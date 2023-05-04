Тур: 3.
2:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаВандерсон
1:0
11' ГолМеркадо Габриэль
25' Желтая карточкаКампаньяро Густаво
31' Желтая карточкаПерейро Гастон
1:1
39' ГолDiego Zabala
59' Желтая карточкаYonathan Rodriguez
2:1
83' ГолДе Пена Карлос
2:2
90' ГолНогера Фабьян
90' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
90'+7
Ход матча
8'
11'
1:0
31'
39'
1:1
82'
83'
2:1
90'
2:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
1
Keiller
21
Igor
Gomes
44
Витао
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
22
Diego
Zabala
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
-
21 Igor GomesЗащитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
45 LuccaНападающий
-
40 РомулоНападающий
-
-
-
36 Thauan Lara
-
41 Matheus Dias
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alvaro Gutierrez
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Насьональ Монтевидео
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патрик Алан
|1
|0.33
|Меркадо Габриэль
|1
|0.33
|Де Пена Карлос
|1
|0.33
|Alexandre Zurawski
|1
|0.33
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ногера Фабьян
|2
|0.67
|Diego Zabala
|1
|0.33
|Жильотти Эммануэль
|1
|0.33
|Перейро Гастон
|1
|0.33
|Хинелья Франсиско
|1
|0.33
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Вандерсон
|1
|0
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейро Гастон
|2
|0
|Кандидо Камило
|2
|0
|Yonathan Rodriguez
|2
|0
|Ногера Фабьян
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Marcos Montiel
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Насьональ Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
2
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Насьональ Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Насьональ Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
3
50%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0
Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио Бразил - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 4:0 Авенида - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:2
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Насьональ Монтевидео - Ла Лус 3:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 4:0
Данубио - Насьональ Монтевидео 0:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 3:1 Серро - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:1 Пласа Колония - Насьональ Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 0:0 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:4 Насьональ Монтевидео - Данубио 2:0 Серрито - Насьональ Монтевидео 1:2 Альбион Роверс - Насьональ Монтевидео 0:1
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Насьональ Монтевидео
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Насьональ Монтевидео
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Ривер Плейт
|Lucas Beltrain
|3
|Олимпия Асунсьон
|Кардосо Фернандо
|2
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Боливар
|Сагредо Хесус
|1 2
|Депортиво Перейра
|Maicol Medina
|1 2
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 1