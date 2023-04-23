Тур: 2.
2:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаJair II
11' Желтая карточкаLucas Piton
16' Желтая карточкаРафаэл Жозе
1:0
29' ГолРаул Педро
33' Желтая карточкаМенино Габриэль
2:0
40' ГолGabriel Pec
2:1
45' ГолНаварро Рафа
57' Желтая карточкаРаул Педро
2:2
62' ГолГимарайнс Артур
85' Желтая карточкаGabriel Pec
90' Желтая карточкаМурило Серкейра
90'+9
Ход матча
7'
11'
16'
29'
1:0
33'
40'
2:0
45'
2:1
57'
62'
2:2
69'
80'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Бамбу
Робсон
3
Leo
XV
8
Jair
II
11
Gabriel
Pec
27
Richard
Rios
7
Дуду
X
29
Наварро
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Бамбу РобсонЗащитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gabriel PecНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
66 Виктор ПаулоВратарь
- Вратарь
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
- Защитник
-
-
-
25 Marlon Gomes
-
12 Rwan Seco
-
-
-
88 Cauan Barros
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Richard RiosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованиПолузащитник
- Нападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
-
9 Endrick
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Васко да Гама
Палмейрас Сан-Паулу
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
111.1%
3 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
23 матча
21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
13%
60.9%
26.1%
3 победы 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.15
0.6
Среднее время на гол
78
150
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.7
1.23
Среднее время на гол
52
73
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.39
0.96
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
64
94
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Pec
|2
|1
|Раул Педро
|1
|0.5
|Сантос Андрей
|1
|0.5
|Тейшейра Алекс
|0
|0
|Lucas Piton
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.5
|Наварро Рафа
|1
|0.5
|Гимарайнс Артур
|1
|0.5
|Endrick
|1
|0.5
|Дуду X
|0
|0
|Менино Габриэль
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раул Педро
|2
|0
|Gabriel Pec
|2
|0
|Mauricio Barbieri
|0
|1
|Jair II
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
|Бамбу Робсон
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Сантос Андрей
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|1
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Рафаэл Жозе
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Менино Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
50%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБК 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2
Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 0:2 Васко да Гама - Ресенде 5:0 Васко да Гама - Волта-Редонда 1:2 Португеза - Васко да Гама 0:2 Аудакс Рио - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Мадурейра 0:0 Итуано - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Сампайо Корреа 2:3 Васко да Гама - Крисьюма 2:1 Спорт Ресифи - Васко да Гама 1:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0
Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиария 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Мирасол - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Итуано - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бенту 0:0
Результаты матчей
Васко да Гама
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|2
|Интернасьонал Порту Алегре
|José Maurisio3
|2
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|1 (1)
|Флуминенсе
|Lele
|1 (1)
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 2
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 1
|Куяба
|Филипе Аугусто
|1 1
|Сантос
|Сотельдо Йеферсон
|1 1
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|2