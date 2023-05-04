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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 6. Стадион: .
Варберг БоИС
0:3
Первый тайм: 15'
Мальмё
0'
0:1
3' Гол
Ларссон Хуго
0:2
5' Гол
Рикс Сёрен
0:3
11' Гол
Нанаси Себастьян

Ход матча

3'
0:1
Ларссон Хуго
(Рикс Сёрен)
5'
0:2
Рикс Сёрен
(Габриэль Даль Тое Бусанелло)
11'
0:3
Нанаси Себастьян

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Мальмё
8.36
8.10
8.40
Все Коэффициенты
1
Ольссон
Давид
40
Дальстрём
Никлас
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
5
Vinicius
Nogueira
7
Транберг
Робин
18
Линднер
Йоаким
21
Карлссон
Виктор
14
Альфонси
Оливер
39
Yassine
El
Ouatki
17
Аль-Хамлави
Ассад
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
15
Сисей
Йозеф
8
Пенья
Серхио
31
Ларссон
Хуго
11
Нанаси
Себастьян
5
Рикс
Сёрен
9
Телин
Исаак
22
Али
Таха
Абди
Варберг БоИС
4-2-3-1
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Варберг БоИС
Мальмё

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

А
2:5
А
3:0
А
1:1
А
3:2
А
3:2
А
2:2
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
2.67

Среднее время на гол

40
33

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

2.14
2.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
42

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 1 0.17
Альфонси Оливер 1 0.17
Oemuer Pektas 1 0.17
Линднер Йоаким 0 0
Vinicius Nogueira 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 8 (1) 1.33
Веккья Стефано 2 0.33
Рикс Сёрен 1 0.17
Али Таха Абди 1 0.17
Ларссон Хуго 1 0.17
Кристиансен Андерс 0 0
Пенья Серхио 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Сейдиу Патриот 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eliton Junior 3 0
Ле Ру Люк 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Транберг Робин 1 0
Лушаку Исмет 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Vilmer Roennberg 1 0
Maxime Sainte 1 0
Vinicius Nogueira 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Ларссон Хуго 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Мальмё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Варберг БоИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
8
Варберг БоИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Мальмё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
8

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0
Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3
Мальмё
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2
Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1

Результаты матчей

Варберг БоИС
Мальмё

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 6 6 0 0 14 - 3 18
2.
Хеккен
 6 5 0 1 17 - 7 15
3.
Эльфсборг
 6 4 1 1 14 - 4 13
4.
Кальмар
 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
6.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Хаммарбю
 0:0 6 2 1 3 8 - 10 7
8.
Вернаму
 0:0 6 2 1 3 4 - 6 7
9.
Юргорден
 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Броммапойкарна
 0:0 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Дегерфорс
 0:2 6 2 0 4 7 - 11 6
12.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 14 6
13.
АИК
 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Сириус
 6 0 5 1 5 - 8 5
15.
Гётеборг
 2:0 6 1 1 4 3 - 6 4
16.
Варберг БоИС
 0:3 6 0 4 2 3 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Хеккен
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Хаммарбю
 0:0 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
7.
Дегерфорс
 0:2 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
ИФК Норрчепинг
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Вернаму
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
12.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Гётеборг
 2:0 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Броммапойкарна
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Варберг БоИС
 0:3 4 0 3 1 1 - 4 3
16.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Кальмар
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Броммапойкарна
 0:0 4 1 1 2 3 - 8 4
7.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вернаму
 0:0 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Варберг БоИС
 0:3 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
АИК
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Хаммарбю
 0:0 4 0 1 3 3 - 9 1
13.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
14.
Гётеборг
 2:0 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Дегерфорс
 0:2 3 0 0 3 1 - 7 0
16.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Варберг БоИС Eliton Junior 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Мальмё
8.36
8.10
8.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варберг БоИС 0:3 Мальмё онлайн

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