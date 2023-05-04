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Копа Судамерикана
2023

Тур: 3.
Мильонариос
1:0
Первый тайм: 22'
Америка Минейро
0'
1:0
16' Гол
Leonardo Castro

Ход матча

16'
Leonardo Castro
1:0
Лучшие коэффициенты
Мильонариос
Ничья
Америка Минейро
2.06
5.50
4.17
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Монтеро
Альваро
13
Elvis
Perlaza
26
Andres
Llinas
4
Варгас
Хуан
Пабло
17
Jorge
Arias
5
Larry
Vasquez
8
Daniel
Giraldo
10
Daniel
Catano
14
Давид
Мокуера
Силва
34
Oscar
Cortes
23
Leonardo
Castro
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
2
Nino
Paraiba
45
Potigar
33
Eder
2
30
Nicolas
Vichiatto
8
Juninho
IX
16
Ale
37
Everaldo
10
Martin
Nicolas
Benitez
11
Felipe
Azevedo
99
Aloisio
Santos
Мильонариос
Америка Минейро

Бомбардиры внутри турнира

Мильонариос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Castro 2 (1) 0.67
Elvis Perlaza 1 0.33
Давид Мокуера Силва 1 0.33
Oscar Cortes 1 0.33
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 2 0.67
Веллингтон Паулиста 1 0.33
Lucas Kal 1 0.33
Eder 2 1 0.33

Карточки

Мильонариос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Castro 2 0
Daniel Giraldo 1 0
Jorge Arias 1 0
Andres Llinas 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nino Paraiba 1 0
Aloisio Santos 1 0
Eder 2 1 0

Результаты матчей

Мильонариос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Мильонариос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Америка Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Мильонариос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Америка Минейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
3
60%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мильонариос
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хуниор - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Америка де Кали 4:3 Унион Магдалена - Мильонариос 1:1 Пеньяроль - Мильонариос 0:2
Атлетико Уила - Мильонариос 1:1 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Атлетико Букараманга - Мильонариос 0:2 Депортес Толима - Мильонариос 1:1 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Депортиво Пасто 2:0 Мильонариос - Агилас Дорадас 2:2 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Мильонариос - Депортиво Кали 2:0 Мильонариос - Универсидад Католика 2:1 Онсе Кальдас - Мильонариос 1:0 Универсидад Католика - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Ягуарес де Кордова 2:1
Америка Минейро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1
Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Ипатинга - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Демократа ГВ 2:1 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Америка Минейро - Вилла Нова 2:1

Результаты матчей

Мильонариос
Америка Минейро

Точный счет

3:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мильонариос
Америка Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мильонариос
 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 2 - 4 3
3.
Америка Минейро
 0:1 3 1 0 2 5 - 4 3
4.
Пеньяроль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мильонариос
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Америка Минейро
 0:1 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Пеньяроль
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мильонариос
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Пеньяроль
 1 0 0 1 1 - 4 0
3.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Америка Минейро
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Такуари Carius Edson 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Leonardo Castro бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мильонариос
Ничья
Америка Минейро
2.06
5.50
4.17
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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