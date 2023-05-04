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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 3.
Серро Портеньо
0:4
Конец матча
Боливар
0'
0:1
18' Гол
Вильямиль Габриэль
0:2
23' Гол в свои ворота
Да Мотта Роберт
0:3
25' Гол
Бехарано Диего
37' Желтая карточка
Роберто Фернандес
40' Желтая карточка
Rafael Carrascal
0:4
49' Гол
Родригес Патрисио
75' Желтая карточка
Вака Рамиро
83' Желтая карточка
Вильярроэль Мойзес
85' Красная карточка
Роберто Фернандес
89' Желтая карточка
Wilder Viera
90' Желтая карточка
Хустиниано Леонель
90' Желтая карточка
Enzo Daniel Gimenez
90'+6
13
Jean
V
23
Эспинола
Альберто
26
Да
Мотта
Роберт
4
Eduardo
Brock
14
Gabriel
Baez
22
Claudio
Aquino
16
Damian
Bobadilla
6
Rafael
Carrascal
8
Карризо
Федерико
40
Fernando
Fernandez
II
31
Моралес
Роберт
1
Лампе
Карлос
3
Bryan
Bentaberry
22
Nicolas
Ferreyra
4
Сагредо
Хесус
8
Бехарано
Диего
15
Вильямиль
Габриэль
20
Сауседо
Фернандо
21
Фернандес
Роберто
II
18
Альгараньяс
Кармело
17
Родригес
Патрисио
II
10
Carlos
Melgar
Серро Портеньо
4-4-2
Боливар
3-4-3

История личных встреч

Серро Портеньо
Боливар

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

П
1:2
П
2:1
П
1:3
П
4:2
П
0:5
П
2:2
П
1:2
А
1:0

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.5
2.13

Среднее время на гол

60
42

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.5
2.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
42

Бомбардиры внутри турнира

Серро Портеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Churin 1 0.33
Damian Bobadilla 1 0.33
Claudio Aquino 1 (1) 0.33
Боливар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехарано Диего 2 0.67
Эрвиас Пабло 1 0.33
Родригес Патрисио II 1 0.33
Ronnie Fernandez2 1 0.33
Вильямиль Габриэль 1 0.33
Javier Uzeda 1 0.33

Карточки

Серро Портеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Churin 1 0
Claudio Aquino 1 0
Эспинола Альберто 1 0
Да Мотта Роберт 1 0
Rafael Carrascal 1 0
Jean V 1 0
Enzo Daniel Gimenez 1 0
Wilder Viera 1 0
Боливар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сагредо Хесус 2 1
Фернандес Роберто II 1 1
Хустиниано Леонель 2 0
Вильярроэль Мойзес II 1 0
Вака Рамиро 1 0
Ronnie Fernandez2 1 0
Вильямиль Габриэль 1 0

Результаты матчей

Серро Портеньо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Боливар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
1
Серро Портеньо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боливар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
Серро Портеньо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Боливар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серро Портеньо
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Серро Портеньо - Гуайрена 2:0 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:2
Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо - Такуари 1:0 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1 Либертад - Серро Портеньо 5:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 4:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:3 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 3:3 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 2:2 Серро Портеньо - Курико Юнидо 1:0 Серро Портеньо - Ресистенсия 1:1 Курико Юнидо - Серро Портеньо 0:1 Гуайрена - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Гуарани Асунсьон 1:1 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 0:1
Боливар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Насьональ Потоси - Боливар 3:2 Боливар - Вильстерман 1:3 Барселона Гуаякиль - Боливар 2:1 Олвейс Реди - Боливар 2:2
Либертад Гран Маморе - Боливар 2:0 Боливар - Вака Диес 3:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Боливар - Аурора 1:0 Блуминг - Боливар 0:5 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Стронгест - Боливар 3:2 Боливар - Ройял Пари 3:1 Гуабира - Боливар 1:2 Боливар - Монагас 5:1 Гуабира - Боливар 2:1 Боливар - Насьональ Потоси 3:1 Стронгест - Боливар 4:4 Атлетико Пальмафлор Винто - Боливар 1:1 Вильстерман - Боливар 1:1 Боливар - Индепендьенте Петролеро 0:0

Результаты матчей

Серро Портеньо
Боливар

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Серро Портеньо
Боливар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 3 2 0 1 8 - 3 6
2.
Барселона Гуаякиль
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Серро Портеньо
 3 1 0 2 3 - 7 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Барселона Гуаякиль
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Серро Портеньо
 2 1 0 1 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 2 1 0 1 5 - 2 3
2.
Серро Портеньо
 1 0 0 1 1 - 2 0
3.
Барселона Гуаякиль
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Lucas Beltrain 3
Олимпия Асунсьон Кардосо Фернандо 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Весь список
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