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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 3.
Интернасьонал Порту Алегре
2:2
Конец матча
Насьональ Монтевидео
0'
8' Желтая карточка
Вандерсон
1:0
11' Гол
Меркадо Габриэль
25' Желтая карточка
Кампаньяро Густаво
31' Желтая карточка
Перейро Гастон
1:1
39' Гол
Diego Zabala
59' Желтая карточка
Yonathan Rodriguez
2:1
83' Гол
Де Пена Карлос
2:2
90' Гол
Ногера Фабьян
90' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
90'+7
1
Keiller
21
Igor
Gomes
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
14
Де
Пена
Карлос
17
Кампаньяро
Густаво
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
35
Alexandre
Zurawski
1
Рочет
Серхио
16
Leandro
Lozano
18
Ногера
Фабьян
23
Полента
Диего
6
Кандидо
Камило
15
Diego
Rodriguez
IV
5
Yonathan
Rodriguez
19
Alfonso
Trezza
22
Diego
Zabala
20
Перейро
Гастон
11
Рамирес
Игнасио
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Насьональ Монтевидео
4-2-3-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Насьональ Монтевидео

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
2:0
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрик Алан 1 0.33
Меркадо Габриэль 1 0.33
Де Пена Карлос 1 0.33
Alexandre Zurawski 1 0.33
Насьональ Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ногера Фабьян 2 0.67
Diego Zabala 1 0.33
Жильотти Эммануэль 1 0.33
Перейро Гастон 1 0.33
Хинелья Франсиско 1 0.33

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Вандерсон 1 0
Насьональ Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейро Гастон 2 0
Кандидо Камило 2 0
Yonathan Rodriguez 2 0
Ногера Фабьян 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Marcos Montiel 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Насьональ Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
2
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Насьональ Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Насьональ Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
3
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0
Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио Бразил - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 4:0 Авенида - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:2
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Насьональ Монтевидео - Ла Лус 3:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 4:0
Данубио - Насьональ Монтевидео 0:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 3:1 Серро - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:1 Пласа Колония - Насьональ Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 0:0 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:4 Насьональ Монтевидео - Данубио 2:0 Серрито - Насьональ Монтевидео 1:2 Альбион Роверс - Насьональ Монтевидео 0:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Насьональ Монтевидео

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Насьональ Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 3 2 1 0 6 - 4 7
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Индепендьенте Медельин
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Метрополитанос
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Насьональ Монтевидео
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Индепендьенте Медельин
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Метрополитанос
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Метрополитанос
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Индепендьенте Медельин
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Lucas Beltrain 3
Олимпия Асунсьон Кардосо Фернандо 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
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