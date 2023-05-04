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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 6. Стадион: .
Вернаму
0:1
Конец матча
Броммапойкарна
0'
38' Желтая карточка
Gustav Sandberg-Magnusson
50' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
56' Желтая карточка
Васич Никола
67' Красная карточка
Evaldo Neto
81' Желтая карточка
Грозданич Эмин
0:1
89' Гол
Richie Omorowa
90' Желтая карточка
Richie Omorowa
90'+8

Ход матча

38'
 
Gustav Sandberg-Magnusson
43'
 
Торбьерн Эггем
Абрахамссон Александер
50'
Оливейра Вендерсон
 
56'
 
Васич Никола
59'
Адеми Альбион
Виндехолл Чарли
 
59'
Ларссон Виктор
Бечирович Эдвин
 
60'
Терн Симон
Зелькович Айдин
 
65'
 
Richie Omorowa
Петтерссон Оскар
65'
 
Акерманн Кевин
Gustav Sandberg-Magnusson
67'
Evaldo Neto
 
70'
 
Кроон Самуэль
Сёдерстрём Тим
70'
 
Marijan Cosic
Васич Никола
81'
Грозданич Эмин
 
86'
Берг Виктор
Энгвалль Густав
 
89'
0:1
Richie Omorowa
(Фрицсон Людвиг)
90'
 
Richie Omorowa

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Рашид
Джонатан
4
Evaldo
Neto
25
Эрикссон
Виктор
33
Вилар
Бернардо
24
Грозданич
Эмин
9
Йоханссон
Оскар
7
Виндехолл
Чарли
18
Оливейра
Вендерсон
14
Энгвалль
Густав
10
Зелькович
Айдин
11
Бечирович
Эдвин
20
Filip
Sidklev
17
Alexander
Jensen
4
Amadeus
Soegaard
3
Абрахамссон
Александер
26
Чалышир
Андре
7
Петтерссон
Оскар
13
Фрицсон
Людвиг
15
Samuel
Holm
23
Сёдерстрём
Тим
9
Васич
Никола
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
Вернаму
4-3-3
Броммапойкарна
4-4-2

История личных встреч

Вернаму
Броммапойкарна

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
2:4
С
1:0
С
1:3
С
2:1

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.8

Среднее время на гол

67
50

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Оскар 1 0.17
Бастос Марко 1 0.17
Энгвалль Густав 0 0
Берг Виктор 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 2 (1) 0.33
Richie Omorowa 1 0.17
Marijan Cosic 1 0.17
Васич Никола 1 0.17
Акерманн Кевин 1 0.17
Alexander Jensen 1 0.17
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Фрицсон Людвиг 0 0
Сёдерстрём Тим 0 0
Samuel Holm 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Вендерсон 2 0
Evaldo Neto 0 1
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustav Sandberg-Magnusson 2 0
Васич Никола 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Richie Omorowa 2 0
Фрицсон Людвиг 1 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Акерманн Кевин 1 0

Результаты матчей

Вернаму
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Вернаму
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

0
2
Вернаму
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Броммапойкарна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
100%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1
Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2
Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2

Результаты матчей

Вернаму
Броммапойкарна

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Хеккен
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Эльфсборг
 6 4 1 1 14 - 4 13
4.
Кальмар
 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
ИФК Норрчепинг
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Броммапойкарна
 6 3 0 3 7 - 10 9
7.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Юргорден
 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Вернаму
 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Хаммарбю
 6 2 0 4 8 - 12 6
11.
Дегерфорс
 6 2 0 4 7 - 15 6
12.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 14 6
13.
АИК
 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Сириус
 6 0 5 1 5 - 8 5
15.
Гётеборг
 6 1 1 4 7 - 6 4
16.
Варберг БоИС
 6 0 4 2 3 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Хеккен
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
8.
Дегерфорс
 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
12.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
13.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Вернаму
 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 1 - 7 3
16.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Броммапойкарна
 4 2 0 2 4 - 8 6
5.
Кальмар
 3 1 1 1 3 - 2 4
6.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
АИК
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
13.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Дегерфорс
 3 0 0 3 1 - 11 0
16.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Варберг БоИС Eliton Junior 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      56'
      Васич Никола получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      50'
      Оливейра Вендерсон получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Вернаму 0:1 Броммапойкарна онлайн

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