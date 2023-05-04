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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 3.
Индепендьенте Медельин
4:2
Конец матча
Метрополитанос
0'
1:0
1' Гол в свои ворота
Груэсо Карлос
1:1
15' Гол в свои ворота
Daniel Londono
2:1
25' Гол
Andres Cadavid
3:1
34' Гол
Miguel Monsalve
35' Желтая карточка
Carlos Cermeno
4:1
45' Гол
Luciano Pons
69' Желтая карточка
Ферро Андрес
71' Желтая карточка
Christian Larotonda
4:2
90' Гол
Jhon Marchan
90'+4
12
Luis
Vasquez
III
4
Jonathan
Marulanda
3
Victor
Moreno
5
Andres
Cadavid
13
Daniel
Londono
15
Альварадо
Джейми
10
Рикаурте
Андрес
8
Deiner
Quinonez
20
Miguel
Monsalve
11
Ибарген
Андрес
9
Luciano
Pons
12
Giancarlo
Schiavone
15
Jefre
Vargas
4
Ферро
Андрес
23
Груэсо
Карлос
17
Ely
Valderrey
6
Edwin
Laszo
77
Robinson
Flores
24
Carlos
Cermeno
5
Christian
Larotonda
7
Diego
Castillo
21
Charlis
Ortiz
Индепендьенте Медельин
4-2-3-1
Метрополитанос
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Медельин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Pons 2 0.67
Andres Cadavid 1 0.33
Victor Moreno 1 0.33
Miguel Monsalve 1 0.33
Метрополитанос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Charlis Ortiz 1 0.33

Карточки

Индепендьенте Медельин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрес Даниэль 2 0
Фелипе Пардо 1 0
Рикаурте Андрес 1 0
Andres Cadavid 1 0
Luciano Pons 1 0
Edwin Cetre 1 0
Victor Moreno 1 0
Diber Cambindo 1 0
Метрополитанос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Cova 2 0
Carlos Cermeno 1 0
Christian Larotonda 1 0
Ферро Андрес 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Метрополитанос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Индепендьенте Медельин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Метрополитанос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Индепендьенте Медельин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Метрополитанос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Уила - Индепендьенте Медельин 2:3 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 1:2
Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 3:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Ягуарес де Кордова 1:0 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 3:0 Индепендьенте Медельин - Эль-Насьональ Кито 2:1 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 0:1 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте Медельин 2:2 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 0:1 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 2:1 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 2:1
Метрополитанос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 3:0 Ангостура - Метрополитанос 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2
Метрополитанос - Карабобо 1:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 2:1 Каракас - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Тачира 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Самора 1:2 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 1:1 Метрополитанос - Монагас 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:2 Карабобо - Метрополитанос 0:0 Самора - Метрополитанос 0:0 Метрополитанос - Самора 0:0 Метрополитанос - Карабобо 1:0 Монагас - Метрополитанос 0:2

Результаты матчей

Индепендьенте Медельин
Метрополитанос

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Медельин
Метрополитанос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 3 2 1 0 6 - 4 7
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Индепендьенте Медельин
 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Метрополитанос
 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Насьональ Монтевидео
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Метрополитанос
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Индепендьенте Медельин
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Метрополитанос
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Lucas Beltrain 3
Олимпия Асунсьон Кардосо Фернандо 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Jhon Marchan бьет в цель!
  • 79'
    Робинсон Флорес уходит с поля. Angelo Lucena выходит вместо него
  • 79'
    Кристиан Ларотонда уходит с поля. Jhon Marchan выходит вместо него
  • 79'
    Рикаурте Андрес уходит с поля. Yulian Gomez выходит вместо него
  • Желтая карточка
    71'
    Кристиан Ларотонда получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    69'
    Ферро Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Рикаурте Андрес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Лусиано Понс бьет в цель!
    • Желтая карточка
      35'
      Carlos Cermeno получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Ибарген Андрес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Miguel Monsalve бьет в цель!
    • 25'
      Рикаурте Андрес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Andres Cadavid бьет в цель!
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Daniel Londono уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Carlos Gruezo уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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