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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 2.
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Второй тайм: 49'
Фламенго
0'
30' Желтая карточка
Витао
44' Желтая карточка
Кампаньяро Густаво

Ход матча

30'
Витао
 
44'
Кампаньяро Густаво
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Фламенго
3.10
3.34
3.20
Все Коэффициенты
1
Keiller
21
Igor
Gomes
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
30
Джонни
17
Кампаньяро
Густаво
28
Энрике
Педро
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
35
Alexandre
Zurawski
1
Дос
Сантос
Адербар
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
32
Видаль
Артуро
8
Тьяго
Маия
20
Жерсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
9
Педро
Гильерме
10
Габриэл
Барбоза
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Фламенго
4-3-1-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Фламенго

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

31 матч

35.5%
22.6%
41.9%
11 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:2
СA
3:1
КЛ
1:1
КЛ
2:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
БСА
2:0
БСА
4:0
БСА
2:1
БСА
1:0
СA
4:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
4:0
КБ
2:1
КБ
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

28
12

Голов в среднем за матч

1.87
0.75

Среднее время на гол

48
120

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.69
1

Среднее время на гол

53
90

Всего голов

55
27

Голов в среднем за матч

1.77
0.87

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

50
103

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 1 0.5
Патрик Алан 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айртон Лукас 1 0.5
Педро Гильерме 1 0.5
Габриэл Барбоза 1 (1) 0.5
Жерсон Сантос 0 0
Viktor Hugo 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моледо Родриго 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Витао 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мариньо 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Бруно Фабрисио 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фламенго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио Бразил - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 4:0 Авенида - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Фламенго
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1
Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Ресенде - Фламенго 0:2 Волта-Редонда - Фламенго 1:3 Аль-Ахли Каир - Фламенго 2:4 Фламенго - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Фламенго - Боавишта РЖ 1:0 Бангу - Фламенго 1:1 Фламенго - Нова-Игуасу 5:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Фламенго

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Фламенго
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Крузейро
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Гремио
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фламенго
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Крузейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Фламенго
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Крузейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Сан-Паулу Кальери Хонатан 2
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 1 (1)
Флуминенсе Lele 1 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 2
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Сантос Сотельдо Йеферсон 1 1
Гремио Каннеманн Вальтер 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Кампаньяро Густаво получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Витао получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Фламенго
3.10
3.34
3.20
Все Коэффициенты
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