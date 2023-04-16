Тур: 1.
1:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолСантос Андрей
0:2
10' ГолGabriel Pec
37' Красная карточкаMauricio Barbieri
38' Желтая карточкаПавон Кристиан
1:2
45' ГолЛемос Маурисио
52' Желтая карточкаСантос Андрей
52' Желтая карточкаСаравия Ренсо
55' Желтая карточкаРаул Педро
58' Желтая карточкаОтавио
64' Желтая карточкаБамбу Робсон
68' Желтая карточкаСарачо Федерико
80' Желтая карточкаGabriel Pec
81' Желтая карточкаХалк Живанилдо
90' Желтая карточкаАлвес Родриго
90' Желтая карточкаЛемос Маурисио
90'+9
Ход матча
5'
0:1
10'
0:2
38'
45'
52'
52'
55'
58'
64'
68'
80'
81'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
44
Rubens
20
Hyoran
30
Бамбу
Робсон
3
Leo
XV
36
Lucas
Piton
8
Jair
II
11
Gabriel
Pec
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Isaac Aguiar
-
49 Patrick I
-
-
17 Igor Gomes
-
40 Nathan VI
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Бамбу РобсонЗащитник
-
3 Leo XVЗащитник
-
36 Lucas PitonЗащитник
- Полузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Gabriel PecНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Виктор ПаулоВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
21 Eguinaldo
-
-
-
25 Marlon Gomes
-
-
-
12 Rwan Seco
-
88 Cauan Barros
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
История личных встреч
Атлетико Минейро
Васко да Гама
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
21 матч
42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.82
1.1
Среднее время на гол
49
81
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2
0.91
Среднее время на гол
45
99
Всего голов
40
21
Голов в среднем за матч
1.9
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лемос Маурисио
|1
|1
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Pec
|1
|1
|Сантос Андрей
|1
|1
|Lucas Piton
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халк Живанилдо
|1
|0
|Саравия Ренсо
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Лемос Маурисио
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mauricio Barbieri
|0
|1
|Алвес Родриго
|1
|0
|Раул Педро
|1
|0
|Бамбу Робсон
|1
|0
|Gabriel Pec
|1
|0
|Сантос Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Васко да Гама
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Атлетико Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Васко да Гама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3
Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Карабобо - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Демократа СЛ 3:0 Ипатинга - Атлетико Минейро 0:1 Томбенсе - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Калденсе 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Куяба 3:0
Васко да Гама
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБК 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0
Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 0:2 Васко да Гама - Ресенде 5:0 Васко да Гама - Волта-Редонда 1:2 Португеза - Васко да Гама 0:2 Аудакс Рио - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Мадурейра 0:0 Итуано - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Сампайо Корреа 2:3 Васко да Гама - Крисьюма 2:1 Спорт Ресифи - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Новоризонтину 3:0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Васко да Гама
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|1 (1)
|Флуминенсе
|Lele
|1 (1)
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|1 (1)
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|1
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|1
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 1
|Куяба
|Филипе Аугусто
|1 1
|Васко да Гама
|Mauricio Barbieri
|1
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|1
|Атлетико Паранаэнсе
|Энрике Педру II
|1