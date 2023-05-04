Разыграли гости угловой, после чего Антони навесил к линии вратарской, Каземиро пробил головой, однако мяч прошел чуть выше перекладины.

Рэшфорд врывается в штрафную с левого края, на рывке уходит от опеки Кайседо и стреляет в ближний угол, однако Стил спасает свои ворота!

С углового следует передача низом на радиус штрафной, Антони наносит удар в касание, мяч после рикошета едва не угодил в голову Марсьялю, а Стилу пришлось по-волейбольному спасать свои ворота.

А вот очередной угловой "МЮ" явно не удался, Шоу после розыгрыша не успел выйти из положения "вне игры".

Буонанотте смещается с правого фланга к центру и пытается исполнить передачу в штрафную, мяч, по мнению игрока "Брайтона", попал в руку Далоту, но свисток судьи молчит.

Штрафной в исполнении "Брайтона" получился не самым удачным, затем Гилмор пытался вернуть мяч во владения Де Хеа, однако отправил его за лицевую линию.

Макаллистер завершает атаку "Брайтона" обводящим ударом метров с 25 - Де Хеа не реагировал на удар аргентинца, но мяч прошел рядом со штангой!

Пока увереннее смотрится "Брайтон" в игре первым номером, манкунианцы предпочитают искать счастья в быстрых атаках.

Вот как раз удается "МЮ" такая атака, Рэшфорд после заброса со своей половины поля убегает к воротам соперника, однако удар с левого края штрафной защитнику удается заблокировать.

Угловой на левом фланге манкунианцы разыграли, переведя атаку в позиционное русло, в итоге Далот навесил от правой бровки, но Стил уверенно сыграл кулаками на выходе.

Марсьяль цепляется за мяч на левом краю штрафной и откатывает на Антони, бразилец мощно стреляет в ближний угол, но попадает в сетку с внешней стороны!

Кайседо накручивает на правом фланге Далота и исполняет подачу в штрафную, однако Уан-Биссака уверенно выбивает мяч в аут.

Интересно, что по оценке статистической компании, команды имеют сегодня равные шансы на победу - по 34 процента, еще 32 процента составляет вероятность ничейного исхода.

Неугомонный Митома в очередной раз врывается в штрафную с левого края, но прострел японца удается заблокироват Уан-Биссаке.

Позиционная атака "МЮ" завершается подачей Антони с правого угла штрафной - Данк опережает Марсьяля и выбивает мяч на угловой.

17' Макаллистер с углового исполняет подачу к линии вратарской, Уэбстер легко переигрывает в воздухе Уан-Биссаку, но головой направляет мяч в руки Де Хеа.

16' Митома снова врывается в штрафную с левого края, пытается раскачать Уан-Биссаку, однако защитнику "МЮ" удается прервать прострел.

15' Теоретически "Брайтон" сохраняет шансы даже на Лигу чемпионов - если сегодня хозяева победят, то будут проигрывать "МЮ" 8 очков при игре в запасе. Но гораздо реальнее побороться за пятерку с "Ливерпулем", "Тоттенхэмом" и "Астон Виллой".

14' В конце прошлого сезона "МЮ" сильно не поздоровилось на "Фалмере" - "Брайтон" победил 4:0. А несколько дней назад команда Роберто Де Зерби покуражилась в игре с "Вулверхэмптоном", забив 6 безответных мячей!

13' Митома получает мяч на левом краю штрафной от Макаллистера, смещается ближе к центру и пробивает из-под Линделофа в дальний угол - снаряд прокатывается правее створа.

12' А вот в матче первого круга, который состоялся в стартовом туре, "Брайтон" победил на "Олд Траффорд" - Гросс забил дважды в первом тайме, а автогол будущего чемпиона мира Макаллистера не помог "МЮ".

11' Напомним, что совсем недавно "Брайтон" и "МЮ" играли в полуфинале Кубка Англии, после 120 минут безголевого футбола всё решалось в серии пенальти, где манкунианцы были точнее.

10' Рэшфорд катит мяч на правый край штрафной Антони, бразилец после ложного замаха откатывает чуть назад на Фернандеша, который с 18 метров стреляет выше перекладины.

9' Сбила вынужденная пауза настрой команд, сейчас не самый высокий темп демонстрируют футболисты.