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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Манчестер Сити
0:0
Второй тайм: 49'
Вест Хэм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 413 Количество передач 103
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Прогнозы 142
Манчестер Сити 92.3% (131)
X 4.2% (6)
Вест Хэм 3.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Вест Хэм
17.00
8.30
8.15
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Ортега
Штефан
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
5
Стоунс
Джон
16
Родри
Эрнандес
26
Марез
Рияд
19
Альварес
Хулиан
20
Силва
Бернарду
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
24
Керер
Тило
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Аарон
12
Даунс
Флинн
11
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
8
Форнальс
Пабло
33
Эмерсон
Палмиери
9
Антонио
Майкл
Манчестер Сити
3-2-4-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Вест Хэм

26 матчей

96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
19.2%
3.9%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
26.9%
22 победы 7 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 1 победа

36 матчей

69.4%
19.4%
11.2%
25 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
30.6%
13.8%
20 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.1%
36.1%
2.8%
22 победы 13 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:4
К
0:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:3
КЛ
6:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
0:0

Голы

Всего голов

39
43

Голов в среднем за матч

2.29
2.26

Среднее время на гол

39
39

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.63
0.65

Среднее время на гол

142
139

Всего голов

51
54

Голов в среднем за матч

1.42
1.5

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

63
60

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 34 (7) 1.03
Фоден Фил 9 0.27
Альварес Хулиан 8 (1) 0.24
Де Брёйне Кевин 7 0.21
Грилиш Джек 5 0.15
Марез Рияд 5 (1) 0.15
Силва Бернарду 4 0.12
Гюндоган Илкай 4 0.12
Родри Эрнандес 2 0.06
Стоунс Джон 2 0.06
Канселу Жоау 2 0.06
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 5 (1) 0.15
Антонио Майкл 5 0.15
Бенрахма Саид 5 (4) 0.15
Пакета Лукас 4 (1) 0.12
Райс Деклан 3 0.09
Скамакка Джанлука 3 0.09
Соучек Томаш 2 0.06
Форнальс Пабло 2 0.06
Ингс Дэнни 2 0.06
Зума Курт 2 0.06
Агер Наиф 2 0.06
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Керер Тило 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 5 0
Холанн Эрлинг 5 0
Канселу Жоау 3 1
Силва Бернарду 4 0
Уокер Кайл 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 3 0
Диаш Рубен 3 0
Марез Рияд 2 0
Стоунс Джон 2 0
Аке Натан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Льюис Рико 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоуфал Владимир 5 0
Райс Деклан 5 0
Керер Тило 4 0
Агер Наиф 4 0
Пакета Лукас 4 0
Крессуэлл Аарон 3 0
Соучек Томаш 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Антонио Майкл 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Фабьянски Лукаш 1 0
Даунс Флинн 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
6% (1)
31% (5)
Вест Хэм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

2
9
Манчестер Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Вест Хэм
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

4
17

Волевые поражения

28
20
Манчестер Сити
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
16% (5)
44% (14)
Вест Хэм
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

17
18

Волевые поражения

30
29

Голы по времени матча

Забито

54
14
29 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 5
16 Не забивали 25
8
15%
3
21%
1-15
8
15%
1
7%
16-30
13
24%
4
29%
31-45
10
19%
1
7%
46-60
10
19%
5
36%
61-75
5
9%
0
0%
76-90

Пропущено

16
25
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
4
25%
7
28%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
2
13%
6
24%
46-60
3
19%
5
20%
61-75
5
31%
3
12%
76-90

Забито

29
23
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
4
14%
1
4%
1-15
3
10%
6
26%
16-30
6
21%
6
26%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
8
28%
3
13%
61-75
2
7%
4
17%
76-90

Пропущено

15
22
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
13%
6
27%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
5
33%
4
18%
76-90

Забито

83
37
42 В 1-м тайме 21
41 Во 2-м тайме 16
27 Забивали первыми 13
2 Не забивали 12
12
14%
4
11%
1-15
11
13%
7
19%
16-30
19
23%
10
27%
31-45
16
19%
4
11%
46-60
18
22%
8
22%
61-75
7
8%
4
11%
76-90

Пропущено

31
47
11 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 25
2
6%
8
17%
1-15
5
16%
12
26%
16-30
4
13%
5
11%
31-45
4
13%
7
15%
46-60
6
19%
8
17%
61-75
10
32%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1
Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1
Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Вест Хэм

Точный счет

3:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

4
6 раз 38%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
6
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 25%
3
8 раз 25%
4
8 раз 25%
2
4 раза 13%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
1.5
Больше Меньше
6
11
12
4
2.5
2
15
8
8
3.5
1
16
2
14
4.5
2
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
7
8
8
1.5
3
13
6
10
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
2
0.5
Больше Меньше
22
11
22
10
1.5
9
24
18
14
2.5
4
29
10
22
3.5
2
31
2
30
4.5
2
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 6 4 81 - 39 78
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 33 24 5 4 84 - 30 77
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 19 6 7 49 - 39 63
5.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 34 17 8 9 66 - 42 59
6.
Астон Вилла
 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
7.
Тоттенхэм
 Заявка 34 16 6 12 63 - 57 54
8.
Брайтон
 Заявка 31 15 7 9 61 - 40 52
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 0:1 Заявка 34 13 6 15 45 - 46 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 33 10 9 14 31 - 38 39
13.
Борнмут
 Заявка 34 11 6 17 36 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 34 9 8 17 37 - 47 35
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 Заявка 34 7 9 18 43 - 67 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 17 14 2 1 54 - 16 44
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 17 12 4 1 44 - 16 40
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 15 8 3 4 31 - 14 27
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 0:1 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 0:1 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 16 4 4 8 14 - 22 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 17 3 4 10 15 - 24 13
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 Заявка 17 2 3 12 20 - 36 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 34 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 25 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 18 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    50'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! НАТАН АКЕ!
    Марез со штрафного исполняет подачу на дальнюю штангу, а Аке, оставшийся без опеки, головой с пяти метров расстреливает цель!
  • Желтая карточка
    49'
    Даунс получает желтую карточку за срыв атаки неподалеку от своей штрафной, первое предупреждение в нашем матче.
  • 48'
    Огбонна из-за боковой линии бросает мяч в штрафную хозяев, однако борьба на втором этаже остается за игроками "Манчестер Сити".
  • 47'
    Марез от правой бровки исполняет заброс в чужую штрафную, но передача получается чересчур сильной для Альвареса.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Джон Брукс к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Пытается "Вест Хэм" прессинговать соперника в его штрафной площади, но Ортега и защитники "Сити" очень легко выходят в более безопасную зону.
  • 43'
    Бернарду Силва после паса Грилиша врывается в штрафную, но передача в направлении Альвареса прерывается защитниками. Чуть раньше было падение Холанна, на которое арбитр не среагировал.
  • 42'
    Форнальс завершает позиционную атаку "Вест Хэма" ударом из центральной зоны метров с 25 - мяч проходит в отдалении от створа.
  • 41'
    Всё ближе у нас перерыв, пока есть сложности у "Манчестер Сити" с командой из нижней части таблицы, хотя моменты периодически возникают.
  • 39'
    Бернарду Силва в очередной раз входит в штрафную с левого края и исполняет прострел в центр, с которым оборона "Вест Хэма" справляется.
  • 37'
    После навеса со штрафного и верховой борьбы мяч отскочил к Марезу, удар которого принял на себя находившийся на линии вратарской Стоунс.
  • Угловой
    36'
    После навеса с угла поля Родри головой скинул мяч вдоль ворот, а Альварес головой пробил рядом с правой штангой.
  • 35'
    Опять Родри становится адресатом передачи в штрафную, в этот раз защитник успевает опередить испанца и выбивает мяч на угловой.
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    • 34'
      6 ударов нанесли хозяева к этой минуте, дважды попав в створ, у гостей 2 попытки и одно попадание в створ, которое не имело особых шансов на успех.
    • Штанга
      32'
      Родри после передачи Холанна врывается в штрафную по центру и низом пробивает в правый от себя угол - мяч попадает в штангу, прокатывается по ленточке и в итоге уходит за лицевую!
    • 31'
      77 процентов игрового времени мячом владеет "Сити", вполне привычная картина, но "Вест Хэм" способен кусать в контратаках.
    • Опасный момент
      30'
      Грилиш входит в штрафную с левого края и наносит удар в ближний угол, однако мяч проходит рядом со штангой!
    • 29'
      Хороший проход Боуэна в лицевую завершается сильным ударом с нулевого угла - Ортега отбивает мяч, на отскоке только свои.
    • 28'
      Боуэн едва не подкараулил оплошность Рубена Диаша перед штрафной, но сумел португалец выкрутиться в непростой ситуации.
    • Фол, нарушение
      27'
      Верховое единоборство Холанна и Цоуфала арбитр расценивает как фол со стороны норвежца, потирает ухо чешский защитник гостей.
    • 26'
      Теперь Бернарду Силва в поисках Холанна исполняет подачу в чужую штрафную, однако оборона "Вест Хэма" здорово играет на опережение.
    • Опасный момент
      24'
      Грилиш с левого края штрафной шведой вырезает подачу на дальнюю штангу, Холанн выскакивает на мяч и пробивает головой, однако в створ немного не попадает!
    • Угловой
      23'
      Угловой на правом фланге атаки заработали хозяева поля, однако после навеса Мареза мяч головой выбил Огбонна.
    • 22'
      Теперь уже "Вест Хэм" закрепился на чужой половине поля, но заброса Лукаса Пакета в чужую штрафную получился безадресным, мяч забрал Ортега.
    • 20'
      Длительная позиционная атака "Манчестер Сити" завершается подачей Бернарду Силвы с левого фланга - оборона "Вест Хэма" на месте.
    • 19'
      Последняя победа "Вест Хэма" над "Сити" в АПЛ состоялась в сентябре 2015 года, тогда "молотобойцы" победили на "Этихаде" 2:1, а первый гол забил Виктор Мозес.
    • 17'
      В позиционное русло переходит игра, естественно, "Сити" контролирует мяч под 80 процентов игрового времени.
    • 15'
      Грилиш шведой катит мяч на ход Альваресу, чемпион мира врывается в штрафную и пытается прострелить на Холанна, но Крессуэлл в подкате передачу прерывает.
    • 14'
      Форнальс после розыгрыша штрафного сильно направил мяч во вратарскую, но оборона "Сити" справилась.
    • Фол, нарушение
      13'
      Эмерсон на левом фланге играет в "стенку" с партнером и прокидывает мяч мимо Мареза, но алжирец в подкате срубает его у лицевой линии.
    • Фол, нарушение
      12'
      Антонио заработал штрафной на правом фланге после фола Рубена Диаша, однако этот "стандарт" никакой остроты воротам "Сити" не принес.
    • 11'
      В первый раз в этом сезоне команды встречались в самом первом туре, тогда было явление Холанна английскому футболу - дубль в победном матче. Сегодня норвежец может обновить рекорд Ширера и Коула по голам за сезон АПЛ.
    • Угловой
      10'
      После навеса с углового Аке на ближнем углу вратарской добрался до верхового мяча, однако в створ ворот его направить не сумел.
    • Опасный момент
      9'
      Марез после поперечной передачи Грилиша пробивает низом в левый от себя угол, однако Фабьянски вытаскивает непростой мяч!
    • 9'
      Боуэн прошел по правому флангу до лицевой и попытался прострелить из-под Рубена Диаша, однако мяч от португальца отскочил к одноклубникам.
    • Угловой
      8'
      Первый корнер в исполнении "Манчестер Сити" получился не самым опасным, с подачей Грилиша на ближнюю штангу оборона "Вест Хэма" справляется.
    • 7'
      Грилиш добирается до штрафной с левого края и пяткой оставляет Бернарду Силве, прострел которого прерывает Цоуфал - угловой.
    • 6'
      "Вест Хэм" на прошлой неделе проиграл "Ливерпулю" и "Кристал Пэлас" и продолжает быть в борьбе за выживание - сейчас команда Дэвида Мойеса опережает зону вылета на 4 очка.
    • 5'
      Грилиш протащил мяч по центральной зоне и оказался на газоне после контакта с соперником, но свисток Джона Брукса молчит.
    • 4'
      Как раз на прошлой неделе и состоялась во многом ключевая баталия, "Сити" не оставил шансов "Арсеналу" - 4:1. А в выходные команда Пепа Гвардиолы справилась на выезде с "Фулхэмом" - 2:1.
    • 3'
      "Арсенал" вчера сделал свой ход в борьбе за чемпионство, обыграв "Челси" и снова выйдя на первое место. У "Сити" на два очка меньше, но две игры в запасе.
    • 2'
      Альварес протащил мяч по центральной зоне, обыгрался с Холанном и пробил метров с 23 - Фабьянски уверенно поймал игровой снаряд.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 49'
      Альварес Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Родри Эрнандес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Эмерсон Палмиери выиграл воздушное противоборство у Диаш Рубен.
    • 48'
      Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 48'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Удар от ворот произведет Вест Хэм
    • 46'
      Манчестер Сити пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм

    Исход игры
    Манчестер Сити
    92.3% (131)
    Ничья
    4.2% (6)
    Вест Хэм
    3.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.03% (75)
    Меньше
    36.97% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    46.22% (55)
    Нет
    53.78% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    27.5% (39)
    3:1 Манчестер Сити
    21.1% (30)
    3:0 Манчестер Сити
    14.1% (20)
    2:1 Манчестер Сити
    8.5% (12)
    4:1 Манчестер Сити
    4.9% (7)
    1:0 Манчестер Сити
    2.1% (3)
    4:0 Манчестер Сити
    1.4% (2)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
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    Манчестер Сити
    Вест Хэм
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