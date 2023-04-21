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  4. Суперлига. Группа Б 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа Б
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Ружомберок
4:1
Конец матча
Тренчин
0'
1:0
21' Гол
Бобчек Томаш
23' Желтая карточка
Азанго Филип
2:0
28' Гол
Домонкос Кристоф
39' Желтая карточка
Жигмунд Марек
50' Желтая карточка
Samuel Bagin
56' Желтая карточка
Лавринчик Самуэль
2:1
58' Гол
Гайдош Артур
66' Вторая желтая карточка
Азанго Филип
3:1
73' Гол
Герец Штефан
4:1
90' Гол
Marko Kelemen
90'+4
1
Dominik
Tapaj
5
Мрва
Марио
2
Мойжиш
Александр
32
Малы
Матуш
28
Селески
Александер
24
Жигмунд
Марек
10
Шефчик
Самуэль
8
Домонкос
Кристоф
30
Хриен
Мартин
13
Мадленяк
Матей
9
Бобчек
Томаш
99
Кукучка
Михал
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
2
Samuel
Bagin
3
Roman
Seben
18
Лавринчик
Самуэль
8
Гайдош
Артур
31
Баинович
Филип
11
Азанго
Филип
9
Эмека
Чинонсо
7
Eynel
Soares
Ружомберок
4-1-4-1
Тренчин
4-1-2-3

История личных встреч

Ружомберок
Тренчин

16 матчей

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед

38 матчей

21.1%
36.8%
42.1%
8 побед 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

15.8%
50%
34.2%
6 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.9%
36.8%
34.3%
11 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

СГБ
0:3
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
3:3
С
2:1
С
3:3
К
0:0
С
3:1
С
1:0
К
0:1
К
5:1
С
0:3
С
1:1
С
0:1
С
4:3
С
1:1
С
3:0
С
1:2
С
0:1
С
5:0
С
1:2
С
0:0
CL
2:1
CL
1:1
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:3

Голы

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.18
1.24

Среднее время на гол

76
72

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.76
1.29

Среднее время на гол

51
69

Всего голов

57
48

Голов в среднем за матч

1.5
1.26

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

60
71

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шефчик Самуэль 4 0.67
Герец Штефан 4 0.67
Бобчек Томаш 2 0.33
Бодя Мартин 2 0.33
Домонкос Кристоф 1 0.17
Marko Kelemen 1 0.17
Мацейко Адриан 1 0.17
Селески Александер 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Хриен Мартин 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баинович Филип 2 0.33
Эмека Чинонсо 2 0.33
Гайдош Артур 1 0.17
Холли Доминик 1 0.17
Lazar Stojsavljevic 1 0.17
Пирес Келвин 1 0.17
Азанго Филип 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 3 0
Домонкос Кристоф 1 0
Мойжиш Александр 1 0
Мадленяк Матей 1 0
Бобчек Томаш 1 0
Шефчик Самуэль 1 0
Селески Александер 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lazar Stojsavljevic 3 0
Азанго Филип 1 1
Баинович Филип 2 0
Холли Доминик 2 0
Eynel Soares 2 0
Ем Рэбен 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Эмека Чинонсо 1 0
Кукучка Михал 1 0
Пирес Келвин 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0
Samuel Bagin 1 0
Lekan Okunola 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тренчин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

6
5
Ружомберок
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Тренчин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
67%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
4
57%
76-90

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
3
20%
2
25%
76-90

Пропущено

4
13
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0
Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1
Тренчин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Земплин 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2
МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3 Татран Прешов - Тренчин 0:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Тренчин - Раца 3:0 Тренчин - МФК Вышков 0:0 Тренчин - ДАК 0:4 Тренчин - Спартак Миява 5:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Земплин - Тренчин 2:0

Результаты матчей

Ружомберок
Тренчин

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 6 4 2 0 15 - 4 44
2.
Земплин
 5 1 4 0 11 - 8 30
3.
Тренчин
 6 2 1 3 8 - 13 29
4.
Скалица
 5 2 3 0 7 - 2 28
5.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 10 24
6.
Татран Липтовски-Микулаш
 5 1 1 3 1 - 8 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 3 1 1 1 5 - 7 26
2.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 6 24
3.
Татран Липтовски-Микулаш
 2 0 0 2 0 - 5 9
4.
Ружомберок
 3 3 0 0 9 - 1 9
5.
Скалица
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Земплин
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 3 1 2 0 6 - 3 35
2.
Земплин
 2 1 1 0 8 - 5 27
3.
Скалица
 3 1 2 0 4 - 1 24
4.
Татран Липтовски-Микулаш
 3 1 1 1 1 - 3 4
5.
Тренчин
 3 1 0 2 3 - 6 3
6.
Злате Моравце
 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Земплин Яношик Лукаш 4 (1)
Ружомберок Шефчик Самуэль 4 (1)
Ружомберок Герец Штефан 4
Земплин Brian Pena 3 (2)
Тренчин Баинович Филип 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ружомберок Жигмунд Марек 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Земплин Марьянович Саша 1 1
Тренчин Азанго Филип 1 1
Злате Моравце Слобода Антон 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Баинович Филип сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      58'
      Г О О О О Л - Artur Gajdos бьет в цель!
    • Желтая карточка
      56'
      Лавринчик Самуэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      50'
      Samuel Bagin получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Ружомберок 4:1 Тренчин онлайн

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