Тур: 2.
0:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаHyoran
44' Желтая карточкаДуглас XV
76' Желтая карточкаRodrigo Fernandez2
88' Желтая карточкаОтавио
90' Желтая карточкаФеррейра Мариано
90' Желтая карточкаLuan Dias
90'+6
Ход матча
18'
44'
85'
88'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Жуан
Пауло
22
Сантос
Натан
24
Мессиас
44
Lucas
Pires
19
Дуглас
XV
22
Эверсон
44
Rubens
20
Hyoran
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
- Защитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
-
28 JoaquimЗащитник
- Защитник
-
5 АлисонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
97 Luan Dias
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 HyoranНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
49 Patrick I
-
17 Igor Gomes
-
40 Nathan VI
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Сантос
Атлетико Минейро
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
7
Голов в среднем за матч
2.45
0.64
Среднее время на гол
36
141
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
41
16
Голов в среднем за матч
2.05
0.8
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
43
112
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лемос Маурисио
|1
|0.5
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Дуглас XV
|2
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|1
|0
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0
|Luan Dias
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отавио II
|2
|0
|Халк Живанилдо
|1
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Саравия Ренсо
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Лемос Маурисио
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Сантос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1
Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Ферровиария 1:1 Сантос - Агуа-Санта 0:0 Сан-Бернарду - Сантос 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 2:0 Сантос - Мирасол 2:1 Сантос - Форталеза Сеара 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 3:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0
Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Карабобо - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Демократа СЛ 3:0 Ипатинга - Атлетико Минейро 0:1 Томбенсе - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Калденсе 2:1
Результаты матчей
Сантос
Атлетико Минейро
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сантос
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|2
|Интернасьонал Порту Алегре
|José Maurisio3
|2
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|1 (1)
|Флуминенсе
|Lele
|1 (1)
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 2
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 1
|Куяба
|Филипе Аугусто
|1 1
|Сантос
|Сотельдо Йеферсон
|1 1
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|2