Тур: 2.
0'
26
Маркес
Лукас
17
Рамиро
10
Nikao
21
Gilberto
IV
34
Bruno
VI
39
Bitello
11
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Маркес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Gilberto IVНападающий
- Запасные игроки
-
11 Уэсли ЛопесЗащитник
-
27 НерисЗащитник
- Нападающий
-
18 Jussa
-
23 Machado
-
8 Neto XI
-
-
16 _Kaiki
-
33 Igor Marques
-
-
31 Rafael Bilu
-
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 BitelloПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Vinicius XПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
48 ZinhoПолузащитник
-
17 GustavinhoПолузащитник
-
-
-
45 Mila
-
-
36 Nata
-
-
-
31 Adriel Ramos
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Крузейро
Гремио
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед
37 матчей
32.4%
21.6%
46%
12 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
24.3%
48.6%
27.1%
9 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.1%
21.6%
43.3%
13 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.37
0.72
Среднее время на гол
65
124
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.16
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
53
35
Голов в среднем за матч
1.43
0.95
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
62
95
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Лукас
|1
|0.5
|Хавьер Марлон
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао II
|1
|0.5
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikao
|1
|0
|Маркес Лукас
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|1
|0
|Vinicius X
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Крузейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1
Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Б 1:1 Атлетико Патросиненсе - Крузейро 1:2 Крузейро - Алагоано 3:2 Новоризонтину - Крузейро 1:4 Крузейро - Гуарани Кампинас 0:1 Вила Нова - Крузейро 1:0 Спорт Ресифи - Крузейро 3:1 Крузейро - Итуано 1:1 Понте-Прета - Крузейро 1:4
Гремио
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Гремио - Сантос 1:0 АБК - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1
Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2 Гремио - Нову-Амбургу 6:1 Сан-Луиз - Гремио 0:0 Гремио - Авенида 2:0 Жувентуде - Гремио 2:3 Гремио - Айморе 3:0 Эспортиву - Гремио 0:2 Сан-Хосе Порту-Алегри - Гремио 0:1 Гремио - Гремио Бразил 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Бруске 3:0
Результаты матчей
Крузейро
Гремио
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|2
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|1 (1)
|Флуминенсе
|Lele
|1 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 (1)
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|1 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 1
|Куяба
|Филипе Аугусто
|1 1
|Сантос
|Сотельдо Йеферсон
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Pablo I
|2
|Ред Булл Брагантино
|Juninho Capixaba
|2