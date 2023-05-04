Тур: 6. Стадион: Финнведсваллен.
0:0
Первый тайм: 30'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Вернаму
Броммапойкарна
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.8
Среднее время на гол
67
50
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Оскар
|1
|0.17
|Бастос Марко
|1
|0.17
|Энгвалль Густав
|0
|0
|Берг Виктор
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|2 (1)
|0.33
|Marijan Cosic
|1
|0.17
|Васич Никола
|1
|0.17
|Акерманн Кевин
|1
|0.17
|Alexander Jensen
|1
|0.17
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Samuel Holm
|0
|0
|Richie Omorowa
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|1
|0
|Фрицсон Людвиг
|1
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Васич Никола
|1
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Richie Omorowa
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Вернаму
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
0
2
Вернаму
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Броммапойкарна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
100%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1
Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2
Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2
Результаты матчей
Вернаму
Броммапойкарна
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|6
|6
|0
|0
|14 - 3
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|17 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|0:2
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|6 - 14
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|6
|0
|5
|1
|5 - 8
|5
|15.
|2:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|16.
|0:3
|6
|0
|4
|2
|3 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|7.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|0:3
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|7.
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|0:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|14.
|2:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
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|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Варберг БоИС
|Eliton Junior
|3