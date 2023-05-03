Тур: 28. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Брукс Джон
0:0
Второй тайм: 49'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
413 Количество передач 103
-
80 Владение мячом, % 20
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Марез
Рияд
10
Грилиш
Джек
24
Керер
Тило
12
Даунс
Флинн
11
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Ананг ДжозефВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Вест Хэм
26 матчей
96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
19.2%
3.9%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
26.9%
22 победы 7 ничьих 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 1 победа
36 матчей
69.4%
19.4%
11.2%
25 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
30.6%
13.8%
20 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.1%
36.1%
2.8%
22 победы 13 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
39
43
Голов в среднем за матч
2.29
2.26
Среднее время на гол
39
39
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.63
0.65
Среднее время на гол
142
139
Всего голов
51
54
Голов в среднем за матч
1.42
1.5
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
63
60
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|34 (7)
|1.03
|Фоден Фил
|9
|0.27
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.24
|Де Брёйне Кевин
|7
|0.21
|Грилиш Джек
|5
|0.15
|Марез Рияд
|5 (1)
|0.15
|Силва Бернарду
|4
|0.12
|Гюндоган Илкай
|4
|0.12
|Родри Эрнандес
|2
|0.06
|Стоунс Джон
|2
|0.06
|Канселу Жоау
|2
|0.06
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|0.15
|Антонио Майкл
|5
|0.15
|Бенрахма Саид
|5 (4)
|0.15
|Пакета Лукас
|4 (1)
|0.12
|Райс Деклан
|3
|0.09
|Скамакка Джанлука
|3
|0.09
|Соучек Томаш
|2
|0.06
|Форнальс Пабло
|2
|0.06
|Ингс Дэнни
|2
|0.06
|Зума Курт
|2
|0.06
|Агер Наиф
|2
|0.06
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Керер Тило
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Холанн Эрлинг
|5
|0
|Канселу Жоау
|3
|1
|Силва Бернарду
|4
|0
|Уокер Кайл
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Грилиш Джек
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Марез Рияд
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Аке Натан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоуфал Владимир
|5
|0
|Райс Деклан
|5
|0
|Керер Тило
|4
|0
|Агер Наиф
|4
|0
|Пакета Лукас
|4
|0
|Крессуэлл Аарон
|3
|0
|Соучек Томаш
|3
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|Даунс Флинн
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
6% (1)
31% (5)
Вест Хэм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
2
9
Манчестер Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Вест Хэм
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
4
17
Волевые поражения
28
20
Манчестер Сити
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
16% (5)
44% (14)
Вест Хэм
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
17
18
Волевые поражения
30
29
Голы по времени матча
Забито
54
14
29 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 5
16 Не забивали 25
8
15%
3
21%
1-15
8
15%
1
7%
16-30
13
24%
4
29%
31-45
10
19%
1
7%
46-60
10
19%
5
36%
61-75
5
9%
0
0%
76-90
Пропущено
16
25
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
4
25%
7
28%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
2
13%
6
24%
46-60
3
19%
5
20%
61-75
5
31%
3
12%
76-90
Забито
29
23
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
4
14%
1
4%
1-15
3
10%
6
26%
16-30
6
21%
6
26%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
8
28%
3
13%
61-75
2
7%
4
17%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
13%
6
27%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
5
33%
4
18%
76-90
Забито
83
37
42 В 1-м тайме 21
41 Во 2-м тайме 16
27 Забивали первыми 13
2 Не забивали 12
12
14%
4
11%
1-15
11
13%
7
19%
16-30
19
23%
10
27%
31-45
16
19%
4
11%
46-60
18
22%
8
22%
61-75
7
8%
4
11%
76-90
Пропущено
31
47
11 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 25
2
6%
8
17%
1-15
5
16%
12
26%
16-30
4
13%
5
11%
31-45
4
13%
7
15%
46-60
6
19%
8
17%
61-75
10
32%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1
Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1
Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Вест Хэм
Точный счет
3:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
4
6 раз 38%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
6
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 25%
3
8 раз 25%
4
8 раз 25%
2
4 раза 13%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
611
124
215
88
116
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
88
313
610
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
302
Больше Меньше
2211
2210
924
1814
429
1022
231
230
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|81 - 39
|78
|2.
|0:0 Заявка
|33
|24
|5
|4
|84 - 30
|77
|3.
|Заявка
|33
|18
|11
|4
|61 - 27
|65
|4.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|49 - 39
|63
|5.
|1:0 Заявка
|34
|17
|8
|9
|66 - 42
|59
|6.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|46 - 42
|54
|7.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|63 - 57
|54
|8.
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|61 - 40
|52
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|52 - 44
|50
|10.
|0:1 Заявка
|34
|13
|6
|15
|45 - 46
|45
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|31 - 38
|39
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|36 - 64
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|29 - 50
|37
|15.
|0:0 Заявка
|34
|9
|8
|17
|37 - 47
|35
|16.
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|46 - 59
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|18.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|43 - 67
|30
|19.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|27 - 52
|29
|20.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|28 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|14
|2
|1
|54 - 16
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|3.
|1:0 Заявка
|17
|12
|4
|1
|44 - 16
|40
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 11
|35
|6.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 14
|27
|10.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|11.
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 31
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 23
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|0:1 Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|1:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 28
|11
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|20 - 36
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|34 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|25 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|18 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм
Исход игры
Манчестер Сити
92.3% (131)
Ничья
4.2% (6)
Вест Хэм
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.03% (75)
Меньше
36.97% (44)
Обе команды забьют
Да
46.22% (55)
Нет
53.78% (64)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
27.5% (39)
3:1 Манчестер Сити
21.1% (30)
3:0 Манчестер Сити
14.1% (20)
2:1 Манчестер Сити
8.5% (12)
4:1 Манчестер Сити
4.9% (7)
1:0 Манчестер Сити
2.1% (3)
4:0 Манчестер Сити
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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