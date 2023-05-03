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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Ливерпуль
1:0
Второй тайм: 51'
Фулхэм
0'
1:0
39' Пенальти
Салах Мохамед

Ход матча

39'
Салах Мохамед
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 336 Количество передач 170
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 129
Ливерпуль 96.9% (125)
X 2.3% (3)
Фулхэм 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Фулхэм
10.70
8.00
9.89
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
27
Нуньес
Дарвин
23
Диас
Луис
17
Лено
Бернд
12
Седрик
Соареш
4
Адарабиойо
Олуватосин
31
Диоп
Исса
33
Робинсон
Энтони
28
Лукич
Саша
26
Пальинья
Жоау
8
Уилсон
Гарри
10
Кэрни
Том
20
Виллиан
Боргес
30
Винисиус
Карлос
Ливерпуль
4-3-3
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Ливерпуль
Фулхэм

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

19 матчей

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

1.44
2

Среднее время на гол

62
45

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

1.3
0.22

Среднее время на гол

69
405

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.37
1.16

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
77

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 18 (2) 0.53
Фирмино Роберто 9 0.26
Нуньес Дарвин 9 0.26
Гакпо Коди 6 0.18
Жота Диогу 5 0.15
Диас Луис 4 0.12
Ван Дейк Виргил 3 0.09
Карвалью Фабиу 2 0.06
Александер-Арнольд Трент 1 0.03
Эллиотт Харви 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Матип Жоэль 1 0.03
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.03
Байчетич Стефан 1 0.03
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Фабиньо Энрике 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 11 (3) 0.32
Перейра Андреас 4 (1) 0.12
Рид Бобби 4 0.12
Манор Соломон 4 0.12
Виллиан Боргес 3 0.09
Рид Харрисон 3 0.09
Винисиус Карлос 3 0.09
Пальинья Жоау 3 0.09
Уилсон Гарри 2 0.06
Джеймс Дэниэл 2 0.06
Рим Тим 1 0.03
Адарабиойо Олуватосин 1 0.03
Диоп Исса 1 0.03
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Робинсон Энтони 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 9 0
Александер-Арнольд Трент 4 0
Матип Жоэль 3 0
Робертсон Эндрю 3 0
Гомес Джо 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Юрген Клопп 1 1
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Салах Мохамед 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Жота Диогу 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Джонс Кёртис 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Кейта Наби 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 12 0
Рид Бобби 8 0
Тете Кенни 8 0
Перейра Андреас 8 0
Робинсон Энтони 7 0
Митрович Александар 6 0
Рид Харрисон 5 0
Лено Бернд 3 0
Адарабиойо Олуватосин 3 0
Винисиус Карлос 3 0
Виллиан Боргес 2 0
Кэрни Том 2 0
Рим Тим 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Кюрзава Левен 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лукич Саша 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Фулхэм
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

6
7
Ливерпуль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Фулхэм
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

17
19
Ливерпуль
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
39% (13)
15% (5)
Фулхэм
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

29
17

Волевые поражения

23
26

Голы по времени матча

Забито

39
21
17 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
7
18%
1
5%
1-15
3
8%
5
24%
16-30
7
18%
2
10%
31-45
6
15%
5
24%
46-60
7
18%
3
14%
61-75
9
23%
5
24%
76-90

Пропущено

20
21
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
25%
2
10%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
4
20%
8
38%
76-90

Забито

24
23
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
4
17%
2
9%
1-15
4
17%
5
22%
16-30
5
21%
2
9%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
4
17%
6
26%
61-75
4
17%
5
22%
76-90

Пропущено

24
25
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
13%
4
16%
1-15
3
13%
4
16%
16-30
3
13%
7
28%
31-45
8
33%
5
20%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
3
13%
3
12%
76-90

Забито

63
44
30 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
11
17%
3
7%
1-15
7
11%
10
23%
16-30
12
19%
4
9%
31-45
9
14%
8
18%
46-60
11
17%
9
20%
61-75
13
21%
10
23%
76-90

Пропущено

44
46
21 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 24
8
18%
6
13%
1-15
5
11%
8
17%
16-30
8
18%
9
20%
31-45
10
23%
7
15%
46-60
6
14%
5
11%
61-75
7
16%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0
Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3
Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2

Результаты матчей

Ливерпуль
Фулхэм

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
9
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 24%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 30%
0
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
6 раз 18%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
4
11
5
1.5
9
8
6
10
2.5
2
15
3
13
3.5
2
14
4.5
2
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
4
7
10
1.5
5
11
2
15
2.5
4
12
1
16
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
25
8
18
15
1.5
14
19
8
25
2.5
6
27
4
29
3.5
3
30
4.5
3
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 6 4 81 - 39 78
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 33 24 5 4 84 - 30 77
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 19 6 7 49 - 39 63
5.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 34 17 8 9 66 - 42 59
6.
Астон Вилла
 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
7.
Тоттенхэм
 Заявка 34 16 6 12 63 - 57 54
8.
Брайтон
 Заявка 31 15 7 9 61 - 40 52
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 0:1 Заявка 34 13 6 15 45 - 46 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 33 10 9 14 31 - 38 39
13.
Борнмут
 Заявка 34 11 6 17 36 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 34 9 8 17 37 - 47 35
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 Заявка 34 7 9 18 43 - 67 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 17 14 2 1 54 - 16 44
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 17 12 4 1 44 - 16 40
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 15 8 3 4 31 - 14 27
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 0:1 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 0:1 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 16 4 4 8 14 - 22 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 17 3 4 10 15 - 24 13
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 Заявка 17 2 3 12 20 - 36 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 34 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 25 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 18 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    50'
    Раскрутили интересную атаку по центру футболисты "красных". Луис Диас, приняв мяч от Трента Александера-Арнольда, сделал выкат в зону правого инсайда, откуда Мо Салах пробил выше створа. 
  • 49'
    "Ливерпуль" настроен забивать второй мяч, отходить сейчас в позиционную оборону команда Юргена Клоппа не собирается.
  • Опасный момент
    48'
    Дарвин Нуньес открывался по правому полуфлангу под передачу Джордана Хендерсона и нанёс низовой удар мимо ближнего угла.
  • Угловой
    47'
    С правого фланга вбрасывался аут "Ливерпулем" в атаке. В конце концов заработали там корнер хозяева. Трент Александер-Арнольд навесил от флажка на голову соперника.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. "Ливерпуль" ведёт со счётом 1:0 благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти.
  • 45'
    Гарри Уилсон справа в штрафной хозяев оставлял мяч Саше Лукичу, но плохо это получилось, и "Ливерпуль" вырвался в контратаку, окончившуюся неточной дальней попыткой Джорджан Хендерсона.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • 44'
    Мохамед Салах с правого угла чужой штрафной площади выполнил заброс мяча прямо в руки Бернду Лено.
  • 43'
    Трент Александер-Арнольд пытался то ли пробить с линии штрафной, то ли взять мяч под свой контроль, но защитник гостей действовал лучше, сыграв на перехвате.
  • 42'
    Накоротке принялись разыгрывать мяч мерсисайдцы на правом фланге. Слишком кучно у них всё получается, и трудно навешивать в штрафную в такой ситуации.
  • 41'
    То, что "Ливерпуль" посильнее "Фулхэма" будет, это понятно. Теперь это имеет выражение непосредственно на табло.
  • Пенальти
    39'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Мохамед Салах (с пенальти)!
    Хлёсткий удар Салаха с точки отправляет мяч в сетку. Лено бросился в левую от себя сторону, а мяч полетел прямо по центру.
  • Пенальти!
    38'
    Пенальти в ворота "Фулхэма"! Дарвин Нуньес заработал 11-метровый. Крайне неаккуратно действовал Исса Диоп в своей штрафной. Он готовился вынести мяч, но Нуньес чуть прокинул снаряд в сторону, а Диоп по инерции врезал по ноге соперника. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Теперь в ноги Кёртиса Джонса совершён подкат также вдали от ворот.
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    • Фол, нарушение
      36'
      Энрике Фабиньо оказался лежащим на газоне в середине поля, поскольку его подтолкнул Саша Лукич.
    • 35'
      Виргил ван Дейк вовремя подоспел к мячу на левом фланге защиты, чтобы выбить его в аут без возникновения последствий.
    • 34'
      Саша Лукич отдал короткий пас низом вправо Седрику Соарешу, у которого мяч сорвался с ноги и полетел за лицевую линию.
    • Угловой
      33'
      После углового "Ливерпуля", поданного с правого фланга, Кёртис Джонс наткнулся на соперника на левом полуфланге, однако вернулся мяч в распоряжение мерсисайдцев.
    • 32'
      Снова не взял снаряд под свой контроль Луис Диас - на этот раз ему катил передачу вперёд низом Трент Александер-Арнольд.
    • 31'
      Луису Диасу не довелось зацепиться за передачу из середины поля в зоне правого инсайда - мяч оказался в руках Бернда Лено.
    • 30'
      Карлос Винисиус сначала возглавлял ответную атаку "Фулхэма", которая завершилась неточным выстрелом Жоау Пальиньи с дальней дистанции - выше створа. 
    • 29'
      В середине поля держит мяч "Ливерпуль", пока ничего опасного не намечается.
    • Фол, нарушение
      28'
      Дарвин Нуньес не по правилам обошёлся с Жоау Пальиньей: подбежал к нему, схватил руками и увлёк вниз на газон.
    • Офсайд
      27'
      После корнера "Фулхэма" удар Энтони Робертсона со средней дистанции был заблокирован, а потом оказалось положение "вне игры".
    • Угловой
      26'
      Саша Лукич получал передачу в районе правого угла вратарской "Ливерпуля", где Ибраима Конате в своевременном подкате отправил мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      25'
      С нарушением правил принимал закидушку из глубины поля Луис Диас, поскольку толкнул сзади в спину Сашу Лукича.
    • 24'
      Трент Александр-Арнольд здорово накрутил соперника на правом крыле атаки и отдал мяч в центр на Луиса Диаса, которого опередил оппонент.
    • 23'
      Джордан Хендерсон выполнял диагональную подачу со штрафного с левого полуфланга, и мяча не коснулся никто из футболистов в штрафной площади "Фулхэма". 
    • Фол, нарушение
      22'
      Жоау Пальинья сфолил перед своей штрафной, ударив по ногам Кёртиса Джонса, чьё движение он останавливал.
    • 21'
      В направлении Луиса Диаса следовал заброс у "Ливерпуля" в левую часть штрафной гостей, но не долетел туда мяч, был перехвачен защитой "Фулхэма".
    • 20'
      Джордан Хендерсон уже с игры забрасывал мяч справа в чужую штрафную, но отбились там благополучно лондонцы.
    • Опасный момент
      19'
      Луис Диас наносил опасный удар с левого полуфланга, и мяч проскочил рядом с дальней штангой. Был там рикошет, поэтому состоится угловой.
    • 18'
      Мохамед Салах совершал забег по правому флангу, но его опередил Бернд Лено, вынесший мяч за боковую линию.
    • Угловой
      16'
      Виллиан Боргес выполнил подачу с углового, и в своей штрафной мяч выбил Джордан Хендерсон.
    • Опасный момент
      15'
      Олуватосин Адарабиойо по центру выполнил проникающий пас вперёд на Карлоса Винисиуса, который нанёс опасный удар, но мяч отразил Алиссон Бекер.
    • 12'
      "Ливерпулю" сегодня нужна победа, чтобы закрепиться на пятом месту турнирной таблицы.
    • 11'
      Кёртис Джон с левого полуфланга навесил на дальний - в область края вратарской, а Мохамед Салах показал плохую обработку, ткнув мяч за лицевую.
    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТ! Мохамед Салах из зоны правого инсайда коротко покатил Тренту Александеру-Арнольду, чей низовой удар с подступов к штрафной оказался чуть неточным - левее створа.
    • Фол, нарушение
      9'
      Против Жоау Пальиньи были нарушены правила в середине поля. Джон Кёртис совершил этот небольшой фол против игрока "Фулхэма".
    • 8'
      Трент Александер-Арнольд хлёстко приложился по чужим воротам с дальней дистанции, и мяч финишировал в перчатках Бернда Лено.
    • 7'
      Вернулся уже ван Дейк в игру, всё с ним вроде в порядке. "Ливерпуль" вёл позиционную атаку и заработал аут на левом фланге.
    • Травма, повреждение
      6'
      Виргил ван Дейк уходит за пределы поля в сопровождении врача, после того как столкнулся головой с соперником в верховой борьбы. Разыгран спорный мяч.
    • Угловой
      5'
      Гарри Уилсон делал перспективную скидку к дальней (левой) штанге, а Виргил ван Дейк в подкате вынес мяч на угловой.
    • 3'
      "Ливерпуль" играет в красной форме, тогда как у "Фулхэма" экипировка бело-чёрная.
    • Угловой
      2'
      Угловой подавал "Ливерпуль" с правого фланга, но острого развития ситуации в штрафной площади "дачников" не получилось.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Второй тайм
    • 51'
      Ливерпуль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Ливерпуль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 50'
      Салах Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 50'
      Джонс Кёртис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Контроль мяча: Ливерпуль: 67%, Фулхэм: 33%.
    • 49'
      Цимикас Костас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 49'
      Нуньес Дарвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 49'
      Хендерсон Джордан из команды Ливерпуль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Ливерпуль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Ливерпуль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Винисиус Карлос из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      47'
      Александер-Арнольд Трент навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Ливерпуль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Робинсон Энтони из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      46'
      Александер-Арнольд Трент навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 1:0 Фулхэм

    Исход игры
    Ливерпуль
    96.9% (125)
    Ничья
    2.3% (3)
    Фулхэм
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.1% (78)
    Меньше
    33.9% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    57.63% (68)
    Нет
    42.37% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    29.5% (38)
    2:0 Ливерпуль
    26.4% (34)
    3:1 Ливерпуль
    20.9% (27)
    3:0 Ливерпуль
    6.2% (8)
    1:0 Ливерпуль
    4.7% (6)
    5:0 Ливерпуль
    1.6% (2)
    4:1 Ливерпуль
    1.6% (2)
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    Ливерпуль
    Фулхэм
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