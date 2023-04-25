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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 2.
Байя
1:2
Второй тайм: 90+'
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
0:1
29' Гол
Сантос Жуниор
1:1
41' Гол
Vitor Jacare
72' Желтая карточка
Соарес Франсиско
1:2
78' Гол
Че Че
22
Маркос
Дос
Сантос
3
Габриэл
Шавьер
33
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
5
Rezende2
29
Vitor
Jacare
6
Jhoanner
Chavez
26
Асеведо
Николас
20
Yago
I
8
Соуза
Коули
9
Стум
Эвералдо
7
Ademir
Santos
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
2
Рафаэль
да
Сильва
5
Данило
Барбоза
18
Фернандес
Лукас
IV
37
Сантос
Жуниор
33
Эдуардо
Карлос
II
7
Виктор
Жоао
II
9
Соарес
Франсиско
Байя
3-4-1-2
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Байя
Ботафого Рио-де-Жанейро

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
3:3
К
4:2
КБ
2:2
СA
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2.4
1.33

Среднее время на гол

37
67

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

2.11
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

42
57

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 1 0.5
Vitor Jacare 1 0.5
Thaciano 0 0
Jhoanner Chavez 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 1 0.5
Эдуардо Карлос II 1 0.5
Сантос Жуниор 1 0.5
Че Че 1 0.5
Куэста Виктор 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitor Jacare 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Франсиско 1 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Ди Пласидо Леонель 1 0
Куэста Виктор 1 0

Результаты матчей

Байя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Байя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1
Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1 Жакуипенсе - Байя 1:4 Итабуна - Байя 4:0 Спорт Ресифи - Байя 6:0 Атлетико Алагоиньяс - Байя 1:2 Байя - Форталеза Сеара 0:3 Досе Мел - Байя 0:1 Байя - Байя де Фейра 2:1 Байя - Ферровиарио 2:2 Барселона-де-Ильеус - Байя 1:2 Байя - Витория 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2
Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сержипи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Агуа-Санта - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Сан-Бернарду - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Бенту 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бангу 2:0 Ферровиария - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2

Результаты матчей

Байя
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Байя
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Васко да Гама
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Фламенго
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Крузейро
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Гремио
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Коринтианс
 2 1 0 1 3 - 4 3
15.
Сантос
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Атлетико Минейро
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Байя
 1:2 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 0 - 6 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гойяс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Крузейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Сантос
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Васко да Гама
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Байя
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Крузейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Байя
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Коринтианс
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 2
Коринтианс Roger I 2
Форталеза Сеара Picachu 2
Интернасьонал Порту Алегре José Maurisio3 2
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 2
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Сантос Сотельдо Йеферсон 1 1
Гремио Каннеманн Вальтер 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Байя
    Ничья
    Ботафого Рио-де-Жанейро
    36.00
    5.80
    6.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро онлайн

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