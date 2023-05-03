Марез от правой бровки исполняет заброс в чужую штрафную, но передача получается чересчур сильной для Альвареса.

Огбонна из-за боковой линии бросает мяч в штрафную хозяев, однако борьба на втором этаже остается за игроками "Манчестер Сити".

Даунс получает желтую карточку за срыв атаки неподалеку от своей штрафной, первое предупреждение в нашем матче.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! НАТАН АКЕ! Марез со штрафного исполняет подачу на дальнюю штангу, а Аке, оставшийся без опеки, головой с пяти метров расстреливает цель!

Опять Родри становится адресатом передачи в штрафную, в этот раз защитник успевает опередить испанца и выбивает мяч на угловой.

После навеса с угла поля Родри головой скинул мяч вдоль ворот, а Альварес головой пробил рядом с правой штангой.

После навеса со штрафного и верховой борьбы мяч отскочил к Марезу, удар которого принял на себя находившийся на линии вратарской Стоунс.

Бернарду Силва в очередной раз входит в штрафную с левого края и исполняет прострел в центр, с которым оборона "Вест Хэма" справляется.

Всё ближе у нас перерыв, пока есть сложности у "Манчестер Сити" с командой из нижней части таблицы, хотя моменты периодически возникают.

Форнальс завершает позиционную атаку "Вест Хэма" ударом из центральной зоны метров с 25 - мяч проходит в отдалении от створа.

Бернарду Силва после паса Грилиша врывается в штрафную, но передача в направлении Альвареса прерывается защитниками. Чуть раньше было падение Холанна, на которое арбитр не среагировал.

Пытается "Вест Хэм" прессинговать соперника в его штрафной площади, но Ортега и защитники "Сити" очень легко выходят в более безопасную зону.

Угловой на правом фланге атаки заработали хозяева поля, однако после навеса Мареза мяч головой выбил Огбонна.

Грилиш с левого края штрафной шведой вырезает подачу на дальнюю штангу, Холанн выскакивает на мяч и пробивает головой, однако в створ немного не попадает!

Теперь Бернарду Силва в поисках Холанна исполняет подачу в чужую штрафную, однако оборона "Вест Хэма" здорово играет на опережение.

Верховое единоборство Холанна и Цоуфала арбитр расценивает как фол со стороны норвежца, потирает ухо чешский защитник гостей.

Боуэн едва не подкараулил оплошность Рубена Диаша перед штрафной, но сумел португалец выкрутиться в непростой ситуации.

Хороший проход Боуэна в лицевую завершается сильным ударом с нулевого угла - Ортега отбивает мяч, на отскоке только свои.

Грилиш входит в штрафную с левого края и наносит удар в ближний угол, однако мяч проходит рядом со штангой!

77 процентов игрового времени мячом владеет "Сити", вполне привычная картина, но "Вест Хэм" способен кусать в контратаках.

Родри после передачи Холанна врывается в штрафную по центру и низом пробивает в правый от себя угол - мяч попадает в штангу, прокатывается по ленточке и в итоге уходит за лицевую!

6 ударов нанесли хозяева к этой минуте, дважды попав в створ, у гостей 2 попытки и одно попадание в створ, которое не имело особых шансов на успех.

22' Теперь уже "Вест Хэм" закрепился на чужой половине поля, но заброса Лукаса Пакета в чужую штрафную получился безадресным, мяч забрал Ортега.

20' Длительная позиционная атака "Манчестер Сити" завершается подачей Бернарду Силвы с левого фланга - оборона "Вест Хэма" на месте.

19' Последняя победа "Вест Хэма" над "Сити" в АПЛ состоялась в сентябре 2015 года, тогда "молотобойцы" победили на "Этихаде" 2:1, а первый гол забил Виктор Мозес.

17' В позиционное русло переходит игра, естественно, "Сити" контролирует мяч под 80 процентов игрового времени.

15' Грилиш шведой катит мяч на ход Альваресу, чемпион мира врывается в штрафную и пытается прострелить на Холанна, но Крессуэлл в подкате передачу прерывает.

14' Форнальс после розыгрыша штрафного сильно направил мяч во вратарскую, но оборона "Сити" справилась.

13' Эмерсон на левом фланге играет в "стенку" с партнером и прокидывает мяч мимо Мареза, но алжирец в подкате срубает его у лицевой линии.

12' Антонио заработал штрафной на правом фланге после фола Рубена Диаша, однако этот "стандарт" никакой остроты воротам "Сити" не принес.

11' В первый раз в этом сезоне команды встречались в самом первом туре, тогда было явление Холанна английскому футболу - дубль в победном матче. Сегодня норвежец может обновить рекорд Ширера и Коула по голам за сезон АПЛ.

10' После навеса с углового Аке на ближнем углу вратарской добрался до верхового мяча, однако в створ ворот его направить не сумел.

9' Марез после поперечной передачи Грилиша пробивает низом в левый от себя угол, однако Фабьянски вытаскивает непростой мяч!

9' Боуэн прошел по правому флангу до лицевой и попытался прострелить из-под Рубена Диаша, однако мяч от португальца отскочил к одноклубникам.

8' Первый корнер в исполнении "Манчестер Сити" получился не самым опасным, с подачей Грилиша на ближнюю штангу оборона "Вест Хэма" справляется.

7' Грилиш добирается до штрафной с левого края и пяткой оставляет Бернарду Силве, прострел которого прерывает Цоуфал - угловой.

6' "Вест Хэм" на прошлой неделе проиграл "Ливерпулю" и "Кристал Пэлас" и продолжает быть в борьбе за выживание - сейчас команда Дэвида Мойеса опережает зону вылета на 4 очка.

5' Грилиш протащил мяч по центральной зоне и оказался на газоне после контакта с соперником, но свисток Джона Брукса молчит.

4' Как раз на прошлой неделе и состоялась во многом ключевая баталия, "Сити" не оставил шансов "Арсеналу" - 4:1. А в выходные команда Пепа Гвардиолы справилась на выезде с "Фулхэмом" - 2:1.

3' "Арсенал" вчера сделал свой ход в борьбе за чемпионство, обыграв "Челси" и снова выйдя на первое место. У "Сити" на два очка меньше, но две игры в запасе.

2' Альварес протащил мяч по центральной зоне, обыгрался с Холанном и пробил метров с 23 - Фабьянски уверенно поймал игровой снаряд.