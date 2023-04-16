Тур: 1.
3:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолАйртон Лукас
17' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
23' Желтая карточкаУрсо Жуниор
31' Желтая карточкаWilliam Pottker
2:0
56' ПенальтиГабриэл Барбоза
80' Желтая карточкаБруно Фабрисио
89' Желтая карточкаМариньо
90' Желтая карточкаZe Roberto III
3:0
90' ГолПедро Гильерме
90'+8
Ход матча
12'
1:0
17'
23'
31'
54'
56'
2:0
69'
71'
76'
80'
89'
90'
90'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.88 Обе забьют – нет
-
43
Уэсли
Лопес
42
Матеузиньо
16
Натанаэл
26
Луис
Виктор
23
Урсо
Жуниор
31
Lizeiro
11
Alef
Manga
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 МатеузиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
31 МариньоЗащитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
-
38 Андре СилваНападающий
-
-
29 Viktor Hugo
-
48 Jesus Igor
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
23 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
-
31 LizeiroПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Alef MangaНападающий
- Запасные игроки
-
27 Luan PolliВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 АндрейПолузащитник
-
83 Jamerson
-
-
-
30 Robson IV
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Фламенго
Коритиба Парана
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
5.6%
11.1%
15 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 6 побед
26 матчей
61.5%
7.7%
30.8%
16 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
2.33
0.79
Среднее время на гол
38
114
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.21
0.83
Среднее время на гол
74
108
Всего голов
45
21
Голов в среднем за матч
1.73
0.81
Тотал матчей
2.5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
52
111
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айртон Лукас
|1
|1
|Педро Гильерме
|1
|1
|Габриэл Барбоза
|1 (1)
|1
|Жерсон Сантос
|0
|0
|Viktor Hugo
|0
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мариньо
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Бруно Фабрисио
|1
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урсо Жуниор
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Ze Roberto III
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коритиба Парана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коритиба Парана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0
Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Ресенде - Фламенго 0:2 Волта-Редонда - Фламенго 1:3 Аль-Ахли Каир - Фламенго 2:4 Фламенго - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Фламенго - Боавишта РЖ 1:0 Бангу - Фламенго 1:1 Фламенго - Нова-Игуасу 5:0 Мадурейра - Фламенго 0:0 Фламенго - Португеза 4:1
Коритиба Парана
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1
Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0 Умаита - Коритиба Парана 0:3 Каскавел - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Лондрина ЭК 1:0 Коритиба Парана - Сан-Хосеенсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Сианорти 3:1 Коритиба Парана - Азурис 2:2 Маринга - Коритиба Парана 0:1 Коритиба Парана - Рио-Бранко Паранагуа 1:0 Фоз до Игуасу - Коритиба Парана 0:3 Коритиба Парана - Аруко СБ 1:0 Куяба - Коритиба Парана 2:1 Коритиба Парана - Коринтианс 2:2 Коритиба Парана - Фламенго 1:0 Жувентуде - Коритиба Парана 0:1
Результаты матчей
Фламенго
Коритиба Парана
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Коритиба Парана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|1 (1)
|Флуминенсе
|Lele
|1 (1)
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|1 (1)
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|1
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|1
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 1
|Куяба
|Филипе Аугусто
|1 1
|Васко да Гама
|Mauricio Barbieri
|1
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|1
|Атлетико Паранаэнсе
|Энрике Педру II
|1