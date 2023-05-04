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  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Тур: 3.
Барселона Гуаякиль
0:2
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
20' Желтая карточка
Рони III
33' Желтая карточка
Луан Гарсия
36' Желтая карточка
Пинеда Марио
0:1
45' Пенальти
Вейга Рафаэль
45' Желтая карточка
Вейга Рафаэль
0:2
47' Гол
Гомес Густаво
71' Желтая карточка
Fabian Bustos
80' Желтая карточка
Carlos Rodriguez III
90'+5
12
Victor
Mendoza
31
Веласко
Педро
4
Carlos
Rodriguez
III
3
Lucas
Sosa
2
Пинеда
Марио
17
Гайбор
Фернандо
22
Leonai
13
Корозо
Дженнер
10
Диас
Дамиан
7
Cristian
Jonatan
Ortiz
9
Agustin
Rodriguez
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
8
Рафаэл
Жозе
25
Менино
Габриэль
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
Барселона Гуаякиль
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Барселона Гуаякиль
Палмейрас Сан-Паулу

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона Гуаякиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Jesus Bauman 1 0.33
Cristian Jonatan Ortiz 1 0.33
Гайбор Фернандо 1 0.33
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Густаво 2 0.67
Лопес Хосе Мануэль 1 0.33
Наварро Рафа 1 0.33
Вейга Рафаэль 1 (1) 0.33

Карточки

Барселона Гуаякиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинеда Марио 2 0
Диас Дамиан 1 0
Веласко Педро 1 0
Мартинес Фидель 1 0
Carlos Rodriguez III 1 0
Lucas Sosa 1 0
Victor Mendoza 1 0
Fabian Bustos 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жаилсон Маркес 1 1
Луан Гарсия IV 2 0
Роша Маркос 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Рони III 1 0

Результаты матчей

Барселона Гуаякиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Барселона Гуаякиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Барселона Гуаякиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Текнико Университарио - Барселона Гуаякиль 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 2:1 Барселона Гуаякиль - Боливар 2:1 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1
Барселона Гуаякиль - Кумбайя 4:1 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Дельфин 5:0 Гуаласео - Барселона Гуаякиль 2:1 Депортиво Куэнка - Барселона Гуаякиль 2:0 Гуаякиль Сити - Барселона Гуаякиль 3:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 2:3 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:0 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:0 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Барселона Гуаякиль - Эредиано 3:2 Аукас - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиария 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Мирасол - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Итуано - Палмейрас Сан-Паулу 1:3

Результаты матчей

Барселона Гуаякиль
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Барселона Гуаякиль
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 3 2 0 1 8 - 3 6
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Барселона Гуаякиль
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Серро Портеньо
 3 1 0 2 3 - 7 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Барселона Гуаякиль
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Серро Портеньо
 2 1 0 1 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 2 1 0 1 5 - 2 3
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Серро Портеньо
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Барселона Гуаякиль
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Lucas Beltrain 3
Олимпия Асунсьон Кардосо Фернандо 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    50'
    Вейга Рафаэль получил желтую карточку от судьи
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