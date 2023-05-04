Тур: 28. Стадион: Фалмер. Главный судья: Марринер Андре
0:0
Первый тайм: 36'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
9.50 Точный счет – 2:1
-
-
23
Стил
Джейсон
27
Гилмор
Билли
20
Энсисо
Хулио
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
23
Шоу
Люк
20
Далот
Диогу
17
Фред
Сантос
21
Антони
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Моран ЭндрюПолузащитник
-
21 Ундав ДенизНападающий
-
Главный тренер: Малдера Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Батлэнд ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брайтон
Манчестер Юнайтед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
4 победы 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Среднее время на гол
63
126
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.57
Среднее время на гол
48
57
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
54
78
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросс Паскаль
|8
|0.25
|Макаллистер Алексис
|8 (5)
|0.25
|Митома Каору
|7
|0.22
|Троссар Леандро
|7
|0.22
|Марч Соломон
|6
|0.19
|Уэлбек Данни
|6
|0.19
|Фергюсон Эван
|4
|0.13
|Энсисо Хулио
|2
|0.06
|Лаллана Адам
|2
|0.06
|Ундав Дениз
|2
|0.06
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Буонанотте Факундо
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Эступиньян Первис
|0
|0
|Стил Джейсон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Сармиенто Джереми
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|16
|0.48
|Фернандеш Бруну
|6 (1)
|0.18
|Санчо Джедон
|5
|0.15
|Марсьяль Антони
|4 (1)
|0.12
|Антони
|4
|0.12
|Каземиро Карлос
|2
|0.06
|Гарначо Алехандро
|2
|0.06
|Фред Сантос
|2
|0.06
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Шоу Люк
|1
|0.03
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Роналду Криштиану
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Мартинес Лисандро
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|8
|0
|Макаллистер Алексис
|7
|0
|Де Зерби Роберто
|4
|1
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Гросс Паскаль
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Данк Льюис
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Стил Джейсон
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|5
|2
|Мактоминай Скотт
|7
|0
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Шоу Люк
|6
|0
|Фред Сантос
|6
|0
|Мартинес Лисандро
|6
|0
|Далот Диогу
|5
|0
|Антони
|4
|0
|Магуайр Гарри
|4
|0
|Маласиа Тирелл
|4
|0
|Эриксен Кристиан
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Манчестер Юнайтед
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
6
9
Брайтон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Манчестер Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
26
28
Брайтон
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
55% (17)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Манчестер Юнайтед
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
38% (12)
47% (15)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
16
5
Волевые поражения
32
37
Голы по времени матча
Забито
28
20
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
6
21%
3
15%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
1
4%
4
20%
31-45
4
14%
3
15%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
7
25%
8
40%
76-90
Пропущено
17
32
11 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
5
29%
29%
5
16%
1-15
3
18%
3
9%
16-30
3
18%
6
19%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
1
6%
7
22%
76-90
Забито
32
28
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
16 Не забивали 19
4
13%
1
4%
1-15
5
16%
6
21%
16-30
7
22%
4
14%
31-45
7
22%
5
18%
46-60
5
16%
8
29%
61-75
4
13%
4
14%
76-90
Пропущено
24
8
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
3
13%
1
13%
1-15
2
8%
1
13%
16-30
6
25%
1
13%
31-45
2
8%
2
25%
46-60
7
29%
29%
1
13%
61-75
4
17%
2
25%
76-90
Забито
60
48
27 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 20
5 Не забивали 7
10
17%
4
8%
1-15
9
15%
8
17%
16-30
8
13%
8
17%
31-45
11
18%
8
17%
46-60
11
18%
8
17%
61-75
11
18%
12
25%
76-90
Пропущено
41
40
22 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
8
20%
6
15%
1-15
5
12%
4
10%
16-30
9
22%
7
18%
31-45
6
15%
7
18%
46-60
8
20%
7
18%
61-75
5
12%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2
Результаты матчей
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
12 раз 38%
1
10 раз 31%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
142
78
106
69
412
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
133
106
79
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
275
1714
1715
1021
527
526
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|87 - 30
|79
|2.
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|81 - 39
|78
|3.
|Заявка
|33
|18
|11
|4
|61 - 27
|65
|4.
|0:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|49 - 39
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|66 - 42
|59
|6.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|46 - 42
|54
|7.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|63 - 57
|54
|8.
|0:0 Заявка
|32
|15
|8
|9
|61 - 40
|53
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|52 - 44
|50
|10.
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|45 - 46
|45
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|31 - 38
|39
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|36 - 64
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|29 - 50
|37
|15.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|37 - 50
|34
|16.
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|46 - 59
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|18.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|43 - 67
|30
|19.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|27 - 52
|29
|20.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|28 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|57 - 16
|46
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|44 - 16
|40
|4.
|0:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 11
|35
|6.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 14
|28
|10.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 31
|25
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 23
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 28
|11
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|20 - 36
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|25 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|18 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
-
9.50 Точный счет – 2:1
-
-
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Брайтон
25.2% (38)
Ничья
29.1% (44)
Манчестер Юнайтед
45.7% (69)
Тотал 2.5
Больше
60.5% (72)
Меньше
39.5% (47)
Обе команды забьют
Да
84.87% (101)
Нет
15.13% (18)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
21.9% (33)
1:1 Ничья
19.9% (30)
2:1 Брайтон
13.2% (20)
2:2 Ничья
6% (9)
1:3 Манчестер Юнайтед
4% (6)
0:1 Манчестер Юнайтед
4% (6)
1:0 Брайтон
4% (6)
0:2 Манчестер Юнайтед
2.6% (4)
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