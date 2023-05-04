Тур: 3.
4:2
Конец матча
0'
1:0
1' Гол в свои воротаГруэсо Карлос
1:1
15' Гол в свои воротаDaniel Londono
2:1
25' ГолAndres Cadavid
3:1
34' ГолMiguel Monsalve
35' Желтая карточкаCarlos Cermeno
4:1
45' ГолLuciano Pons
69' Желтая карточкаФерро Андрес
71' Желтая карточкаChristian Larotonda
4:2
90' ГолJhon Marchan
90'+4
Ход матча
1'
1:0
15'
1:1
25'
2:1
34'
3:1
35'
45'
4:1
69'
90'
4:2
Прогноз на матч от Liveresult
15
Jefre
Vargas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Монрой ХордиЗащитник
-
-
18 Edwin Cetre
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Давид Гонзалес
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Jefre VargasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Nestor CovaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Luis AnneseПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Darwin GomezНападающий
-
-
-
18 Juan Mancin
-
-
-
Главный тренер: Jose Maria Morr
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Pons
|2
|0.67
|Andres Cadavid
|1
|0.33
|Victor Moreno
|1
|0.33
|Miguel Monsalve
|1
|0.33
Метрополитанос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Charlis Ortiz
|1
|0.33
Карточки
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрес Даниэль
|2
|0
|Фелипе Пардо
|1
|0
|Рикаурте Андрес
|1
|0
|Andres Cadavid
|1
|0
|Luciano Pons
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Victor Moreno
|1
|0
|Diber Cambindo
|1
|0
Метрополитанос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Cova
|2
|0
|Carlos Cermeno
|1
|0
|Christian Larotonda
|1
|0
|Ферро Андрес
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Метрополитанос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Индепендьенте Медельин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Метрополитанос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Индепендьенте Медельин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Метрополитанос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Уила - Индепендьенте Медельин 2:3 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 1:2
Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 3:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Ягуарес де Кордова 1:0 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 3:0 Индепендьенте Медельин - Эль-Насьональ Кито 2:1 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 0:1 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте Медельин 2:2 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 0:1 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 2:1 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 2:1
Метрополитанос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 3:0 Ангостура - Метрополитанос 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2
Метрополитанос - Карабобо 1:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 2:1 Каракас - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Тачира 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Самора 1:2 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 1:1 Метрополитанос - Монагас 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:2 Карабобо - Метрополитанос 0:0 Самора - Метрополитанос 0:0 Метрополитанос - Самора 0:0 Метрополитанос - Карабобо 1:0 Монагас - Метрополитанос 0:2
Результаты матчей
Индепендьенте Медельин
Метрополитанос
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Медельин
Метрополитанос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Ривер Плейт
|Lucas Beltrain
|3
|Олимпия Асунсьон
|Кардосо Фернандо
|2
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Боливар
|Сагредо Хесус
|1 2
|Депортиво Перейра
|Maicol Medina
|1 2