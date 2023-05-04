Первый тайм

6' Догнал мяч у лицевой линии Моура и прострелил тут же в штрафную, но от ноги защитника мяч полетел ща пределы поля.

5' Навесил с правого фланга в центр штрафной Родригеш, но здесь первым на мяче оказался Кардозу и вынес его в аут.

4' Прорывался по флангу в атаку Хайме и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

3' Диагональ исполнял Юссуф на правый фланг, куда забегал Родригеш, но его опередил Венделл и вынес сферу головой в аут.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя ело-синих цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.