Тур: 6. Стадион: Varberg Energi Arena.
0:6
Конец матча
0'
0:1
3' ГолЛарссон Хуго
0:2
5' ГолРикс Сёрен
0:3
11' ГолНанаси Себастьян
23' Желтая карточкаДальстрём Никлас
40' Желтая карточкаYassine El Ouatki
0:4
49' ГолНанаси Себастьян
0:5
59' ГолАли Таха Абди
0:6
83' ПенальтиНанаси Себастьян
90'+2
Ход матча
3'
0:1
5'
11'
23'
49'
59'
83'
0:6
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 9
-
0 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
27
Далин
Юхан
15
Сисей
Йозеф
31
Ларссон
Хуго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Hugo Bolin
-
35 Samuel Kotto
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Варберг БоИС
Мальмё
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
2.67
Среднее время на гол
40
33
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
2.14
2.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
42
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.17
|Альфонси Оливер
|1
|0.17
|Oemuer Pektas
|1
|0.17
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Vinicius Nogueira
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|8 (1)
|1.33
|Нанаси Себастьян
|3 (1)
|0.5
|Веккья Стефано
|2
|0.33
|Али Таха Абди
|2
|0.33
|Рикс Сёрен
|1
|0.17
|Ларссон Хуго
|1
|0.17
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Кристиансен Андерс
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Сейдиу Патриот
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eliton Junior
|3
|0
|Ле Ру Люк
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Транберг Робин
|1
|0
|Лушаку Исмет
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
|Vilmer Roennberg
|1
|0
|Maxime Sainte
|1
|0
|Vinicius Nogueira
|1
|0
|Yassine El Ouatki
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Мальмё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Варберг БоИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мальмё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
8
Варберг БоИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Мальмё
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
8
Голы по времени матча
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
100%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
17
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
25%
5
29%
29%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
25%
2
12%
31-45
1
25%
3
18%
46-60
1
25%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0
Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3
Мальмё
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2
Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1
Результаты матчей
Варберг БоИС
Мальмё
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
42
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Варберг БоИС
|Eliton Junior
|3