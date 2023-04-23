  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 2.
Сантос
0:0
Второй тайм: 66'
Атлетико Минейро
0'
18' Желтая карточка
Hyoran
44' Желтая карточка
Дуглас XV

Ход матча

18'
 
Hyoran
44'
Дуглас XV
 
58'
Miguel Terceros
Angelo Borges
 
64'
 
Павон Кристиан
Эденилсон дос Сантос
64'
 
Феррейра Мариано
Саравия Ренсо
64'
 
Patrick I
Hyoran
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Атлетико Минейро
4.50
3.24
3.20
Все Коэффициенты
34
Жуан
Пауло
22
Сантос
Натан
24
Мессиас
4
Габриэль
Эдуардо
44
Lucas
Pires
14
Rodrigo
Fernandez2
19
Дуглас
XV
23
Лима
Лукас
III
11
Angelo
Borges
9
Marcos
Leonardo
7
Daniel
Rivera
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
28
Лемос
Маурисио
44
Rubens
8
Эденилсон
дос
Сантос
5
Отавио
II
15
Сарачо
Федерико
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
20
Hyoran
Сантос
4-3-3
Атлетико Минейро
4-3-3

История личных встреч

Сантос
Атлетико Минейро

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
2:0
СA
3:1
К
1:2
К
0:0
СA
3:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:0
К
3:0
К
1:1
СA
4:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

27
7

Голов в среднем за матч

2.45
0.64

Среднее время на гол

36
141

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

41
16

Голов в среднем за матч

2.05
0.8

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

43
112

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лемос Маурисио 1 0.5
Жемерсон де Жесус 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сотельдо Йеферсон 1 1
Дуглас XV 2 0
Guilherme de Aguiar Camacho 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халк Живанилдо 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Павон Кристиан 1 0
Hyoran 1 0
Лемос Маурисио 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0

Результаты матчей

Сантос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Сантос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1
Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Ферровиария 1:1 Сантос - Агуа-Санта 0:0 Сан-Бернарду - Сантос 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 2:0 Сантос - Мирасол 2:1 Сантос - Форталеза Сеара 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 3:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0
Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Карабобо - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Демократа СЛ 3:0 Ипатинга - Атлетико Минейро 0:1 Томбенсе - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Калденсе 2:1

Результаты матчей

Сантос
Атлетико Минейро

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сантос
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Васко да Гама
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фламенго
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Крузейро
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Гремио
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сантос
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Атлетико Минейро
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Крузейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Сантос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Васко да Гама
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Минейро
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 2:2 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Атлетико Минейро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Сантос
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Крузейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 2
Интернасьонал Порту Алегре José Maurisio3 2
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 1 (1)
Флуминенсе Lele 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 2
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Сантос Сотельдо Йеферсон 1 1
Гремио Каннеманн Вальтер 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Дуглас XV получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Йоран получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Атлетико Минейро
4.50
3.24
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сантос 0:0 Атлетико Минейро онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сантос
Атлетико Минейро
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 