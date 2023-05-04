Тур: 3.
0:1
Первый тайм: 22'
Ход матча
13'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Matias MoyaНападающий
-
-
28 Lucas Soto
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ромеро ОскарНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
35 Nahuel Genez
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
История личных встреч
Коло-Коло
Бока Хуниорс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
60
Бомбардиры внутри турнира
Коло-Коло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leonardo Gil
|1 (1)
|0.33
|Паласиос Карлос
|1 (1)
|0.33
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адвинкула Луис
|2
|0.67
|Alan Varela
|1
|0.33
Карточки
Коло-Коло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leonardo Gil
|1
|0
|Marcos Bolados
|1
|0
|Maximiliano Falcon
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ронкалья Факундо
|1
|1
|Вальдес Бруно
|0
|1
|Mariano Andres Herron
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Miguel Merentiel
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Alan Varela
|1
|0
|Валентини Николас
|1
|0
Результаты матчей
Коло-Коло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Коло-Коло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Коло-Коло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Коло-Коло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Унион Ла-Калера - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - Палестино 3:1 Коло-Коло - Монагас 1:0 Универсидад Католика Чили - Коло-Коло 0:0
Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Уачипато - Коло-Коло 0:1 Кобресал - Коло-Коло 3:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:0 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:3 Коло-Коло - Эвертон Де Вина 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 О'Хиггинз - Коло-Коло 5:1 Депортес Копьяпо - Коло-Коло 2:5 Коло-Коло - Магальянес 1:1 Коло-Коло - Бетис 1:0 Коло-Коло - Бетис 5:0 Коло-Коло - Ривер Плейт 3:4 Ньюбленсе - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - О'Хиггинз 2:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1
Результаты матчей
Коло-Коло
Бока Хуниорс
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Коло-Коло
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Ривер Плейт
|Lucas Beltrain
|3
|Олимпия Асунсьон
|Кардосо Фернандо
|2
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Боливар
|Сагредо Хесус
|1 2
|Депортиво Перейра
|Maicol Medina
|1 2
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 1