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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 6. Стадион: .
Гётеборг
6:0
Конец матча
Дегерфорс
0'
1:0
6' Гол
Свенссон Густаф
14' Желтая карточка
Seid Korac
2:0
21' Гол
Ольссон Себастьян
3:0
42' Гол
Берг Маркус
4:0
52' Гол
Берг Маркус
59' Желтая карточка
Эрикссон Себастьян
5:0
62' Гол
Хаген Элиас
6:0
84' Гол
Вендт Оскар
90'+2
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
3
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
7
Эрикссон
Себастьян
21
Карлен
Адам
5
Ольссон
Себастьян
8
Хаген
Элиас
14
Норлин
Густаф
9
Берг
Маркус
1
Россбах
Сондре
6
Oscar
Wallin
15
Seid
Korac
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
20
Elyas
Bouzaiene
47
Павлович
Дамьян
11
Гравиус
Христос
5
Гайаю
Джозеф-Клод
22
Салмон
Джастин
10
Вукоевич
Диян
8
Diego
Campos2
Гётеборг
4-2-3-1
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Гётеборг
Дегерфорс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
4:1
А
3:1
А
2:0
А
0:1
А
2:3
ТМК
2:2
К
1:1
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

15
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

40
80

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 2 0.33
Ольссон Себастьян 2 0.33
Хаген Элиас 1 0.17
Вендт Оскар 1 0.17
Свенссон Густаф 1 0.17
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0
Норлин Густаф 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрквист Расмус 2 0.33
Вукоевич Диян 1 0.17
Гравиус Христос 1 0.17
Diego Campos2 1 0.17
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.17
Павлович Дамьян 1 0.17

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Эрикссон Себастьян 2 0
Карлен Адам 2 0
Хауснер Себастиан 1 0
Alai Ghasem 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Дамьян 3 0
Гравиус Христос 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Гайаю Джозеф-Клод 1 0
Seid Korac 1 0
Oscar Wallin 1 0
Elyas Bouzaiene 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Гётеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
5
Гётеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Дегерфорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
100%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
100%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

4
15
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
2
13%
1-15
1
25%
3
20%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0
Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1
Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0

Результаты матчей

Гётеборг
Дегерфорс

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Хеккен
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Эльфсборг
 6 4 1 1 14 - 4 13
4.
Кальмар
 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
ИФК Норрчепинг
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Броммапойкарна
 6 3 0 3 7 - 10 9
7.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Юргорден
 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Вернаму
 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Хаммарбю
 6 2 0 4 8 - 12 6
11.
Дегерфорс
 6 2 0 4 7 - 15 6
12.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 14 6
13.
АИК
 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Сириус
 6 0 5 1 5 - 8 5
15.
Гётеборг
 6 1 1 4 7 - 6 4
16.
Варберг БоИС
 6 0 4 2 3 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Хеккен
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
8.
Дегерфорс
 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
12.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
13.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Вернаму
 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 1 - 7 3
16.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Броммапойкарна
 4 2 0 2 4 - 8 6
5.
Кальмар
 3 1 1 1 3 - 2 4
6.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
АИК
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
13.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Дегерфорс
 3 0 0 3 1 - 11 0
16.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Варберг БоИС Eliton Junior 3
Весь список
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    • 46'
      Elyas Bouzaiene уходит с поля. Линделль Эрик выходит вместо него
    • 46'
      Дамиан Павлович уходит с поля. Гваргис Питер выходит вместо него
    • 46'
      Вукоевич Диян уходит с поля. Fortune Bassey выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Саломонссон Эмиль сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Берг Маркус бьет в цель!
    • 21'
      Хаген Элиас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Ольссон Себастьян бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Сеид Корац получил желтую карточку от судьи
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