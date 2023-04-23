Тур: 2.
0:0
Второй тайм: 66'
Ход матча
18'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Жуан
Пауло
22
Сантос
Натан
24
Мессиас
44
Lucas
Pires
19
Дуглас
XV
22
Эверсон
44
Rubens
20
Hyoran
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
- Защитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
-
28 JoaquimЗащитник
- Защитник
-
5 АлисонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
97 Luan Dias
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 HyoranНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
49 Patrick I
-
17 Igor Gomes
-
40 Nathan VI
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Сантос
Атлетико Минейро
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
7
Голов в среднем за матч
2.45
0.64
Среднее время на гол
36
141
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
41
16
Голов в среднем за матч
2.05
0.8
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
43
112
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лемос Маурисио
|1
|0.5
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Дуглас XV
|2
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халк Живанилдо
|1
|0
|Саравия Ренсо
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Лемос Маурисио
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Сантос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1
Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Ферровиария 1:1 Сантос - Агуа-Санта 0:0 Сан-Бернарду - Сантос 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 2:0 Сантос - Мирасол 2:1 Сантос - Форталеза Сеара 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 3:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0
Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Карабобо - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Демократа СЛ 3:0 Ипатинга - Атлетико Минейро 0:1 Томбенсе - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Калденсе 2:1
Результаты матчей
Сантос
Атлетико Минейро
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сантос
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|2
|Интернасьонал Порту Алегре
|José Maurisio3
|2
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|1 (1)
|Флуминенсе
|Lele
|1 (1)
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 2
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 1
|Куяба
|Филипе Аугусто
|1 1
|Сантос
|Сотельдо Йеферсон
|1 1
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|2