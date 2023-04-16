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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 1.
Фламенго
3:0
Конец матча
Коритиба Парана
0'
1:0
12' Гол
Айртон Лукас
17' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
23' Желтая карточка
Урсо Жуниор
31' Желтая карточка
William Pottker
2:0
56' Пенальти
Габриэл Барбоза
80' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
89' Желтая карточка
Мариньо
90' Желтая карточка
Ze Roberto III
3:0
90' Гол
Педро Гильерме
90'+8
1
Дос
Сантос
Адербар
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
20
Жерсон
Сантос
8
Тьяго
Маия
7
Рибейро
Эвертон
42
Матеузиньо
11
Эвертон
Соарес
10
Габриэл
Барбоза
1
Габриэл
Васконселлос
16
Натанаэл
13
Кушчевич
Бенхамин
4
Чансельор
Джон
26
Луис
Виктор
23
Урсо
Жуниор
6
Гомес
Бруно
31
Lizeiro
90
William
Pottker
9
Пиньо
Родриго
11
Alef
Manga
Фламенго
4-2-3-1
Коритиба Парана
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Коритиба Парана

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
5.6%
11.1%
15 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 6 побед

26 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
16 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:0
К
2:0
К
0:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
0:1
БСА
3:2
КБ
3:0
КБ
3:0
БСА
0:1
БСА
0:2
БСА
2:2
СA
3:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
5:0
СA
5:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

2.33
0.79

Среднее время на гол

38
114

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.21
0.83

Среднее время на гол

74
108

Всего голов

45
21

Голов в среднем за матч

1.73
0.81

Тотал матчей

2.5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

52
111

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айртон Лукас 1 1
Педро Гильерме 1 1
Габриэл Барбоза 1 (1) 1
Жерсон Сантос 0 0
Viktor Hugo 0 0
Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мариньо 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Бруно Фабрисио 1 0
Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урсо Жуниор 1 0
William Pottker 1 0
Ze Roberto III 1 0

Результаты матчей

Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коритиба Парана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коритиба Парана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0
Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Ресенде - Фламенго 0:2 Волта-Редонда - Фламенго 1:3 Аль-Ахли Каир - Фламенго 2:4 Фламенго - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Фламенго - Боавишта РЖ 1:0 Бангу - Фламенго 1:1 Фламенго - Нова-Игуасу 5:0 Мадурейра - Фламенго 0:0 Фламенго - Португеза 4:1
Коритиба Парана
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1
Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0 Умаита - Коритиба Парана 0:3 Каскавел - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Лондрина ЭК 1:0 Коритиба Парана - Сан-Хосеенсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Сианорти 3:1 Коритиба Парана - Азурис 2:2 Маринга - Коритиба Парана 0:1 Коритиба Парана - Рио-Бранко Паранагуа 1:0 Фоз до Игуасу - Коритиба Парана 0:3 Коритиба Парана - Аруко СБ 1:0 Куяба - Коритиба Парана 2:1 Коритиба Парана - Коринтианс 2:2 Коритиба Парана - Фламенго 1:0 Жувентуде - Коритиба Парана 0:1

Результаты матчей

Фламенго
Коритиба Парана

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Коритиба Парана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сантос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Гремио
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Крузейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Гремио
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сантос
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сантос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гремио
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Америка Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Крузейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 1 (1)
Флуминенсе Lele 1 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 1 (1)
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Васко да Гама Mauricio Barbieri 1
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Атлетико Паранаэнсе Энрике Педру II 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Гомес Бруно уходит с поля. Andrey выходит вместо него
    • 51'
      Пиньо Родриго уходит с поля. Робсон выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      31'
      William Pottker получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Урсо Жуниор получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Жерсон Сантос сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Айртон Лукас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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