|5
|0.83
|Скрабб Симон
|2
|0.33
|Шамун Ноа
|1
|0.17
|Хуммет Денис
|1
|0.17
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|0
|0
|Дженсен Кевин
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роше Джейми
|2
|0.33
|Матисен Маркус
|1
|0.17
|Мэтьюз Ташрик
|1
|0.17
|Алсанати Андре
|1
|0.17
|Перссон Хоаким
|0
|0
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Скрабб Симон
|1
|0
|Саетра Ларс
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Mileta Rajovic
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Кальмар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сириус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
3
0
Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
5
4
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
60%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0
Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:2
Сириус
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0
ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0
Результаты матчей
Кальмар
Сириус
Точный счет
2:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
42
15
15
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Варберг БоИС
|Eliton Junior
|3