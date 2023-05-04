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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Марринер Андре
Брайтон
0:0
Первый тайм: 36'
Манчестер Юнайтед
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 149
Брайтон 25.5% (38)
X 28.9% (43)
Манчестер Юнайтед 45.6% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Манчестер Юнайтед
2.50
4.05
3.51
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
25
Кайседо
Мойсес
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
27
Гилмор
Билли
10
Макаллистер
Алексис
40
Буонанотте
Факундо
20
Энсисо
Хулио
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
23
Шоу
Люк
20
Далот
Диогу
18
Каземиро
Карлос
17
Фред
Сантос
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
Брайтон
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Брайтон
Манчестер Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
4 победы 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед

История матчей

К
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
КЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Среднее время на гол

63
126

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.57

Среднее время на гол

48
57

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросс Паскаль 8 0.25
Макаллистер Алексис 8 (5) 0.25
Митома Каору 7 0.22
Троссар Леандро 7 0.22
Марч Соломон 6 0.19
Уэлбек Данни 6 0.19
Фергюсон Эван 4 0.13
Энсисо Хулио 2 0.06
Лаллана Адам 2 0.06
Ундав Дениз 2 0.06
Вельтман Йоел 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Буонанотте Факундо 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Эступиньян Первис 0 0
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Сармиенто Джереми 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 16 0.48
Фернандеш Бруну 6 (1) 0.18
Санчо Джедон 5 0.15
Марсьяль Антони 4 (1) 0.12
Антони 4 0.12
Каземиро Карлос 2 0.06
Гарначо Алехандро 2 0.06
Фред Сантос 2 0.06
Эриксен Кристиан 1 0.03
Шоу Люк 1 0.03
Далот Диогу 1 0.03
Роналду Криштиану 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Мартинес Лисандро 1 0.03
Забитцер Марсель 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 8 0
Макаллистер Алексис 7 0
Де Зерби Роберто 4 1
Вельтман Йоел 4 0
Гросс Паскаль 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Данк Льюис 2 0
Марч Соломон 2 0
Санчес Роберт 2 0
Стил Джейсон 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 5 2
Мактоминай Скотт 7 0
Фернандеш Бруну 6 0
Шоу Люк 6 0
Фред Сантос 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Далот Диогу 5 0
Антони 4 0
Магуайр Гарри 4 0
Маласиа Тирелл 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Уан-Биссака Аарон 1 0

Результаты матчей

Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Манчестер Юнайтед
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

6
9
Брайтон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Манчестер Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

26
28
Брайтон
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
55% (17)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Манчестер Юнайтед
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
38% (12)
47% (15)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

32
37

Голы по времени матча

Забито

28
20
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
6
21%
3
15%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
1
4%
4
20%
31-45
4
14%
3
15%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
7
25%
8
40%
76-90

Пропущено

17
32
11 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
5
29%
29%
5
16%
1-15
3
18%
3
9%
16-30
3
18%
6
19%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
1
6%
7
22%
76-90

Забито

32
28
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
16 Не забивали 19
4
13%
1
4%
1-15
5
16%
6
21%
16-30
7
22%
4
14%
31-45
7
22%
5
18%
46-60
5
16%
8
29%
61-75
4
13%
4
14%
76-90

Пропущено

24
8
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
3
13%
1
13%
1-15
2
8%
1
13%
16-30
6
25%
1
13%
31-45
2
8%
2
25%
46-60
7
29%
29%
1
13%
61-75
4
17%
2
25%
76-90

Забито

60
48
27 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 20
5 Не забивали 7
10
17%
4
8%
1-15
9
15%
8
17%
16-30
8
13%
8
17%
31-45
11
18%
8
17%
46-60
11
18%
8
17%
61-75
11
18%
12
25%
76-90

Пропущено

41
40
22 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
8
20%
6
15%
1-15
5
12%
4
10%
16-30
9
22%
7
18%
31-45
6
15%
7
18%
46-60
8
20%
7
18%
61-75
5
12%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2

Результаты матчей

Брайтон
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
12 раз 38%
1
10 раз 31%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
2
7
8
1.5
10
6
6
9
2.5
4
12
4
11
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
3
10
6
1.5
7
9
4
12
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
27
5
17
14
1.5
17
15
10
21
2.5
5
27
5
26
3.5
2
29
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 33 25 4 4 87 - 30 79
2.
Арсенал
 Заявка 34 24 6 4 81 - 39 78
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 33 19 7 7 49 - 39 64
5.
Ливерпуль
 Заявка 34 17 8 9 66 - 42 59
6.
Астон Вилла
 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
7.
Тоттенхэм
 Заявка 34 16 6 12 63 - 57 54
8.
Брайтон
 0:0 Заявка 32 15 8 9 61 - 40 53
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 34 13 6 15 45 - 46 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 33 10 9 14 31 - 38 39
13.
Борнмут
 Заявка 34 11 6 17 36 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 Заявка 34 9 7 18 37 - 50 34
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 Заявка 34 7 9 18 43 - 67 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 17 15 1 1 57 - 16 46
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 12 4 1 44 - 16 40
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 0:0 Заявка 16 8 4 4 31 - 14 28
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 0:0 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 17 7 4 6 21 - 31 25
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 16 4 4 8 14 - 22 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 Заявка 17 2 3 12 20 - 36 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 25 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 18 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    34'
    Макаллистер завершает атаку "Брайтона" обводящим ударом метров с 25 - Де Хеа не реагировал на удар аргентинца, но мяч прошел рядом со штангой!
  • 32'
    Штрафной в исполнении "Брайтона" получился не самым удачным, затем Гилмор пытался вернуть мяч во владения Де Хеа, однако отправил его за лицевую линию.
  • 31'
    Буонанотте смещается с правого фланга к центру и пытается исполнить передачу в штрафную, мяч, по мнению игрока "Брайтона", попал в руку Далоту, но свисток судьи молчит.
  • Угловой
    30'
    А вот очередной угловой "МЮ" явно не удался, Шоу после розыгрыша не успел выйти из положения "вне игры".
  • Угловой
    29'
    С углового следует передача низом на радиус штрафной, Антони наносит удар в касание, мяч после рикошета едва не угодил в голову Марсьялю, а Стилу пришлось по-волейбольному спасать свои ворота.
  • Опасный момент
    28'
    Рэшфорд врывается в штрафную с левого края, на рывке уходит от опеки Кайседо и стреляет в ближний угол, однако Стил спасает свои ворота!
  • Угловой
    26'
    Разыграли гости угловой, после чего Антони навесил к линии вратарской, Каземиро пробил головой, однако мяч прошел чуть выше перекладины.
  • 25'
    Позиционная атака "МЮ" завершается подачей Антони с правого угла штрафной - Данк опережает Марсьяля и выбивает мяч на угловой.
  • 24'
    Неугомонный Митома в очередной раз врывается в штрафную с левого края, но прострел японца удается заблокироват Уан-Биссаке.
  • 23'
    Интересно, что по оценке статистической компании, команды имеют сегодня равные шансы на победу - по 34 процента, еще 32 процента составляет вероятность ничейного исхода.
  • 22'
    Кайседо накручивает на правом фланге Далота и исполняет подачу в штрафную, однако Уан-Биссака уверенно выбивает мяч в аут.
  • Опасный момент
    21'
    Марсьяль цепляется за мяч на левом краю штрафной и откатывает на Антони, бразилец мощно стреляет в ближний угол, но попадает в сетку с внешней стороны!
  • Угловой
    20'
    Угловой на левом фланге манкунианцы разыграли, переведя атаку в позиционное русло, в итоге Далот навесил от правой бровки, но Стил уверенно сыграл кулаками на выходе.
  • 19'
    Вот как раз удается "МЮ" такая атака, Рэшфорд после заброса со своей половины поля убегает к воротам соперника, однако удар с левого края штрафной защитнику удается заблокировать.
  • 18'
    Пока увереннее смотрится "Брайтон" в игре первым номером, манкунианцы предпочитают искать счастья в быстрых атаках.
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    • Угловой
      17'
      Макаллистер с углового исполняет подачу к линии вратарской, Уэбстер легко переигрывает в воздухе Уан-Биссаку, но головой направляет мяч в руки Де Хеа.
    • 16'
      Митома снова врывается в штрафную с левого края, пытается раскачать Уан-Биссаку, однако защитнику "МЮ" удается прервать прострел.
    • 15'
      Теоретически "Брайтон" сохраняет шансы даже на Лигу чемпионов - если сегодня хозяева победят, то будут проигрывать "МЮ" 8 очков при игре в запасе. Но гораздо реальнее побороться за пятерку с "Ливерпулем", "Тоттенхэмом" и "Астон Виллой".
    • 14'
      В конце прошлого сезона "МЮ" сильно не поздоровилось на "Фалмере" - "Брайтон" победил 4:0. А несколько дней назад команда Роберто Де Зерби покуражилась в игре с "Вулверхэмптоном", забив 6 безответных мячей!
    • 13'
      Митома получает мяч на левом краю штрафной от Макаллистера, смещается ближе к центру и пробивает из-под Линделофа в дальний угол - снаряд прокатывается правее створа.
    • 12'
      А вот в матче первого круга, который состоялся в стартовом туре, "Брайтон" победил на "Олд Траффорд" - Гросс забил дважды в первом тайме, а автогол будущего чемпиона мира Макаллистера не помог "МЮ".
    • 11'
      Напомним, что совсем недавно "Брайтон" и "МЮ" играли в полуфинале Кубка Англии, после 120 минут безголевого футбола всё решалось в серии пенальти, где манкунианцы были точнее.
    • 10'
      Рэшфорд катит мяч на правый край штрафной Антони, бразилец после ложного замаха откатывает чуть назад на Фернандеша, который с 18 метров стреляет выше перекладины.
    • 9'
      Сбила вынужденная пауза настрой команд, сейчас не самый высокий темп демонстрируют футболисты.
    • 8'
      Возобновляется игра на "Фалмере", привели Давида Де Хеа в чувство, остается голкипер "Манчестер Юнайтед" на своем посту.
    • 6'
      На всякий случай отправляется разминаться Джек Батлэнд, пока не совсем понятно состояние Де Хеа, сможет ли испанец продолжить игру.
    • Травма, повреждение
      5'
      Помощь врачей требуется Де Хеа, в нокауте оказался голкипер "МЮ" после своего сэйва лицом.
    • Опасный момент
      4'
      Митома перехватывает крайне плохой поперечный пас Линделофа, врывается в штрафную с левого края, однако удар японца лицом парирует Де Хеа!
    • 3'
      "Манчестер Юнайтед" сегодня в случае победы поднимется на третье место и опередит "Ньюкасл" на одно очко при равном количестве игр. "Брайтон" по-прежнему сохраняет шансы на попадание в пятерку.
    • Опасный момент
      2'
      Сразу же опасный момент создают гости, Антони после проникающего паса Фернандеша пробивал с линии штрафной, однако немного не попал в створ!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Брайтон
    25.2% (38)
    Ничья
    29.1% (44)
    Манчестер Юнайтед
    45.7% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.5% (72)
    Меньше
    39.5% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    84.87% (101)
    Нет
    15.13% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    21.9% (33)
    1:1 Ничья
    19.9% (30)
    2:1 Брайтон
    13.2% (20)
    2:2 Ничья
    6% (9)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    4% (6)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    4% (6)
    1:0 Брайтон
    4% (6)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    2.6% (4)
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