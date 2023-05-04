Тур: 6. Стадион: Гамла Уллеви.
0'
1:0
6' ГолСвенссон Густаф
14' Желтая карточкаSeid Korac
2:0
21' ГолОльссон Себастьян
3:0
42' ГолБерг Маркус
4:0
52' ГолБерг Маркус
59' Желтая карточкаЭрикссон Себастьян
5:0
62' ГолХаген Элиас
6:0
84' ГолВендт Оскар
90'+2
Ход матча
6'
1:0
14'
21'
2:0
42'
3:0
52'
4:0
62'
5:0
84'
6:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 4
-
7 Угловые 7
-
3 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Lucas Kahed
-
27 Alai Ghasem
-
-
-
Главный тренер: Alexander Tengryd
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Seid KoracЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
История личных встреч
Гётеборг
Дегерфорс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
40
80
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|2
|0.33
|Ольссон Себастьян
|2
|0.33
|Хаген Элиас
|1
|0.17
|Вендт Оскар
|1
|0.17
|Свенссон Густаф
|1
|0.17
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Хауснер Себастиан
|0
|0
|Норлин Густаф
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрквист Расмус
|2
|0.33
|Вукоевич Диян
|1
|0.17
|Гравиус Христос
|1
|0.17
|Diego Campos2
|1
|0.17
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.17
|Павлович Дамьян
|1
|0.17
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Эрикссон Себастьян
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Alai Ghasem
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Гравиус Христос
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0
|Seid Korac
|1
|0
|Oscar Wallin
|1
|0
|Elyas Bouzaiene
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Гётеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
5
Гётеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Дегерфорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
100%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
100%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
4
15
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
2
13%
1-15
1
25%
3
20%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
25%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0
Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1
Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0
Результаты матчей
Гётеборг
Дегерфорс
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
13
12
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
24
15
15
15
15
15
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Варберг БоИС
|Eliton Junior
|3