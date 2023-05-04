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  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Тур: 3.
Атлетико Минейро
2:0
Конец матча
Альянса Лима
0'
33' Желтая карточка
Andres Andrade II
0:0
45' Не забитый пенальти
Халк Живанилдо
46' Желтая карточка
Батталья Родриго
1:0
59' Гол
Igor Gomes
2:0
68' Гол
Igor Gomes
72' Желтая карточка
Santiago Garcia1
74' Желтая карточка
Павон Кристиан
90'+5
22
Эверсон
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
40
Nathan
VI
34
Жемерсон
де
Жесус
44
Rubens
15
Сарачо
Федерико
21
Батталья
Родриго
17
Igor
Gomes
9
Павон
Кристиан
7
Халк
Живанилдо
11
Варгас
Эдуардо
1
Кампос
Анхело
30
Перуцци
Джино
5
Самбрано
Очандарте
2
Santiago
Garcia1
13
Ricardo
Lagos
22
Родригес
Альдаир
21
Бальон
Хосепмир
16
Кастильо
Хесус
11
Bryan
Reyna
20
Andres
Andrade
II
19
Саббаг
Пабло
Атлетико Минейро
4-3-3
Альянса Лима
4-4-1-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Альянса Лима

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
4:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Gomes 2 0.67
Паулиньо Жозе 1 0.33
Альянса Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саббаг Пабло 1 0.33
Родригес Альдаир 1 0.33

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Мариано 1 1
Паулиньо Жозе 1 0
Батталья Родриго 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Павон Кристиан 1 0
Отавио II 1 0
Альянса Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andres Andrade II 2 0
Кастильо Хесус 2 0
Самбрано Очандарте 1 0
Саббаг Пабло 1 0
Santiago Garcia1 1 0
Bryan Reyna 1 0
Oswaldo Valenzuela 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Альянса Лима
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Атлетико Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Альянса Лима
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Альянса Лима
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1
Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Карабобо - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Демократа СЛ 3:0
Альянса Лима
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Унион Комерсио - Альянса Лима 1:3 Либертад - Альянса Лима 1:2 Альянса Лима - Академия Кантолао 3:0 Альянса Атлетико - Альянса Лима 0:1
Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Альянса Лима - Сенсьяно 2:0 Атлетико Грау - Альянса Лима 1:2 Спорт Уанкайо - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Куско ФК 2:0 Универсидад Кахамарка - Альянса Лима 0:1 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:2 Альянса Лима - Спорт Бойз 2:0 Спортинг Кристал - Альянса Лима 3:0 Атлетико Н - Альянса Лима 3:0 Альянса Лима - Джуниор 2:1 Альянса Лима - Мелгар 2:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Альянса Лима - Депортива Тарма 2:0 Аякучо - Альянса Лима 0:1 Альянса Лима - Депортиво Бинасьональ 2:0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Альянса Лима

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Альянса Лима

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Альянса Лима
 3 1 1 1 2 - 3 4
3.
Либертад
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Атлетико Минейро
 3 1 0 2 3 - 3 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Альянса Лима
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Либертад
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Либертад
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Альянса Лима
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Lucas Beltrain 3
Олимпия Асунсьон Кардосо Фернандо 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      53'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Халк Живанилдо пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      33'
      Andres Andrade получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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