Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Данни Энрикес выиграл воздушное противоборство у Раца Вадим

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

82' Алийи Насер из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Матч возобновится спорным мячом

81' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

80' Тактическая замена. Yassine Bahassa уходит с поля и его заменяет Жереми Хейгебарт

80' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Армаш Игорь и попал в каркас ворот!

79' Данни Энрикес ослабляет давление, выбив мяч.

79' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Г О О О О О Л - Немец Адам из команды Волунтари легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

77' Алийи Насер пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

77' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Хорошую попытку сделал Кицу Аурелиан . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Yassine Bahassa сделал результативную передачу.

69' Г О О О О Л - Бауса Хуан забивает с правой ноги!

67' Г О О О О Л - Andre Duarte уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

66' Алийи Насер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Флоря Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Маскареньяс Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Yassine Bahassa нанес удар, но тот был заблокирован.

60' Тактическая замена. Cristian Costin уходит с поля и его заменяет Флоря Даниэль

59' Сигурьонссон Рунар из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Раца Вадим из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Лопеш Марселу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Cristian Costin из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Университатя Крайова будет все-таки засчитан.

55' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

54' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Г О О О О Л - Кицу Аурелиан забивает ударом с левой ноги!

53' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Волунтари

51' Ганя Джордже оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Данни Энрикес из команды Университатя Крайова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Данни Энрикес из команды Университатя Крайова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Оооо... вот это был удар! Лопеш Марселу должен был забить с этой позиции.

47' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Немец Адам выиграл воздушное противоборство у Данни Энрикес.

46' Лопеш Марселу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.