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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 2.
Васко да Гама
2:2
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
7' Желтая карточка
Jair II
11' Желтая карточка
Lucas Piton
16' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
1:0
29' Гол
Раул Педро
33' Желтая карточка
Менино Габриэль
2:0
40' Гол
Gabriel Pec
2:1
45' Гол
Наварро Рафа
57' Желтая карточка
Раул Педро
2:2
62' Гол
Гимарайнс Артур
85' Желтая карточка
Gabriel Pec
90' Желтая карточка
Мурило Серкейра
90'+9
1
Лео
Жардим
2
Родригес
Хосе
Луис
II
30
Бамбу
Робсон
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
8
Jair
II
26
Алвес
Родриго
18
Сантос
Андрей
7
Тейшейра
Алекс
11
Gabriel
Pec
9
Раул
Педро
21
Вевертон
Перейра
32
Gustavo
Garcia
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
27
Richard
Rios
8
Рафаэл
Жозе
14
Гимарайнс
Артур
25
Менино
Габриэль
7
Дуду
X
29
Наварро
Рафа
Васко да Гама
4-4-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Васко да Гама
Палмейрас Сан-Паулу

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
111.1%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

13%
60.9%
26.1%
3 победы 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
4:0
СA
0:2
СA
1:4
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
КС
3:1
СA
1:0
КС
2:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
3:0
КС
3:0
КС
3:1
СA
0:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.15
0.6

Среднее время на гол

78
150

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.7
1.23

Среднее время на гол

52
73

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.39
0.96

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

64
94

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Pec 2 1
Раул Педро 1 0.5
Сантос Андрей 1 0.5
Тейшейра Алекс 0 0
Lucas Piton 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хосе Мануэль 1 0.5
Наварро Рафа 1 0.5
Гимарайнс Артур 1 0.5
Endrick 1 0.5
Дуду X 0 0
Менино Габриэль 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раул Педро 2 0
Gabriel Pec 2 0
Mauricio Barbieri 0 1
Jair II 1 0
Алвес Родриго 1 0
Бамбу Робсон 1 0
Lucas Piton 1 0
Сантос Андрей 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 1 1
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Жонатан Луис 1 0
Рафаэл Жозе 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Менино Габриэль 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
50%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБК 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2
Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 0:2 Васко да Гама - Ресенде 5:0 Васко да Гама - Волта-Редонда 1:2 Португеза - Васко да Гама 0:2 Аудакс Рио - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Мадурейра 0:0 Итуано - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Сампайо Корреа 2:3 Васко да Гама - Крисьюма 2:1 Спорт Ресифи - Васко да Гама 1:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0
Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиария 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Мирасол - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Итуано - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бенту 0:0

Результаты матчей

Васко да Гама
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Васко да Гама
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Коринтианс
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фламенго
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Крузейро
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Гремио
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Форталеза Сеара
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Сантос
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Атлетико Минейро
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Гойяс
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
18.
Коритиба Парана
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Коринтианс
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Крузейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Форталеза Сеара
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сантос
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Гойяс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Коритиба Парана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Васко да Гама
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Коринтианс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Форталеза Сеара
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Крузейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гойяс
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 2
Интернасьонал Порту Алегре José Maurisio3 2
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 1 (1)
Флуминенсе Lele 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 2
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Сантос Сотельдо Йеферсон 1 1
Гремио Каннеманн Вальтер 2
Весь список
  • 80'
    Дуду X уходит с поля. Luis Guilherme выходит вместо него
  • 71'
    Тейшейра Алекс уходит с поля. Lucas Figueiredo выходит вместо него
  • 71'
    Rodrigo Alves уходит с поля. Marlon Gomes выходит вместо него
  • 69'
    Ричард Риос уходит с поля. Fabinho выходит вместо него
  • 69'
    Наварро Рафа уходит с поля. Endrick выходит вместо него
  • 62'
    Дуду X сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    62'
    Г О О О О Л - Гимарайнс Артур бьет в цель!
  • 61'
    Габриэль Менино уходит с поля. Хосе Лопес выходит вместо него
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    • Желтая карточка
      57'
      Раул Педро получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Габриэль Менино сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Наварро Рафа бьет в цель!
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Gabriel Pec бьет в цель!
    • Желтая карточка
      33'
      Габриэль Менино получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Тейшейра Алекс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Раул Педро бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Рафаэл Жозе получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Лукас Питон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Жаир получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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