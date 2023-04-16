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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 1.
Коринтианс
2:1
Конец матча
Крузейро
0'
45' Желтая карточка
Вера Фаусто
45' Желтая карточка
Рони
67' Желтая карточка
Nikao
1:0
68' Гол
Matheus Araujo
75' Желтая карточка
Фагнер Лемос
85' Желтая карточка
Маркес Лукас
2:0
87' Гол
Roger I
89' Желтая карточка
Roger I
2:1
90' Гол
Маркес Лукас
90'+10
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
21
Bidu
5
Вера
Фаусто
29
Рони
77
Chrystian
Barletta
10
Roger
I
20
Жулиано
де
Паула
9
Алберто
Юри
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
26
Маркес
Лукас
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
17
Рамиро
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
7
Витал
Матеус
11
Уэсли
Лопес
9
Насименто
Бруно
III
21
Gilberto
IV
Коринтианс
4-2-3-1
Крузейро
4-2-2-2

История личных встреч

Коринтианс
Крузейро

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

28 матчей

42.9%
17.9%
39.2%
12 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
К
1:2
К
1:0
СA
2:0
ТМК
2:2
ТМК
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:2
К
4:2
К
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
БСА
0:1
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
1:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.21
0.86

Среднее время на гол

74
105

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.07
0.71

Среднее время на гол

84
126

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.14
0.79

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

78
114

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 1 1
Matheus Araujo 1 1
Вера Фаусто 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Лукас 1 1
Хавьер Марлон 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 1 0
Roger I 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Вера Фаусто 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikao 1 0
Маркес Лукас 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1
Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1 Интер Лимейра - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Агуа-Санта 3:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:1 Коритиба Парана - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Сеара 1:0 Фламенго - Коринтианс 1:2 Гойяс - Коринтианс 0:0
Крузейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2
Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Б 1:1 Атлетико Патросиненсе - Крузейро 1:2 Крузейро - Алагоано 3:2 Новоризонтину - Крузейро 1:4 Крузейро - Гуарани Кампинас 0:1 Вила Нова - Крузейро 1:0 Спорт Ресифи - Крузейро 3:1 Крузейро - Итуано 1:1 Понте-Прета - Крузейро 1:4 Крузейро - Васко да Гама 3:0

Результаты матчей

Коринтианс
Крузейро

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сантос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Гремио
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Крузейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Гремио
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сантос
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сантос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гремио
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Америка Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Крузейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 1 (1)
Флуминенсе Lele 1 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 1 (1)
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Васко да Гама Mauricio Barbieri 1
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Атлетико Паранаэнсе Энрике Педру II 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Марлон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Маркес Лукас бьет в цель!
  • 94'
    Bidu уходит с поля. Фабио Сантос выходит вместо него
  • 94'
    Вера Фаусто уходит с поля. Эдуардо Кьерос выходит вместо него
  • Желтая карточка
    89'
    Roger Guedes получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Roger Guedes бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Уэсли уходит с поля. Никао выходит вместо него
    • 46'
      Рони уходит с поля. Кантильо Виктор выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Рони получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      Вера Фаусто получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Жулиано де Паула уходит с поля. Matheus Araujo выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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