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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 6. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
0:0
Первый тайм: 27'
Хаммарбю
0'
13' Желтая карточка
Странд Симон
21' Желтая карточка
Нюман Кристоффер

Ход матча

13'
 
Странд Симон
21'
Нюман Кристоффер
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Хаммарбю
3.25
3.55
3.05
Все Коэффициенты
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
19
Линн
Виктор
21
Сисей
Йеспер
9
Траустасон
Арнор
26
Хазени
Кристоффер
5
Нюман
Кристоффер
8
Сигурдссон
Арнор
1
Довин
Оливер
21
Странд
Симон
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
33
Хаммар
Фредрик
5
Теки
Тесфальдет
7
Джуканович
Виктор
17
Миккельсен
Эугуст
ИФК Норрчепинг
4-4-2
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Хаммарбю

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

26 матчей

50%
19.2%
30.8%
13 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

А
4:1
А
3:0
К
3:2
А
3:1
А
2:1
ТМК
1:1
А
0:1
А
1:2
А
2:0
А
2:2
А
0:0
А
2:1
ТМК
3:2
А
0:2
А
2:1
ТМК
0:2
А
1:1
А
3:1
А
0:1
А
1:0
С
1:0
С
2:3
ТМС
1:1
А
5:2
А
4:3
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

2.2
1.44

Среднее время на гол

40
62

Всего голов

26
8

Голов в среднем за матч

1.63
0.8

Среднее время на гол

55
112

Всего голов

48
31

Голов в среднем за матч

1.85
1.19

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

48
75

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сигурдссон Арнор 3 0.5
Нюман Кристоффер 1 0.17
Траустасон Арнор 1 0.17
Линн Виктор 1 0.17
Marcus Baggesen 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Хазени Кристоффер 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 3 0.5
Налич Ади 1 0.17
Бесара Нахир 1 0.17
Теки Тесфальдет 1 0.17
Нильссон Джоэл 1 0.17
Садику Лорет 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунд Марко 3 0
Сисей Йеспер 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ортмарк Якоб 1 0
Сигурдссон Арнор 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Робак Эмиль 1 0
Линн Виктор 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фенгер Мадс 1 0
Странд Симон 1 0
Пинас Шакилль 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Джуканович Виктор 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
4
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
4
57%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
33%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3
ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:2
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1
Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Хаммарбю

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 6 6 0 0 14 - 3 18
2.
Хеккен
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Эльфсборг
 6 4 1 1 14 - 4 13
4.
Кальмар
 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
6.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Хаммарбю
 0:0 6 2 1 3 8 - 10 7
8.
Вернаму
 0:0 6 2 1 3 4 - 6 7
9.
Юргорден
 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Броммапойкарна
 0:0 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Дегерфорс
 0:2 6 2 0 4 7 - 11 6
12.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 14 6
13.
АИК
 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Сириус
 6 0 5 1 5 - 8 5
15.
Гётеборг
 2:0 6 1 1 4 3 - 6 4
16.
Варберг БоИС
 0:3 6 0 4 2 3 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Хеккен
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Хаммарбю
 0:0 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
7.
Дегерфорс
 0:2 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
ИФК Норрчепинг
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Вернаму
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
12.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Гётеборг
 2:0 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Броммапойкарна
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Варберг БоИС
 0:3 4 0 3 1 1 - 4 3
16.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Кальмар
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Броммапойкарна
 0:0 4 1 1 2 3 - 8 4
7.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вернаму
 0:0 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Варберг БоИС
 0:3 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
АИК
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Хаммарбю
 0:0 4 0 1 3 3 - 9 1
13.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
14.
Гётеборг
 2:0 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Дегерфорс
 0:2 3 0 0 3 1 - 7 0
16.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Варберг БоИС Eliton Junior 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Нюман Кристоффер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Странд Симон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой ИФК Норрчепинг.
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ИФК Норрчепинг
Ничья
Хаммарбю
3.25
3.55
3.05
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