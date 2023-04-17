Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Denis Dumitrascu

85' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Рефери не любит споров - именно за это Сербан Ионут II сейчас получил желтую

84' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Cristian Negut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Оооо... вот это был удар! Жобелло Уэсли должен был забить с этой позиции.

81' Жобелло Уэсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Сербан Ионут II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Удар от ворот произведет Арджеш

80' Удар от ворот произведет Арджеш

79' Микле Джордже взял и забрал мяч на выходе

77' Удар от ворот произведет Арджеш

77' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Тактическая замена. Tony Njike уходит с поля и его заменяет Меца Давид

75' Cristian Negut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Попа Даньел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Тофан Костинел не смог попасть в створ ударом издали

74' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Сербан Ионут II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Cristian Negut успешно блокирует удар.

72' Удар от ворот произведет Арджеш

72' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Тактическая замена. Cosmin Atanase уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

71' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Daniel Celea успешно блокирует удар.

70' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

70' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Cristian Negut навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Daniel Celea пробует нанести удар издали, но George Micle держит все под контролем

68' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Оооо... вот это был удар! Кубемба Кевин должен был забить с этой позиции.

68' Кубемба Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Tony Njike создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Калкан Андреас из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Cosmin Atanase навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Cosmin Atanase из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

65' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Cosmin Atanase выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Тофан Костинел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Арджеш

62' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

60' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Cornel Dinu ослабляет давление, выбив мяч.

55' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

55' Удар от ворот произведет Арджеш

54' Кубемба Кевин наказан за толчок Daniel Celea

53' Удар от ворот произведет Арджеш

52' Удар от ворот произведет Арджеш

52' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Арджеш

51' Попа Даньел не смог попасть в створ ударом издали

50' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Cornel Dinu наказан за толчок Brendon

48' Cristian Negut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

47' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника