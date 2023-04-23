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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 2.
Крузейро
0:0
Первый тайм: 19'
Гремио
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Гремио
3.15
3.20
3.20
Все Коэффициенты
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
26
Маркес
Лукас
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
17
Рамиро
10
Nikao
7
Витал
Матеус
9
Насименто
Бруно
III
21
Gilberto
IV
12
Gabriel
Chapeco
18
Педро
Жоао
II
34
Bruno
VI
4
Каннеманн
Вальтер
6
Diogo
VII
16
Lucas
Silva
IV
7
Натан
Аллан
39
Bitello
19
Кристальдо
Франко
11
Vinicius
X
9
Суарес
Луис
Крузейро
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

История личных встреч

Крузейро
Гремио

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед

37 матчей

32.4%
21.6%
46%
12 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

24.3%
48.6%
27.1%
9 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.1%
21.6%
43.3%
13 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

СB
2:2
СB
1:0
СA
2:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
0:1
Г
0:1
СA
0:1
КСМР
2:0
К
1:0
К
1:0
СA
3:3
Г1
0:2
К
0:0
К
0:2
СA
1:0
СA
2:0
Г1ЙД
1:3
СA
0:0
СA
1:0
Г1ЙД
1:0
БСА
1:2
БСА
1:0
БСА
3:0
БСА
3:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
4:1
КЛ
2:2
КЛ
3:1
СA
3:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.37
0.72

Среднее время на гол

65
124

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.16

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

53
35

Голов в среднем за матч

1.43
0.95

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

62
95

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Лукас 1 0.5
Хавьер Марлон 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао II 1 0.5

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikao 1 0
Маркес Лукас 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 1 0
Vinicius X 1 0
Darlan Mendes 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Крузейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1
Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Б 1:1 Атлетико Патросиненсе - Крузейро 1:2 Крузейро - Алагоано 3:2 Новоризонтину - Крузейро 1:4 Крузейро - Гуарани Кампинас 0:1 Вила Нова - Крузейро 1:0 Спорт Ресифи - Крузейро 3:1 Крузейро - Итуано 1:1 Понте-Прета - Крузейро 1:4
Гремио
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Гремио - Сантос 1:0 АБК - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1
Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2 Гремио - Нову-Амбургу 6:1 Сан-Луиз - Гремио 0:0 Гремио - Авенида 2:0 Жувентуде - Гремио 2:3 Гремио - Айморе 3:0 Эспортиву - Гремио 0:2 Сан-Хосе Порту-Алегри - Гремио 0:1 Гремио - Гремио Бразил 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Бруске 3:0

Результаты матчей

Крузейро
Гремио

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Гремио
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Крузейро
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гремио
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Крузейро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Гремио
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Крузейро
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Сан-Паулу Кальери Хонатан 2
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 1 (1)
Флуминенсе Lele 1 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Сантос Сотельдо Йеферсон 1 1
Атлетико Паранаэнсе Pablo I 2
Ред Булл Брагантино Juninho Capixaba 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Гремио
3.15
3.20
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Крузейро 0:0 Гремио онлайн

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