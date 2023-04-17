Тур: 4. Стадион: Стадион Николая Добрина. Главный судья: Бирсан Марсель
1:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаДобросавлевичи Алин
1:0
19' ГолТурда Григоре
39' Желтая карточкаBrendon
42' Желтая карточкаДулка Марко
42' Желтая карточкаХанне Бубакар
84' Желтая карточкаСербан Ионут
90' Желтая карточкаПопа Даньел
90'+5
Ход матча
19'
1:0
39'
42'
42'
76'
84'
90'
Владение мячом
43
Brendon
88
Мимито
25
Болдор
Деян
15
Дину
Корнел
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 BrendonЗащитник
-
88 МимитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Yanis Pirvu
-
-
Главный тренер: Винтилэ Богдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Буш СержиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
История личных встреч
Арджеш
Киндия Тырговиште
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.83
1.67
Среднее время на гол
108
54
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.08
1.17
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
77
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Турда Григоре
|1
|0.25
|Калкан Андреас
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.25
|Попа Даньел
|1
|0.25
|Попадюк Дору
|0
|0
|Негуц Кристиан
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Бертран Дориан
|1
|0
|Сербан Ионут II
|1
|0
|Добросавлевичи Алин
|1
|0
|Brendon
|1
|0
|Ханне Бубакар
|1
|0
|Микле Джордже
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахматов Расамбек
|2
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Ороско Эстебан
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Шербан Андрей
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Anton Petrea
|1
|0
Результаты матчей
Арджеш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Киндия Тырговиште
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Арджеш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Киндия Тырговиште
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
0
Арджеш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Киндия Тырговиште
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ботошани - Арджеш 1:0 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:2 Арджеш - Стяуа 3:0
Университатя - Арджеш 2:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Арджеш - Тунари 3:2
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1
Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1
Результаты матчей
Арджеш
Киндия Тырговиште
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Арджеш
Киндия Тырговиште
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|27
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|26
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|24
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|23
|6.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|23
|7.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|19
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|18
|9.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|17
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|24
|2.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|24
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|22
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|20
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|19
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|23
|2.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|19
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|15
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|14
|5.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|11
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
- — Вылет в Лигу II
|Университатя Крайова
|Кицу Аурелиан
|4
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|4
|Университатя Крайова
|Бауса Хуан
|2 (1)
|Волунтари
|Немец Адам
|2
|Университатя Крайова
|Constantin Albu
|2
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|3
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|2
|УТА Арад
|Антон Паул
|2
|УТА Арад
|Уббинк Корнелис
|2
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|2