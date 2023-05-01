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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Манчестер Сити
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 23
Манчестер Сити 95.7% (22)
X 4.3% (1)
Вест Хэм 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Вест Хэм
15.50
7.60
6.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
Вест Хэм

26 матчей

96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
19.2%
3.9%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
26.9%
22 победы 7 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 1 победа

36 матчей

69.4%
19.4%
11.2%
25 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
30.6%
13.8%
20 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.1%
36.1%
2.8%
22 победы 13 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:4
К
0:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:3
КЛ
6:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
0:0

Голы

Всего голов

39
43

Голов в среднем за матч

2.29
2.26

Среднее время на гол

39
39

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.63
0.65

Среднее время на гол

142
139

Всего голов

51
54

Голов в среднем за матч

1.42
1.5

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

63
60

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 34 (7) 1.06
Фоден Фил 9 0.28
Альварес Хулиан 8 (1) 0.25
Де Брёйне Кевин 7 0.22
Грилиш Джек 5 0.16
Марез Рияд 5 (1) 0.16
Силва Бернарду 4 0.13
Гюндоган Илкай 4 0.13
Родри Эрнандес 2 0.06
Стоунс Джон 2 0.06
Канселу Жоау 2 0.06
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 5 (1) 0.15
Антонио Майкл 5 0.15
Бенрахма Саид 5 (4) 0.15
Пакета Лукас 4 (1) 0.12
Райс Деклан 3 0.09
Скамакка Джанлука 3 0.09
Соучек Томаш 2 0.06
Форнальс Пабло 2 0.06
Ингс Дэнни 2 0.06
Зума Курт 2 0.06
Агер Наиф 2 0.06
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Керер Тило 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 5 0
Холанн Эрлинг 5 0
Канселу Жоау 3 1
Силва Бернарду 4 0
Уокер Кайл 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 3 0
Диаш Рубен 3 0
Марез Рияд 2 0
Стоунс Джон 2 0
Аке Натан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Льюис Рико 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоуфал Владимир 5 0
Райс Деклан 5 0
Керер Тило 4 0
Агер Наиф 4 0
Пакета Лукас 4 0
Крессуэлл Аарон 3 0
Соучек Томаш 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Антонио Майкл 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Фабьянски Лукаш 1 0
Даунс Флинн 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
6% (1)
31% (5)
Вест Хэм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

2
9
Манчестер Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Вест Хэм
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

4
17

Волевые поражения

28
20
Манчестер Сити
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
16% (5)
44% (14)
Вест Хэм
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

17
18

Волевые поражения

30
29

Голы по времени матча

Забито

54
14
29 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 5
16 Не забивали 25
8
15%
3
21%
1-15
8
15%
1
7%
16-30
13
24%
4
29%
31-45
10
19%
1
7%
46-60
10
19%
5
36%
61-75
5
9%
0
0%
76-90

Пропущено

16
25
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
4
25%
7
28%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
2
13%
6
24%
46-60
3
19%
5
20%
61-75
5
31%
3
12%
76-90

Забито

29
23
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
4
14%
1
4%
1-15
3
10%
6
26%
16-30
6
21%
6
26%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
8
28%
3
13%
61-75
2
7%
4
17%
76-90

Пропущено

15
22
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
13%
6
27%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
5
33%
4
18%
76-90

Забито

83
37
42 В 1-м тайме 21
41 Во 2-м тайме 16
27 Забивали первыми 13
2 Не забивали 12
12
14%
4
11%
1-15
11
13%
7
19%
16-30
19
23%
10
27%
31-45
16
19%
4
11%
46-60
18
22%
8
22%
61-75
7
8%
4
11%
76-90

Пропущено

31
47
11 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 25
2
6%
8
17%
1-15
5
16%
12
26%
16-30
4
13%
5
11%
31-45
4
13%
7
15%
46-60
6
19%
8
17%
61-75
10
32%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1
Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1
Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Вест Хэм

Точный счет

3:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

4
6 раз 38%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
6
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 25%
3
8 раз 25%
4
8 раз 25%
2
4 раза 13%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
1.5
Больше Меньше
6
11
12
4
2.5
2
15
8
8
3.5
1
16
2
14
4.5
2
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
7
8
8
1.5
3
13
6
10
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
2
0.5
Больше Меньше
22
11
22
10
1.5
9
24
18
14
2.5
4
29
10
22
3.5
2
31
2
30
4.5
2
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 24 4 4 84 - 30 76
2.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 19 6 7 49 - 39 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 33 16 8 9 65 - 42 56
6.
Астон Вилла
 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
7.
Тоттенхэм
 Заявка 34 16 6 12 63 - 57 54
8.
Брайтон
 Заявка 31 15 7 9 61 - 40 52
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 33 13 6 14 45 - 45 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
13.
Борнмут
 Заявка 34 11 6 17 36 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 Заявка 33 9 7 17 37 - 47 34
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
17.
Лидс
 Заявка 34 7 9 18 43 - 67 30
18.
Лестер
 Заявка 33 8 5 20 44 - 57 29
19.
Эвертон
 Заявка 33 6 10 17 25 - 50 28
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
4.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 43 - 16 37
5.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 15 8 3 4 31 - 14 27
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 16 3 3 10 15 - 24 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 17 2 3 12 20 - 36 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 34 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 25 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

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    • Прогнозы 23
    Манчестер Сити 95.7% (22)
    X 4.3% (1)
    Вест Хэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Вест Хэм
    15.50
    7.60
    6.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вест Хэм

    Исход игры
    Манчестер Сити
    95% (19)
    Ничья
    5% (1)
    Вест Хэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (13)
    Меньше
    35% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (11)
    Нет
    45% (9)
    Популярный счёт
    3:1 Манчестер Сити
    30% (6)
    2:0 Манчестер Сити
    30% (6)
    2:1 Манчестер Сити
    10% (2)
    3:0 Манчестер Сити
    10% (2)
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    Манчестер Сити
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