  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 6. Стадион: .
Вернаму
0:0
Первый тайм: 30'
Броммапойкарна
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Броммапойкарна
3.50
3.60
4.50
Все Коэффициенты
1
Рашид
Джонатан
4
Evaldo
Neto
25
Эрикссон
Виктор
33
Вилар
Бернардо
24
Грозданич
Эмин
9
Йоханссон
Оскар
7
Виндехолл
Чарли
18
Оливейра
Вендерсон
14
Энгвалль
Густав
10
Зелькович
Айдин
11
Бечирович
Эдвин
20
Filip
Sidklev
17
Alexander
Jensen
4
Amadeus
Soegaard
3
Абрахамссон
Александер
26
Чалышир
Андре
7
Петтерссон
Оскар
13
Фрицсон
Людвиг
15
Samuel
Holm
23
Сёдерстрём
Тим
9
Васич
Никола
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
Вернаму
4-3-3
Броммапойкарна
4-4-2

История личных встреч

Вернаму
Броммапойкарна

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
2:4
С
1:0
С
1:3
С
2:1

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.8

Среднее время на гол

67
50

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Оскар 1 0.17
Бастос Марко 1 0.17
Энгвалль Густав 0 0
Берг Виктор 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 2 (1) 0.33
Marijan Cosic 1 0.17
Васич Никола 1 0.17
Акерманн Кевин 1 0.17
Alexander Jensen 1 0.17
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Сёдерстрём Тим 0 0
Samuel Holm 0 0
Richie Omorowa 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абрахамссон Александер 2 0
Gustav Sandberg-Magnusson 1 0
Фрицсон Людвиг 1 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Васич Никола 1 0
Акерманн Кевин 1 0
Richie Omorowa 1 0

Результаты матчей

Вернаму
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Вернаму
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

0
2
Вернаму
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Броммапойкарна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
100%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1
Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2
Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2

Результаты матчей

Вернаму
Броммапойкарна

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 6 6 0 0 14 - 3 18
2.
Хеккен
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Эльфсборг
 6 4 1 1 14 - 4 13
4.
Кальмар
 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
6.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Хаммарбю
 0:0 6 2 1 3 8 - 10 7
8.
Вернаму
 0:0 6 2 1 3 4 - 6 7
9.
Юргорден
 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Броммапойкарна
 0:0 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Дегерфорс
 0:2 6 2 0 4 7 - 11 6
12.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 14 6
13.
АИК
 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Сириус
 6 0 5 1 5 - 8 5
15.
Гётеборг
 2:0 6 1 1 4 3 - 6 4
16.
Варберг БоИС
 0:3 6 0 4 2 3 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Хеккен
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Хаммарбю
 0:0 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
7.
Дегерфорс
 0:2 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
ИФК Норрчепинг
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Вернаму
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
12.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Гётеборг
 2:0 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Броммапойкарна
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Варберг БоИС
 0:3 4 0 3 1 1 - 4 3
16.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Кальмар
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Броммапойкарна
 0:0 4 1 1 2 3 - 8 4
7.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вернаму
 0:0 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Варберг БоИС
 0:3 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
АИК
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Хаммарбю
 0:0 4 0 1 3 3 - 9 1
13.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
14.
Гётеборг
 2:0 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Дегерфорс
 0:2 3 0 0 3 1 - 7 0
16.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Варберг БоИС Eliton Junior 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Броммапойкарна.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.92. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.92 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Броммапойкарна
3.50
3.60
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вернаму 0:0 Броммапойкарна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Вернаму
Броммапойкарна
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 