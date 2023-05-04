Тур: 3.
0:3
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаJoel Caceres
0:1
24' ПенальтиРетеги Матео
28' Желтая карточкаBrian Abel Luciatti
0:1
34' Не забитый пенальтиРетеги Матео
37' Желтая карточкаWilliams Lugo
63' Желтая карточкаJose Luis Granados
67' Желтая карточкаKevin De la Hoz
0:2
68' ГолМеносси Лукас
0:3
81' ГолLucas Blondel
84' Желтая карточкаCristian Zabala
90'+5
Ход матча
23'
24'
0:1
34'
0:1
37'
67'
68'
0:2
81'
0:3
84'
34
Joel
Caceres
23
Колина
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Joel CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Колина ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Edwin PerazaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
70 George Ayine
-
Главный тренер: Санвисенте Ноэл
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Brian LeizzaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
-
18 Blas ArmoaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
Бомбардиры внутри турнира
Академия Пуэрто-Кабельо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меносси Лукас
|1
|0.33
|Lucas Blondel
|1
|0.33
|Колидио Факундо
|1
|0.33
|Tomas Badaloni
|1
|0.33
|Ретеги Матео
|1 (1)
|0.33
Карточки
Академия Пуэрто-Кабельо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Luis Granados
|1
|0
|Joel Caceres
|1
|0
|Стивенс Альфредо
|1
|0
|Ромеро Луис III
|1
|0
|Kevin De la Hoz
|1
|0
|Williams Lugo
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|3
|0
|Кастро Алексис
|2
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Blas Armoa
|1
|0
|Рохас Сантьяго
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
Результаты матчей
Академия Пуэрто-Кабельо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Тигре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Академия Пуэрто-Кабельо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Академия Пуэрто-Кабельо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Тигре
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
67%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Академия Пуэрто-Кабельо
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Академия Пуэрто-Кабельо - Тачира 0:0 Монагас - Академия Пуэрто-Кабельо 3:2 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Эрманос Кольменарес 1:0
Ангостура - Академия Пуэрто-Кабельо 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортес Толима 0:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортиво Ла-Гуайра 1:0 Минерос де Гуайяна - Академия Пуэрто-Кабельо 0:3 Карабобо - Академия Пуэрто-Кабельо 0:2 Каракас - Академия Пуэрто-Кабельо 0:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0 Португеза Акаригуа - Академия Пуэрто-Кабельо 0:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Универсидад Сентраль 4:0 Эстудиантес Мерида - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3 Академия Пуэрто-Кабельо - Райо Зулиано 3:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Португеза Акаригуа 0:2 Депортиво Лара - Академия Пуэрто-Кабельо 1:0 Тачира - Академия Пуэрто-Кабельо 0:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тачира 0:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортиво Лара 3:1
Тигре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0
Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2
Результаты матчей
Академия Пуэрто-Кабельо
Тигре
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Академия Пуэрто-Кабельо
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|3
|Мильонариос
|Leonardo Castro
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|2
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|1 2