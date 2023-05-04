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Копа Судамерикана
2023

Тур: 3.
Академия Пуэрто-Кабельо
0:3
Конец матча
Тигре
0'
23' Желтая карточка
Joel Caceres
0:1
24' Пенальти
Ретеги Матео
28' Желтая карточка
Brian Abel Luciatti
0:1
34' Не забитый пенальти
Ретеги Матео
37' Желтая карточка
Williams Lugo
63' Желтая карточка
Jose Luis Granados
67' Желтая карточка
Kevin De la Hoz
0:2
68' Гол
Меносси Лукас
0:3
81' Гол
Lucas Blondel
84' Желтая карточка
Cristian Zabala
90'+5
55
Ромеро
Луис
III
34
Joel
Caceres
4
Carlos
Gregorio
Rivero
90
Jacob
Adebanjo
30
Jose
Luis
Granados
7
Danny
Perez
23
Колина
Хуан
6
Junior
Cedeno
8
Williams
Lugo
9
Luifer
Hernandez
16
Стивенс
Альфредо
23
Gonzalo
Marinelli
30
Brian
Leizza
2
Victor
Emanuel
Aguilera
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
10
Меносси
Лукас
15
Agustin
Cardozo
16
Кастро
Алексис
11
Колидио
Факундо
32
Ретеги
Матео
18
Blas
Armoa
Академия Пуэрто-Кабельо
Тигре

Бомбардиры внутри турнира

Академия Пуэрто-Кабельо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меносси Лукас 1 0.33
Lucas Blondel 1 0.33
Колидио Факундо 1 0.33
Tomas Badaloni 1 0.33
Ретеги Матео 1 (1) 0.33

Карточки

Академия Пуэрто-Кабельо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Luis Granados 1 0
Joel Caceres 1 0
Стивенс Альфредо 1 0
Ромеро Луис III 1 0
Kevin De la Hoz 1 0
Williams Lugo 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 3 0
Кастро Алексис 2 0
Sebastian Prieto 1 0
Blas Armoa 1 0
Рохас Сантьяго 1 0
Cristian Zabala 1 0
Молинас Аарон 1 0

Результаты матчей

Академия Пуэрто-Кабельо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Тигре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Академия Пуэрто-Кабельо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Академия Пуэрто-Кабельо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Тигре
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
67%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Академия Пуэрто-Кабельо
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Академия Пуэрто-Кабельо - Тачира 0:0 Монагас - Академия Пуэрто-Кабельо 3:2 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Эрманос Кольменарес 1:0
Ангостура - Академия Пуэрто-Кабельо 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортес Толима 0:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортиво Ла-Гуайра 1:0 Минерос де Гуайяна - Академия Пуэрто-Кабельо 0:3 Карабобо - Академия Пуэрто-Кабельо 0:2 Каракас - Академия Пуэрто-Кабельо 0:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0 Португеза Акаригуа - Академия Пуэрто-Кабельо 0:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Универсидад Сентраль 4:0 Эстудиантес Мерида - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3 Академия Пуэрто-Кабельо - Райо Зулиано 3:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Португеза Акаригуа 0:2 Депортиво Лара - Академия Пуэрто-Кабельо 1:0 Тачира - Академия Пуэрто-Кабельо 0:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тачира 0:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортиво Лара 3:1
Тигре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0
Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2

Результаты матчей

Академия Пуэрто-Кабельо
Тигре

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Академия Пуэрто-Кабельо
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Тигре
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Депортес Толима
 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Депортес Толима
 2 0 1 1 1 - 2 1
3.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тигре
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Сан-Паулу
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Депортес Толима
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Мильонариос Leonardo Castro 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 87'
    Меносси Лукас уходит с поля. Matias Espindola выходит вместо него
  • Желтая карточка
    84'
    Cristian Zabala получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Williams Lugo уходит с поля. Ричард Фигероа выходит вместо него
  • Описание гола
    81'
    Г О О О О Л - Lucas Blondel бьет в цель!
  • 78'
    Danny Perez уходит с поля. Marco Bustillo выходит вместо него
  • 77'
    Mateo Caceres уходит с поля. Agustin Cardozo выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • 46'
      Joel Caceres уходит с поля. Kevin De la Hoz выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      37'
      Williams Lugo получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Ретеги Матео пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      28'
      Brian Abel Luciatti получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Ретеги Матео из команды Тигре забивает с точки!
    • Желтая карточка
      23'
      Joel Caceres получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Академия Пуэрто-Кабельо 0:3 Тигре онлайн

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