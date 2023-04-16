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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 1.
Коринтианс
0:0
Второй тайм: 62'
Крузейро
0'
45' Желтая карточка
Вера Фаусто
45' Желтая карточка
Рони

Ход матча

41'
Matheus Araujo
Жулиано де Паула
 
45'
Вера Фаусто
 
45'
Рони
 
46'
Кантильо Виктор
Рони
 
61'
 
Nikao
Уэсли Лопес
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Крузейро
3.55
3.80
6.40
Все Коэффициенты
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
21
Bidu
5
Вера
Фаусто
29
Рони
77
Chrystian
Barletta
10
Roger
I
20
Жулиано
де
Паула
9
Алберто
Юри
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
26
Маркес
Лукас
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
17
Рамиро
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
7
Витал
Матеус
11
Уэсли
Лопес
9
Насименто
Бруно
III
21
Gilberto
IV
Коринтианс
4-2-3-1
Крузейро
4-2-2-2

История личных встреч

Коринтианс
Крузейро

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

28 матчей

42.9%
17.9%
39.2%
12 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
К
1:2
К
1:0
СA
2:0
ТМК
2:2
ТМК
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:2
К
4:2
К
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
БСА
0:1
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
1:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.21
0.86

Среднее время на гол

74
105

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.07
0.71

Среднее время на гол

84
126

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.14
0.79

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

78
114

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 1 0
Вера Фаусто 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1
Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1 Интер Лимейра - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Агуа-Санта 3:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:1 Коритиба Парана - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Сеара 1:0 Фламенго - Коринтианс 1:2 Гойяс - Коринтианс 0:0
Крузейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2
Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Б 1:1 Атлетико Патросиненсе - Крузейро 1:2 Крузейро - Алагоано 3:2 Новоризонтину - Крузейро 1:4 Крузейро - Гуарани Кампинас 0:1 Вила Нова - Крузейро 1:0 Спорт Ресифи - Крузейро 3:1 Крузейро - Итуано 1:1 Понте-Прета - Крузейро 1:4 Крузейро - Васко да Гама 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Фламенго
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Крузейро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Коринтианс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Коритиба Парана
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Коринтианс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Крузейро
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Коритиба Парана
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Крузейро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Коринтианс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фламенго
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Америка Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 1 (1)
Флуминенсе Lele 1 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 1 (1)
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Васко да Гама Mauricio Barbieri 1
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Атлетико Паранаэнсе Энрике Педру II 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Уэсли уходит с поля. Никао выходит вместо него
  • 46'
    Рони уходит с поля. Кантильо Виктор выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Рони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Вера Фаусто получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Жулиано де Паула уходит с поля. Matheus Araujo выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Крузейро
3.55
3.80
6.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коринтианс 0:0 Крузейро онлайн

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