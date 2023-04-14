Тур: 4. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Horia Mladinovici
3:3
Конец матча
0'
1:0
22' ГолБахасса Яссин
2:0
54' ГолКицу Аурелиан
2:1
66' Гол в свои воротаAndre Duarte
3:1
69' ГолБауса Хуан
3:2
77' ГолНемец Адам
3:3
82' ГолФлоря Даниэль
90' Желтая карточкаМатрикарди Патрисио
90'+4
Ход матча
22'
54'
2:0
66'
2:1
69'
3:1
77'
3:2
82'
3:3
Владение мячом
35
Andre
Duarte
10
Бауса
Хуан
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ганя ДжорджеПолузащитник
-
-
20 Ionut Zanfir
-
-
27 Mario Ilie
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимНападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Ionut Andres
-
80 Aymar Meleke
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
История личных встреч
Университатя Крайова
Волунтари
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
31 матч
61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
35.5%
48.4%
16.1%
11 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.2%
38.7%
16.1%
14 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.56
1.35
Среднее время на гол
57
66
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.92
0.79
Среднее время на гол
97
114
Всего голов
40
34
Голов в среднем за матч
1.29
1.1
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
69
82
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|4
|1
|Бауса Хуан
|2
|0.5
|Constantin Albu
|2 (1)
|0.5
|Бахасса Яссин
|1
|0.25
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Giovanni Piccolomo
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|2
|0.5
|Флоря Даниэль
|1
|0.25
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0.25
|Домашкан Виталий
|1
|0.25
|Лопеш Марселу
|1
|0.25
|Алийи Насер
|0
|0
|Раца Вадим
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
|Костин Кристиан
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|3
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Мелеке Ульрих
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Волунтари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
2
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волунтари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
2
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Волунтари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
4
Голы по времени матча
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2
Волунтари
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1
Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - Германнштадт 3:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 УТА Арад - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Волунтари
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|27
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|23
|4.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|23
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|21
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|20
|7.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|19
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|18
|9.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|14
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|24
|2.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|24
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|22
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|20
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|19
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|19
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|15
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|14
|5.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|11
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
- — Вылет в Лигу II
|Университатя Крайова
|Кицу Аурелиан
|4
|Университатя Крайова
|Бауса Хуан
|2 (1)
|Волунтари
|Немец Адам
|2
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|2
|Университатя Крайова
|Constantin Albu
|2
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|3
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|2
|Германнштадт
|Петреску Петришор
|2
|УТА Арад
|Поп Рареш
|2
|Киндия Тырговиште
|Ахматов Расамбек
|2