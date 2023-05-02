История личных встреч
Порту
Фамаликан
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
3.25
1.8
Среднее время на гол
27
50
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.11
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
42
62
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Антонио III
|6
|1.2
|Галено Вандерсон
|2
|0.4
|Маркано Иван
|2
|0.4
|Кошта Бруну
|1
|0.2
|Кардозу Фабиу
|1
|0.2
|Эуштакиу Стивен
|1
|0.2
|Лодер Дэнни
|1
|0.2
|Франко Андре
|1
|0.2
|Верон Габриэл
|1
|0.2
|Тареми Мехди
|0
|0
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Урибе Матеус
|0
|0
|Венделл Боргес
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|5
|1
|Пенетра Алешандре
|2
|0.4
|Юссуф Зейду
|1
|0.2
|Хайме Иван
|1
|0.2
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.2
|Коломбатто Сантьяго
|1
|0.2
|Добре Алекс
|1
|0.2
|Родригеш Иву
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
|Са Гуштаву
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Урибе Матеус
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|0
|Марсело Жоао
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кадис Хондер
|1
|1
|Фонте Руй
|1
|0
|Кастро Пабло
|1
|0
|Коломбатто Сантьяго
|1
|0
|Юссуф Зейду
|1
|0
|Тавареш Давид
|1
|0
|Моура Франсишку
|1
|0
|Риччели
|1
|0
|Ассунсао Густаво
|1
|0
|Са Гуштаву
|1
|0
Результаты матчей
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Порту
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Фамаликан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
12
8
Порту
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
12
8
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
19%
1
8%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1
Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1
Фамаликан
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1
Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2
Результаты матчей
Порту
Фамаликан
Точный счет
4:0
1 раз 100%
4:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Порту
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
23
23
14
14
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Порту
|Мартинес Антонио III
|6
|Витория Сетубал
|Варела Хосе
|5
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|5
|Белененсеш
|Лопеш Тьягу
|3 (1)
|Белененсеш
|Жефферсон
|3
|Насьонал Мадейра
|Данилович Владан
|1 3
|Каза Пиа
|Фернандеш Вашку
|1 2
|Каза Пиа
|Нунеш Жоау
|1 2
|Каза Пиа
|Оливейра Андерсон
|2
|Бенфика
|Родригес Фелипе II
|1 1
Прогнозы на матч Порту - Фамаликан
Исход игры
Порту
100% (42)
Ничья
0% (0)
Фамаликан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (17)
Меньше
57.5% (23)
Обе команды забьют
Да
20% (8)
Нет
80% (32)
Популярный счёт
2:0 Порту
47.6% (20)
3:0 Порту
16.7% (7)
2:1 Порту
14.3% (6)
1:0 Порту
7.1% (3)
4:0 Порту
4.8% (2)
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