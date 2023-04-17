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  4. Суперлига. Группа аутсайдеров 2022-2023

Румыния: Суперлига. Группа аутсайдеров

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Арджеш
1:0
Конец матча
Киндия Тырговиште
0'
3' Желтая карточка
Добросавлевичи Алин
1:0
19' Гол
Турда Григоре
39' Желтая карточка
Brendon
42' Желтая карточка
Дулка Марко
42' Желтая карточка
Ханне Бубакар
84' Желтая карточка
Сербан Ионут
90' Желтая карточка
Попа Даньел
90'+5
33
Микле
Джордже
2
Тофан
Костинел
5
Турда
Григоре
17
Добросавлевичи
Алин
43
Brendon
88
Мимито
6
Нжик
Тони
7
Ханне
Бубакар
10
Калкан
Андреас
22
Facundo
Rizzi
28
Кубемба
Кевин
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
25
Болдор
Деян
6
Daniel
Celea
15
Дину
Корнел
8
Дулка
Марко
5
Воробьев
Модест
11
Атанасе
Космин
59
Попадюк
Дору
10
Негуц
Кристиан
19
Попа
Даньел
Арджеш
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Арджеш
Киндия Тырговиште

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
К
1:1
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
Л1ГБ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ЛI
0:1
ЛI
1:1
ЛI
2:4
ЛI
0:0

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.83
1.67

Среднее время на гол

108
54

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.08
1.17

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
77

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Турда Григоре 1 0.25
Калкан Андреас 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кэпушэ Тибериу 1 0.25
Попа Даньел 1 0.25
Попадюк Дору 0 0
Негуц Кристиан 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яколиш Антонио 1 0
Бертран Дориан 1 0
Сербан Ионут II 1 0
Добросавлевичи Алин 1 0
Brendon 1 0
Ханне Бубакар 1 0
Микле Джордже 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахматов Расамбек 2 0
Попадюк Дору 1 0
Кэпушэ Тибериу 1 0
Дулка Марко 1 0
Ороско Эстебан 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Шербан Андрей 1 0
Daniel Celea 1 0
Anton Petrea 1 0

Результаты матчей

Арджеш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Киндия Тырговиште
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Арджеш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Киндия Тырговиште
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
0
Арджеш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Киндия Тырговиште
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ботошани - Арджеш 1:0 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:2 Арджеш - Стяуа 3:0
Университатя - Арджеш 2:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Арджеш - Тунари 3:2
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1
Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1

Результаты матчей

Арджеш
Киндия Тырговиште

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Арджеш
Киндия Тырговиште

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 9 - 5 27
3.
Ботошани
 4 3 1 0 5 - 1 26
4.
Германнштадт
 4 2 2 0 6 - 3 24
5.
Университатя
 4 2 0 2 5 - 5 23
6.
Волунтари
 4 1 3 0 7 - 5 23
7.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 2 - 4 19
8.
УТА Арад
 4 1 1 2 3 - 4 18
9.
Арджеш
 4 1 0 3 1 - 5 17
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 8 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 3 2 0 1 3 - 2 24
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 6 - 4 24
3.
Ботошани
 2 2 0 0 2 - 0 22
4.
Университатя
 2 1 0 1 3 - 3 20
5.
Волунтари
 2 0 2 0 2 - 2 19
6.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Киндия Тырговиште
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 3 2 1 0 5 - 2 23
2.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 1 - 2 19
3.
УТА Арад
 2 0 1 1 1 - 2 15
4.
Арджеш
 2 0 0 2 0 - 3 14
5.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 5 11
6.
Волунтари
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Ботошани
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Университатя
 2 1 0 1 2 - 2 3
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет в Лигу II

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Кицу Аурелиан 4
Ботошани Майлат Себастьян 4
Университатя Крайова Бауса Хуан 2 (1)
Волунтари Немец Адам 2
Университатя Крайова Constantin Albu 2
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 3
Петролул Плоешти Папп Пол 2
УТА Арад Антон Паул 2
УТА Арад Уббинк Корнелис 2
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 2
Весь список
  • 92'
    Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Попадюк Дору пробует нанести удар издали, но George Micle держит все под контролем
  • 91'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 91'
    Киндия Тырговиште пытается что-то создать.
  • 91'
    Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Желтая карточка
    90'
    Рефери не любит споров - именно за это Попа Даньел сейчас получил желтую
  • 90'
    Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника
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