Тур: 6. Стадион: Гамла Уллеви.
Ход матча
6'
1:0
14'
21'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Lucas Kahed
-
27 Alai Ghasem
-
-
-
Главный тренер: Alexander Tengryd
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Seid KoracЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
История личных встреч
Гётеборг
Дегерфорс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
40
80
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольссон Себастьян
|2
|0.33
|Свенссон Густаф
|1
|0.17
|Хаген Элиас
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрквист Расмус
|2
|0.33
|Вукоевич Диян
|1
|0.17
|Гравиус Христос
|1
|0.17
|Diego Campos2
|1
|0.17
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.17
|Павлович Дамьян
|1
|0.17
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Эрикссон Себастьян
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Alai Ghasem
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Гравиус Христос
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0
|Seid Korac
|1
|0
|Oscar Wallin
|1
|0
|Elyas Bouzaiene
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Гётеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
5
Гётеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Дегерфорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0
Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1
Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0
Результаты матчей
Гётеборг
Дегерфорс
Точный счет
0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|6
|6
|0
|0
|14 - 3
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|0:2
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|6 - 14
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|6
|0
|5
|1
|5 - 8
|5
|15.
|2:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|16.
|0:3
|6
|0
|4
|2
|3 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|7.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|0:3
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|7.
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|0:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|14.
|2:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Варберг БоИС
|Eliton Junior
|3