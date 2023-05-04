Тур: 6. Стадион: Platinumcars Arena.
2:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаСтранд Симон
21' Желтая карточкаНюман Кристоффер
34' Желтая карточкаМиккельсен Эугуст
65' Желтая карточкаСигурдссон Арнор
1:0
79' ГолНюман Кристоффер
82' Желтая карточкаОртмарк Якоб
2:0
85' ГолНюман Кристоффер
90' Вторая желтая карточкаСтранд Симон
90'+7
Ход матча
13'
21'
65'
79'
82'
85'
88'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
37 Владение мячом, % 63
20
Daniel
Eid
19
Линн
Виктор
21
Сисей
Йеспер
21
Странд
Симон
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
14 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Робак ЭмильНападающий
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Странд СимонЗащитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Jusef Erabi
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Хаммарбю
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
26 матчей
50%
19.2%
30.8%
13 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
2.2
1.44
Среднее время на гол
40
62
Всего голов
26
8
Голов в среднем за матч
1.63
0.8
Среднее время на гол
55
112
Всего голов
48
31
Голов в среднем за матч
1.85
1.19
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
48
75
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|3
|0.5
|Сигурдссон Арнор
|3
|0.5
|Траустасон Арнор
|1
|0.17
|Линн Виктор
|1
|0.17
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|3
|0.5
|Налич Ади
|1
|0.17
|Бесара Нахир
|1
|0.17
|Теки Тесфальдет
|1
|0.17
|Нильссон Джоэл
|1
|0.17
|Садику Лорет
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунд Марко
|3
|0
|Ортмарк Якоб
|2
|0
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|Сисей Йеспер
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|1
|1
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Пинас Шакилль
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Куртулус Эдвин
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
4
ИФК Норрчепинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
100%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
4
57%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
33%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3
ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:2
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1
Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Хаммарбю
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
33
15
15
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Варберг БоИС
|Eliton Junior
|3