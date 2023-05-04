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  4. Кубок 2022-2023

Португалия: Кубок
2022-2023

Порту
0:0
Первый тайм: 4'
Фамаликан
0'
Прогнозы 126
Порту 99.2% (125)
X 0.8% (1)
Фамаликан 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Фамаликан
1.49
5.66
8.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
14
Рамош
Клаудиу
18
Манафа
Вилсон
2
Кардозу
Фабиу
3
Пепе
Кеплер
22
Венделл
Боргес
16
Груйич
Марко
8
Урибе
Матеус
13
Галено
Вандерсон
11
Пепе
VI
25
Отавио
Эдмилсон
29
Мартинес
Антонио
III
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
15
Риччели
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
97
Коломбатто
Сантьяго
28
Юссуф
Зейду
7
Родригеш
Иву
10
Хайме
Иван
23
Добре
Алекс
29
Кадис
Хондер
Порту
Фамаликан

История личных встреч

Порту
Фамаликан

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

3.25
1.8

Среднее время на гол

27
50

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.11
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

42
62

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Антонио III 6 1
Галено Вандерсон 2 0.33
Маркано Иван 2 0.33
Кошта Бруну 1 0.17
Кардозу Фабиу 1 0.17
Эуштакиу Стивен 1 0.17
Лодер Дэнни 1 0.17
Франко Андре 1 0.17
Верон Габриэл 1 0.17
Тареми Мехди 0 0
Мариу Жоау III 0 0
Урибе Матеус 0 0
Венделл Боргес 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 5 0.83
Пенетра Алешандре 2 0.33
Юссуф Зейду 1 0.17
Хайме Иван 1 0.17
Родригес Хосе Луис 1 0.17
Коломбатто Сантьяго 1 0.17
Добре Алекс 1 0.17
Родригеш Иву 0 0
Моура Франсишку 0 0
Са Гуштаву 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отавио Эдмилсон 2 0
Урибе Матеус 1 0
Груйич Марко 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Мартинес Антонио III 1 0
Марсело Жоао 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадис Хондер 1 1
Фонте Руй 1 0
Кастро Пабло 1 0
Коломбатто Сантьяго 1 0
Юссуф Зейду 1 0
Тавареш Давид 1 0
Моура Франсишку 1 0
Риччели 1 0
Ассунсао Густаво 1 0
Са Гуштаву 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Порту
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Фамаликан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

12
8
Порту
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

12
8

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
19%
1
8%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1
Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1
Фамаликан
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1
Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2

Результаты матчей

Порту
Фамаликан

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Порту
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
2
3
2
3
3.5
2
3
1
4
4.5
1
4
5.5
1/8 финала
0 Витория Сетубал
1 Каза Пиа
1 Насьонал Мадейра
0 Рабо де Пейше
3 Брага
2 Витория Гимарайнш
0 Варзим
2 Бенфика
1 Лейшоэш
2 Фамаликан
1 Вилаверденсе
4 Белененсеш
2 Академику Визеу
0 Бейра-Мар1
4 Порту
0 Арока
1/4 финала
2 Каза Пиа
5 Насьонал Мадейра
6 Брага
5 Бенфика
4 Фамаликан
1 Белененсеш
0 Академику Визеу
1 Порту
1/2 финала
2 Насьонал Мадейра
7 Брага
1 Фамаликан
2 Порту
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Порту Мартинес Антонио III 6
Витория Сетубал Варела Хосе 5
Фамаликан Кадис Хондер 5
Белененсеш Лопеш Тьягу 3 (1)
Белененсеш Жефферсон 3
Весь список

Топ нарушителей
Насьонал Мадейра Данилович Владан 1 3
Каза Пиа Фернандеш Вашку 1 2
Каза Пиа Нунеш Жоау 1 2
Каза Пиа Оливейра Андерсон 2
Бенфика Родригес Фелипе II 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Догнал мяч у лицевой линии Моура и прострелил тут же в штрафную, но от ноги защитника мяч полетел ща пределы поля.
  • 5'
    Навесил с правого фланга в центр штрафной Родригеш, но здесь первым на мяче оказался Кардозу и вынес его в аут.
  • 4'
    Прорывался по флангу в атаку Хайме и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 3'
    Диагональ исполнял Юссуф на правый фланг, куда забегал Родригеш, но его опередил Венделл и вынес сферу головой в аут.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя ело-синих цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Порту"!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Ответный поединок полуфинала Кубка Португалии состоится сегодня, "Порту" примет "Фамаликан". После первой встречи хозяева имеют преимущество, но вся борьба еще впереди. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 126
Порту 99.2% (125)
X 0.8% (1)
Фамаликан 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Фамаликан
1.49
5.66
8.70
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Новости LiveResult
Где смотреть матч Порту 0:0 Фамаликан онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Порту 0:0 Фамаликан

Исход игры
Порту
99.2% (125)
Ничья
0.8% (1)
Фамаликан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.02% (50)
Меньше
57.98% (69)
Обе команды забьют
Да
28.57% (34)
Нет
71.43% (85)
Популярный счёт
2:0 Порту
48.4% (61)
2:1 Порту
16.7% (21)
3:0 Порту
11.1% (14)
3:1 Порту
7.9% (10)
1:0 Порту
6.3% (8)
4:1 Порту
2.4% (3)
4:0 Порту
1.6% (2)
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Порту
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