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  4. Суперлига. Группа аутсайдеров 2022-2023

Румыния: Суперлига. Группа аутсайдеров

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Университатя Крайова
3:3
Конец матча
Волунтари
0'
1:0
22' Гол
Бахасса Яссин
2:0
54' Гол
Кицу Аурелиан
2:1
66' Гол в свои ворота
Andre Duarte
3:1
69' Гол
Бауса Хуан
3:2
77' Гол
Немец Адам
3:3
82' Гол
Флоря Даниэль
90' Желтая карточка
Матрикарди Патрисио
90'+4
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
14
Энрикеш
Данни
16
Маскареньяс
Матеус
8
Constantin
Albu
77
Асамоа
Самуэль
7
Giovanni
Piccolomo
10
Бауса
Хуан
28
Бахасса
Яссин
11
Кицу
Аурелиан
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
7
Алийи
Насер
98
Костин
Кристиан
3
Мелеке
Ульрих
16
Сигурьонссон
Рунар
14
Лопеш
Марселу
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
Университатя Крайова
Волунтари

История личных встреч

Университатя Крайова
Волунтари

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

31 матч

61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.5%
48.4%
16.1%
11 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.2%
38.7%
16.1%
14 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
0:2
К
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
Л1ГА
1:0
Л1ГА
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:5
Л1
0:1
Л1
1:1
К
0:0
К
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
Л1ГБ
0:2
Л1ГБ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.56
1.35

Среднее время на гол

57
66

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.92
0.79

Среднее время на гол

97
114

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.29
1.1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

69
82

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 4 1
Бауса Хуан 2 0.5
Constantin Albu 2 (1) 0.5
Бахасса Яссин 1 0.25
Асамоа Самуэль 0 0
Giovanni Piccolomo 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 2 0.5
Флоря Даниэль 1 0.25
Сигурьонссон Рунар 1 0.25
Домашкан Виталий 1 0.25
Лопеш Марселу 1 0.25
Алийи Насер 0 0
Раца Вадим 0 0
Рикардинью XI 0 0
Костин Кристиан 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бахасса Яссин 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 3 0
Армаш Игорь 1 0
Алийи Насер 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Мелеке Ульрих 1 0
Попа Михай 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Волунтари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волунтари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Волунтари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
4

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2
Волунтари
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1
Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - Германнштадт 3:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 УТА Арад - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Волунтари

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
3
1
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 3 3 0 0 4 - 0 27
2.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 9 - 5 27
3.
Ботошани
 3 2 1 0 3 - 1 23
4.
Волунтари
 4 1 3 0 7 - 5 23
5.
Германнштадт
 3 1 2 0 4 - 3 21
6.
Университатя
 3 1 0 2 3 - 5 20
7.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 2 - 3 19
8.
УТА Арад
 3 1 1 1 3 - 2 18
9.
Арджеш
 3 0 0 3 0 - 5 14
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 6 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 2 2 0 0 3 - 0 24
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 6 - 4 24
3.
Ботошани
 2 2 0 0 2 - 0 22
4.
Университатя
 2 1 0 1 3 - 3 20
5.
Волунтари
 2 0 2 0 2 - 2 19
6.
УТА Арад
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Киндия Тырговиште
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
2.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 1 - 1 19
3.
УТА Арад
 2 0 1 1 1 - 2 15
4.
Арджеш
 2 0 0 2 0 - 3 14
5.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 5 11
6.
Волунтари
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Университатя
 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет в Лигу II

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Кицу Аурелиан 4
Университатя Крайова Бауса Хуан 2 (1)
Волунтари Немец Адам 2
Ботошани Майлат Себастьян 2
Университатя Крайова Constantin Albu 2
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 3
Петролул Плоешти Папп Пол 2
Германнштадт Петреску Петришор 2
УТА Арад Поп Рареш 2
Киндия Тырговиште Ахматов Расамбек 2
Весь список
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