Тур: 3.
0:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаРони III
33' Желтая карточкаЛуан Гарсия
36' Желтая карточкаПинеда Марио
0:1
45' ПенальтиВейга Рафаэль
45' Желтая карточкаВейга Рафаэль
0:2
47' ГолГомес Густаво
71' Желтая карточкаFabian Bustos
80' Желтая карточкаCarlos Rodriguez III
90'+5
Ход матча
20'
33'
36'
45'
0:1
45'
47'
0:2
71'
72'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.01 Победа «Палмейраса»
-
22
Leonai
10
Диас
Дамиан
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 LeonaiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
15 Jeison Mina
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованиПолузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
- Нападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
-
-
27 Richard Rios
-
-
9 Endrick
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Барселона Гуаякиль
Палмейрас Сан-Паулу
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Jesus Bauman
|1
|0.33
|Cristian Jonatan Ortiz
|1
|0.33
|Гайбор Фернандо
|1
|0.33
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомес Густаво
|2
|0.67
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.33
|Наварро Рафа
|1
|0.33
|Вейга Рафаэль
|1 (1)
|0.33
Карточки
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинеда Марио
|2
|0
|Диас Дамиан
|1
|0
|Веласко Педро
|1
|0
|Мартинес Фидель
|1
|0
|Carlos Rodriguez III
|1
|0
|Lucas Sosa
|1
|0
|Victor Mendoza
|1
|0
|Fabian Bustos
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жаилсон Маркес
|1
|1
|Луан Гарсия IV
|2
|0
|Роша Маркос
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Рони III
|1
|0
Результаты матчей
Барселона Гуаякиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Барселона Гуаякиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Барселона Гуаякиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Текнико Университарио - Барселона Гуаякиль 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 2:1 Барселона Гуаякиль - Боливар 2:1 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1
Барселона Гуаякиль - Кумбайя 4:1 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Дельфин 5:0 Гуаласео - Барселона Гуаякиль 2:1 Депортиво Куэнка - Барселона Гуаякиль 2:0 Гуаякиль Сити - Барселона Гуаякиль 3:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 2:3 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:0 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:0 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Барселона Гуаякиль - Эредиано 3:2 Аукас - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиария 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Мирасол - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Итуано - Палмейрас Сан-Паулу 1:3
Результаты матчей
Барселона Гуаякиль
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Барселона Гуаякиль
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Ривер Плейт
|Lucas Beltrain
|3
|Олимпия Асунсьон
|Кардосо Фернандо
|2
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Боливар
|Сагредо Хесус
|1 2
|Депортиво Перейра
|Maicol Medina
|1 2