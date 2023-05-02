  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Кубок 2022-2023

Португалия: Кубок
2022-2023

Порту
 
Позже
Фамаликан
Прогнозы 42
Порту 100% (42)
X 0% (0)
Фамаликан 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Фамаликан
1.24
6.70
14.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Порту
Фамаликан

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

3.25
1.8

Среднее время на гол

27
50

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.11
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

42
62

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Антонио III 6 1.2
Галено Вандерсон 2 0.4
Маркано Иван 2 0.4
Кошта Бруну 1 0.2
Кардозу Фабиу 1 0.2
Эуштакиу Стивен 1 0.2
Лодер Дэнни 1 0.2
Франко Андре 1 0.2
Верон Габриэл 1 0.2
Тареми Мехди 0 0
Мариу Жоау III 0 0
Урибе Матеус 0 0
Венделл Боргес 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 5 1
Пенетра Алешандре 2 0.4
Юссуф Зейду 1 0.2
Хайме Иван 1 0.2
Родригес Хосе Луис 1 0.2
Коломбатто Сантьяго 1 0.2
Добре Алекс 1 0.2
Родригеш Иву 0 0
Моура Франсишку 0 0
Са Гуштаву 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отавио Эдмилсон 2 0
Урибе Матеус 1 0
Груйич Марко 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Мартинес Антонио III 1 0
Марсело Жоао 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадис Хондер 1 1
Фонте Руй 1 0
Кастро Пабло 1 0
Коломбатто Сантьяго 1 0
Юссуф Зейду 1 0
Тавареш Давид 1 0
Моура Франсишку 1 0
Риччели 1 0
Ассунсао Густаво 1 0
Са Гуштаву 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Порту
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Фамаликан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

12
8
Порту
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

12
8

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
19%
1
8%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1
Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1
Фамаликан
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1
Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2

Результаты матчей

Порту
Фамаликан

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Порту
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
2
3
2
3
3.5
2
3
1
4
4.5
1
4
5.5
1/8 финала
0 Витория Сетубал
1 Каза Пиа
1 Насьонал Мадейра
0 Рабо де Пейше
3 Брага
2 Витория Гимарайнш
0 Варзим
2 Бенфика
1 Лейшоэш
2 Фамаликан
1 Вилаверденсе
4 Белененсеш
2 Академику Визеу
0 Бейра-Мар1
4 Порту
0 Арока
1/4 финала
2 Каза Пиа
5 Насьонал Мадейра
6 Брага
5 Бенфика
4 Фамаликан
1 Белененсеш
0 Академику Визеу
1 Порту
1/2 финала
2 Насьонал Мадейра
7 Брага
1 Фамаликан
2 Порту
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Порту Мартинес Антонио III 6
Витория Сетубал Варела Хосе 5
Фамаликан Кадис Хондер 5
Белененсеш Лопеш Тьягу 3 (1)
Белененсеш Жефферсон 3
Весь список

Топ нарушителей
Насьонал Мадейра Данилович Владан 1 3
Каза Пиа Фернандеш Вашку 1 2
Каза Пиа Нунеш Жоау 1 2
Каза Пиа Оливейра Андерсон 2
Бенфика Родригес Фелипе II 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Фамаликан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2023, осталось 2 дня 12 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 47.6% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 42
    Порту 100% (42)
    X 0% (0)
    Фамаликан 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Фамаликан
    1.24
    6.70
    14.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Порту - Фамаликан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Порту - Фамаликан

    Исход игры
    Порту
    100% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Фамаликан
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (17)
    Меньше
    57.5% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    20% (8)
    Нет
    80% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    47.6% (20)
    3:0 Порту
    16.7% (7)
    2:1 Порту
    14.3% (6)
    1:0 Порту
    7.1% (3)
    4:0 Порту
    4.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Порту
    Фамаликан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     