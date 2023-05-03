С правого фланга вбрасывался аут "Ливерпулем" в атаке. В конце концов заработали там корнер хозяева. Трент Александер-Арнольд навесил от флажка на голову соперника.

Дарвин Нуньес открывался по правому полуфлангу под передачу Джордана Хендерсона и нанёс низовой удар мимо ближнего угла.

"Ливерпуль" настроен забивать второй мяч, отходить сейчас в позиционную оборону команда Юргена Клоппа не собирается.

Раскрутили интересную атаку по центру футболисты "красных". Луис Диас, приняв мяч от Трента Александера-Арнольда, сделал выкат в зону правого инсайда, откуда Мо Салах пробил выше створа.

Гарри Уилсон справа в штрафной хозяев оставлял мяч Саше Лукичу, но плохо это получилось, и "Ливерпуль" вырвался в контратаку, окончившуюся неточной дальней попыткой Джорджан Хендерсона.

Конец первого тайма. "Ливерпуль" ведёт со счётом 1:0 благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти.

Теперь в ноги Кёртиса Джонса совершён подкат также вдали от ворот.

Пенальти в ворота "Фулхэма"! Дарвин Нуньес заработал 11-метровый. Крайне неаккуратно действовал Исса Диоп в своей штрафной. Он готовился вынести мяч, но Нуньес чуть прокинул снаряд в сторону, а Диоп по инерции врезал по ноге соперника.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Мохамед Салах (с пенальти)! Хлёсткий удар Салаха с точки отправляет мяч в сетку. Лено бросился в левую от себя сторону, а мяч полетел прямо по центру.

То, что "Ливерпуль" посильнее "Фулхэма" будет, это понятно. Теперь это имеет выражение непосредственно на табло.

Накоротке принялись разыгрывать мяч мерсисайдцы на правом фланге. Слишком кучно у них всё получается, и трудно навешивать в штрафную в такой ситуации.

Трент Александер-Арнольд пытался то ли пробить с линии штрафной, то ли взять мяч под свой контроль, но защитник гостей действовал лучше, сыграв на перехвате.

Мохамед Салах с правого угла чужой штрафной площади выполнил заброс мяча прямо в руки Бернду Лено.

После корнера "Фулхэма" удар Энтони Робертсона со средней дистанции был заблокирован, а потом оказалось положение "вне игры".

Дарвин Нуньес не по правилам обошёлся с Жоау Пальиньей: подбежал к нему, схватил руками и увлёк вниз на газон.

В середине поля держит мяч "Ливерпуль", пока ничего опасного не намечается.

Карлос Винисиус сначала возглавлял ответную атаку "Фулхэма", которая завершилась неточным выстрелом Жоау Пальиньи с дальней дистанции - выше створа.

Луису Диасу не довелось зацепиться за передачу из середины поля в зоне правого инсайда - мяч оказался в руках Бернда Лено.

Снова не взял снаряд под свой контроль Луис Диас - на этот раз ему катил передачу вперёд низом Трент Александер-Арнольд.

После углового "Ливерпуля", поданного с правого фланга, Кёртис Джонс наткнулся на соперника на левом полуфланге, однако вернулся мяч в распоряжение мерсисайдцев.

Саша Лукич отдал короткий пас низом вправо Седрику Соарешу, у которого мяч сорвался с ноги и полетел за лицевую линию.

Виргил ван Дейк вовремя подоспел к мячу на левом фланге защиты, чтобы выбить его в аут без возникновения последствий.

Энрике Фабиньо оказался лежащим на газоне в середине поля, поскольку его подтолкнул Саша Лукич.

26' Саша Лукич получал передачу в районе правого угла вратарской "Ливерпуля", где Ибраима Конате в своевременном подкате отправил мяч на угловой.

25' С нарушением правил принимал закидушку из глубины поля Луис Диас, поскольку толкнул сзади в спину Сашу Лукича.

24' Трент Александр-Арнольд здорово накрутил соперника на правом крыле атаки и отдал мяч в центр на Луиса Диаса, которого опередил оппонент.

23' Джордан Хендерсон выполнял диагональную подачу со штрафного с левого полуфланга, и мяча не коснулся никто из футболистов в штрафной площади "Фулхэма".

22' Жоау Пальинья сфолил перед своей штрафной, ударив по ногам Кёртиса Джонса, чьё движение он останавливал.

21' В направлении Луиса Диаса следовал заброс у "Ливерпуля" в левую часть штрафной гостей, но не долетел туда мяч, был перехвачен защитой "Фулхэма".

20' Джордан Хендерсон уже с игры забрасывал мяч справа в чужую штрафную, но отбились там благополучно лондонцы.

19' Луис Диас наносил опасный удар с левого полуфланга, и мяч проскочил рядом с дальней штангой. Был там рикошет, поэтому состоится угловой.

18' Мохамед Салах совершал забег по правому флангу, но его опередил Бернд Лено, вынесший мяч за боковую линию.

16' Виллиан Боргес выполнил подачу с углового, и в своей штрафной мяч выбил Джордан Хендерсон.

15' Олуватосин Адарабиойо по центру выполнил проникающий пас вперёд на Карлоса Винисиуса, который нанёс опасный удар, но мяч отразил Алиссон Бекер.

12' "Ливерпулю" сегодня нужна победа, чтобы закрепиться на пятом месту турнирной таблицы.

11' Кёртис Джон с левого полуфланга навесил на дальний - в область края вратарской, а Мохамед Салах показал плохую обработку, ткнув мяч за лицевую.

10' МОМЕНТ! Мохамед Салах из зоны правого инсайда коротко покатил Тренту Александеру-Арнольду, чей низовой удар с подступов к штрафной оказался чуть неточным - левее створа.

9' Против Жоау Пальиньи были нарушены правила в середине поля. Джон Кёртис совершил этот небольшой фол против игрока "Фулхэма".

8' Трент Александер-Арнольд хлёстко приложился по чужим воротам с дальней дистанции, и мяч финишировал в перчатках Бернда Лено.

7' Вернулся уже ван Дейк в игру, всё с ним вроде в порядке. "Ливерпуль" вёл позиционную атаку и заработал аут на левом фланге.

6' Виргил ван Дейк уходит за пределы поля в сопровождении врача, после того как столкнулся головой с соперником в верховой борьбы. Разыгран спорный мяч.

5' Гарри Уилсон делал перспективную скидку к дальней (левой) штанге, а Виргил ван Дейк в подкате вынес мяч на угловой.

3' "Ливерпуль" играет в красной форме, тогда как у "Фулхэма" экипировка бело-чёрная.

2' Угловой подавал "Ливерпуль" с правого фланга, но острого развития ситуации в штрафной площади "дачников" не получилось.