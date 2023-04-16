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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 1.
Атлетико Минейро
1:2
Конец матча
Васко да Гама
0'
0:1
5' Гол
Сантос Андрей
0:2
10' Гол
Gabriel Pec
37' Красная карточка
Mauricio Barbieri
38' Желтая карточка
Павон Кристиан
1:2
45' Гол
Лемос Маурисио
52' Желтая карточка
Сантос Андрей
52' Желтая карточка
Саравия Ренсо
55' Желтая карточка
Раул Педро
58' Желтая карточка
Отавио
64' Желтая карточка
Бамбу Робсон
68' Желтая карточка
Сарачо Федерико
80' Желтая карточка
Gabriel Pec
81' Желтая карточка
Халк Живанилдо
90' Желтая карточка
Алвес Родриго
90' Желтая карточка
Лемос Маурисио
90'+9
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
44
Rubens
15
Сарачо
Федерико
5
Отавио
II
20
Hyoran
9
Павон
Кристиан
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
1
Лео
Жардим
2
Родригес
Хосе
Луис
II
30
Бамбу
Робсон
3
Leo
XV
36
Lucas
Piton
26
Алвес
Родриго
8
Jair
II
18
Сантос
Андрей
11
Gabriel
Pec
9
Раул
Педро
7
Тейшейра
Алекс
Атлетико Минейро
4-3-3
Васко да Гама
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Васко да Гама

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

21 матч

42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

СA
3:2
СA
4:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:0
БСА
2:1
БСА
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
6:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.82
1.1

Среднее время на гол

49
81

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2
0.91

Среднее время на гол

45
99

Всего голов

40
21

Голов в среднем за матч

1.9
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лемос Маурисио 1 1
Жемерсон де Жесус 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Pec 1 1
Сантос Андрей 1 1
Lucas Piton 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халк Живанилдо 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Павон Кристиан 1 0
Лемос Маурисио 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mauricio Barbieri 0 1
Алвес Родриго 1 0
Раул Педро 1 0
Бамбу Робсон 1 0
Gabriel Pec 1 0
Сантос Андрей 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Васко да Гама
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Атлетико Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Васко да Гама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3
Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Карабобо - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Демократа СЛ 3:0 Ипатинга - Атлетико Минейро 0:1 Томбенсе - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Калденсе 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Куяба 3:0
Васко да Гама
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБК 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0
Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 0:2 Васко да Гама - Ресенде 5:0 Васко да Гама - Волта-Редонда 1:2 Португеза - Васко да Гама 0:2 Аудакс Рио - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Мадурейра 0:0 Итуано - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Сампайо Корреа 2:3 Васко да Гама - Крисьюма 2:1 Спорт Ресифи - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Новоризонтину 3:0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Васко да Гама

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Америка Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 1 (1)
Флуминенсе Lele 1 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 1 (1)
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Васко да Гама Mauricio Barbieri 1
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Атлетико Паранаэнсе Энрике Педру II 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Жемерсон де Жесус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Лемос Маурисио бьет в цель!
    • Желтая карточка
      38'
      Павон Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      УДАЛЕНИЕ! - Mauricio Barbieri увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 10'
      Лукас Питон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Gabriel Pec бьет в цель!
    • 5'
      Gabriel Pec сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Andrey Santos бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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