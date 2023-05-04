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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 3.
Коло-Коло
0:1
Первый тайм: 22'
Бока Хуниорс
0'
0:1
13' Гол
Адвинкула Луис

Ход матча

13'
0:1
Адвинкула Луис
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коло-Коло
Ничья
Бока Хуниорс
2.95
3.10
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Fernando
de
Paul
36
Maximiliano
Falcon
23
Ramiro
Hernandez
3
Daniel
Gutierrez
13
Bruno
Gutierrez
5
Leonardo
Gil
8
Павес
Эстебан
6
Cesar
Fuentes
18
Agustin
Bouzat
7
Паласиос
Карлос
9
Damian
Pizarro
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
2
Ронкалья
Факундо
4
Фигаль
Хорхе
19
Valentin
Barco
5
Alan
Varela
17
Адвинкула
Луис
11
Пайеро
Мартин
8
Фернандес
Пол
22
Вилья
Себастьян
38
Васкес
Луис
Коло-Коло
3-5-2
Бока Хуниорс
4-1-4-1

История личных встреч

Коло-Коло
Бока Хуниорс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
4:3
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
60

Бомбардиры внутри турнира

Коло-Коло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Gil 1 (1) 0.33
Паласиос Карлос 1 (1) 0.33
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адвинкула Луис 2 0.67
Alan Varela 1 0.33

Карточки

Коло-Коло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Gil 1 0
Marcos Bolados 1 0
Maximiliano Falcon 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ронкалья Факундо 1 1
Вальдес Бруно 0 1
Mariano Andres Herron 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Фабра Франк 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Miguel Merentiel 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Alan Varela 1 0
Валентини Николас 1 0

Результаты матчей

Коло-Коло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Коло-Коло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Коло-Коло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Коло-Коло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Унион Ла-Калера - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - Палестино 3:1 Коло-Коло - Монагас 1:0 Универсидад Католика Чили - Коло-Коло 0:0
Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Уачипато - Коло-Коло 0:1 Кобресал - Коло-Коло 3:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:0 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:3 Коло-Коло - Эвертон Де Вина 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 О'Хиггинз - Коло-Коло 5:1 Депортес Копьяпо - Коло-Коло 2:5 Коло-Коло - Магальянес 1:1 Коло-Коло - Бетис 1:0 Коло-Коло - Бетис 5:0 Коло-Коло - Ривер Плейт 3:4 Ньюбленсе - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - О'Хиггинз 2:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1

Результаты матчей

Коло-Коло
Бока Хуниорс

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Коло-Коло
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Коло-Коло
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
3.
Депортиво Перейра
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Монагас
 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Коло-Коло
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Монагас
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Депортиво Перейра
 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Коло-Коло
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Монагас
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Депортиво Перейра
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Lucas Beltrain 3
Олимпия Асунсьон Кардосо Фернандо 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коло-Коло
Ничья
Бока Хуниорс
2.95
3.10
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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