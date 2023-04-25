Тур: 2.
1:2
Конец матча
0'
0:1
29' ГолСантос Жуниор
1:1
42' ГолVitor Jacare
73' Желтая карточкаСоарес Франсиско
1:2
78' ГолЧе Че
90' Желтая карточкаGabriel Teixeira
90' Желтая карточкаДи Пласидо Леонель
90'+7
Ход матча
29'
42'
1:1
73'
74'
78'
1:2
85'
90'
5
Rezende2
29
Vitor
Jacare
20
Yago
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Rezende2Защитник
-
29 Vitor JacareЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
12 Гомеш ТьягуНападающий
-
37 КаикиНападающий
-
66 Ryan Santos
-
-
10 Daniel XII
-
77 Mateus Claus
-
14 Arthur Sales
-
-
-
Главный тренер: Renato Paiva
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисНападающий
-
39 JandersonНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Байя
Ботафого Рио-де-Жанейро
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2.4
1.33
Среднее время на гол
37
67
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
2.11
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
42
57
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|1
|0.5
|Vitor Jacare
|1
|0.5
|Thaciano
|0
|0
|Jhoanner Chavez
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|1
|0.5
|Эдуардо Карлос II
|1
|0.5
|Сантос Жуниор
|1
|0.5
|Че Че
|1
|0.5
|Куэста Виктор
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vitor Jacare
|1
|0
|Gabriel Teixeira
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Байя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Байя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1
Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1 Жакуипенсе - Байя 1:4 Итабуна - Байя 4:0 Спорт Ресифи - Байя 6:0 Атлетико Алагоиньяс - Байя 1:2 Байя - Форталеза Сеара 0:3 Досе Мел - Байя 0:1 Байя - Байя де Фейра 2:1 Байя - Ферровиарио 2:2 Барселона-де-Ильеус - Байя 1:2 Байя - Витория 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2
Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сержипи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Агуа-Санта - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Сан-Бернарду - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Бенту 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бангу 2:0 Ферровиария - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Результаты матчей
Байя
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Байя
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|2
|Коринтианс
|Roger I
|2
|Форталеза Сеара
|Picachu
|2
|Интернасьонал Порту Алегре
|José Maurisio3
|2
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 2
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 1
|Куяба
|Филипе Аугусто
|1 1
|Сантос
|Сотельдо Йеферсон
|1 1
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|2