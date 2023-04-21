Тур: 6. Стадион: Ружомберок.
4:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолБобчек Томаш
23' Желтая карточкаАзанго Филип
2:0
28' ГолДомонкос Кристоф
39' Желтая карточкаЖигмунд Марек
50' Желтая карточкаSamuel Bagin
56' Желтая карточкаЛавринчик Самуэль
2:1
58' ГолГайдош Артур
66' Вторая желтая карточкаАзанго Филип
3:1
73' ГолГерец Штефан
4:1
90' ГолMarko Kelemen
90'+4
Ход матча
21'
23'
28'
2:0
39'
50'
58'
2:1
66'
70'
73'
3:1
90'
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
11
Азанго
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Мичуда ШимонЗащитник
-
10 Соуза ДабниПолузащитник
-
28 Кмет МатушНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Франтишек Страка
История личных встреч
Ружомберок
Тренчин
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед
38 матчей
21.1%
36.8%
42.1%
8 побед 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
15.8%
50%
34.2%
6 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.9%
36.8%
34.3%
11 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1.18
1.24
Среднее время на гол
76
72
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
1.76
1.29
Среднее время на гол
51
69
Всего голов
57
48
Голов в среднем за матч
1.5
1.26
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
60
71
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шефчик Самуэль
|4
|0.67
|Герец Штефан
|4
|0.67
|Бобчек Томаш
|2
|0.33
|Бодя Мартин
|2
|0.33
|Домонкос Кристоф
|1
|0.17
|Marko Kelemen
|1
|0.17
|Мацейко Адриан
|1
|0.17
|Селески Александер
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Хриен Мартин
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баинович Филип
|2
|0.33
|Эмека Чинонсо
|2
|0.33
|Гайдош Артур
|1
|0.17
|Холли Доминик
|1
|0.17
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0.17
|Пирес Келвин
|1
|0.17
|Азанго Филип
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|3
|0
|Домонкос Кристоф
|1
|0
|Мойжиш Александр
|1
|0
|Мадленяк Матей
|1
|0
|Бобчек Томаш
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
|Селески Александер
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lazar Stojsavljevic
|3
|0
|Азанго Филип
|1
|1
|Баинович Филип
|2
|0
|Холли Доминик
|2
|0
|Eynel Soares
|2
|0
|Ем Рэбен
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Эмека Чинонсо
|1
|0
|Кукучка Михал
|1
|0
|Пирес Келвин
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
|Samuel Bagin
|1
|0
|Lekan Okunola
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тренчин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
6
5
Ружомберок
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Тренчин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
6
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
67%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
4
57%
76-90
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
3
20%
2
25%
76-90
Пропущено
4
13
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0
Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1
Тренчин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Земплин 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2
МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3 Татран Прешов - Тренчин 0:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Тренчин - Раца 3:0 Тренчин - МФК Вышков 0:0 Тренчин - ДАК 0:4 Тренчин - Спартак Миява 5:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Земплин - Тренчин 2:0
Результаты матчей
Ружомберок
Тренчин
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|44
|2.
|5
|1
|4
|0
|11 - 8
|30
|3.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|29
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|28
|5.
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|24
|6.
|5
|1
|1
|3
|1 - 8
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|26
|2.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|24
|3.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|35
|2.
|2
|1
|1
|0
|8 - 5
|27
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|24
|4.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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|Земплин
|Яношик Лукаш
|4 (1)
|Ружомберок
|Шефчик Самуэль
|4 (1)
|Ружомберок
|Герец Штефан
|4
|Земплин
|Brian Pena
|3 (2)
|Тренчин
|Баинович Филип
|2 (1)
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3
|Земплин
|Марьянович Саша
|1 1
|Тренчин
|Азанго Филип
|1 1
|Злате Моравце
|Слобода Антон
|2