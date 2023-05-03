  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 6. Стадион: .
Кальмар
2:2
Конец матча
Сириус
0'
1:0
9' Гол
Mileta Rajovic
2:0
27' Гол
Mileta Rajovic
2:1
52' Гол
Мэтьюз Ташрик
61' Желтая карточка
Ромариньо Перейра
73' Желтая карточка
Фридрих Рикардо
2:2
90' Гол
Роше Джейми
90'+7

Ход матча

9'
Mileta Rajovic
(Шамун Ноа)
1:0
27'
Mileta Rajovic
(Линдаль Аксель)
2:0
52'
2:1
Мэтьюз Ташрик
(Коструп Магнус)
59'
Гояни Роберт
Хуммет Денис
 
61'
Ромариньо Перейра
 
63'
Карлссон Йохан
Шамун Ноа
 
73'
Фридрих Рикардо
 
81'
 
Силисуфай Эди
Хейер Мелкер
81'
 
Викман Адам
Алсанати Андре
84'
Юлятупа Саку
Линдаль Аксель
 
86'
 
Сьогрелл Херман
Мэтьюз Ташрик
90'
2:2
Роше Джейми
(Сьогрелл Херман)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 12
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
21
Хуммет
Денис
29
Ромариньо
Перейра
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
14
Шамун
Ноа
9
Mileta
Rajovic
11
Скрабб
Симон
30
Тоннандер
Якоб
14
Aron
Bjarnason
I
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
6
Матисен
Маркус
21
Видгрен
Деннис
22
Алсанати
Андре
8
Стенссон
Даниэль
5
Роше
Джейми
19
Хейер
Мелкер
7
Мэтьюз
Ташрик
28
Коструп
Магнус
Кальмар
4-3-3
Сириус
4-5-1

История личных встреч

Кальмар
Сириус

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

А
0:0
А
1:1
А
3:1
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
4:2
А
3:0
ШК
0:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.71

Среднее время на гол

54
126

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.54
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
97

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mileta Rajovic 5 0.83
Скрабб Симон 2 0.33
Шамун Ноа 1 0.17
Хуммет Денис 1 0.17
Ромариньо Перейра 0 0
Нетабай Нахом Гирмай 0 0
Дженсен Кевин 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роше Джейми 2 0.33
Матисен Маркус 1 0.17
Мэтьюз Ташрик 1 0.17
Алсанати Андре 1 0.17
Перссон Хоаким 0 0
Стенссон Даниэль 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сьогрелл Херман 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромариньо Перейра 2 0
Хуммет Денис 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Скрабб Симон 1 0
Саетра Ларс 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Mileta Rajovic 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Видгрен Деннис 1 0
Роше Джейми 1 0
Алсанати Андре 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Кальмар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Кальмар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сириус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

3
0
Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
60%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0
Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:2
Сириус
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0
ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0

Результаты матчей

Кальмар
Сириус

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Хеккен
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Эльфсборг
 6 4 1 1 14 - 4 13
4.
Кальмар
 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
ИФК Норрчепинг
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Юргорден
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Хаммарбю
 5 2 0 3 8 - 10 6
9.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 6 6
10.
Дегерфорс
 5 2 0 3 7 - 9 6
11.
Броммапойкарна
 5 2 0 3 6 - 10 6
12.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 14 6
13.
АИК
 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Сириус
 6 0 5 1 5 - 8 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 4 1 3 - 5 4
16.
Гётеборг
 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Хеккен
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
7.
Дегерфорс
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
12.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Вернаму
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Варберг БоИС
 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Кальмар
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
7.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Броммапойкарна
 3 1 0 2 3 - 8 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
АИК
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
13.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хаммарбю
 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Варберг БоИС Eliton Junior 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Кальмар 2:2 Сириус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     