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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 3.
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Конец матча
Гойяс
0'
45' Желтая карточка
Де Пена Карлос
1:0
52' Гол
Де Пена Карлос
58' Желтая карточка
Патрик Алан
61' Желтая карточка
Магиньо
61' Вторая желтая карточка
Магиньо
72' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
90' Желтая карточка
Alexandre Zurawski
90'+11
31
John
Victor
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
30
Джонни
41
Matheus
Dias
27
José
Maurisio3
28
Энрике
Педро
14
Де
Пена
Карлос
9
Адриано
Луис
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
6
Sander
40
Everton
Morelli
5
Ze
Ricardo2
20
Диего
Рибас
10
Julian
Palacios
7
Vinicius
XII
9
Matheus
Peixoto
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Гойяс
4-2-3-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Гойяс

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

20 матчей

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
4:2
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:1
СB
0:2
СB
3:0
СA
2:1
СA
2:1
БСА
1:0
БСА
0:1
БСА
3:1
БСА
3:3
СA
0:0
СA
2:3
СA
4:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2
1.3

Среднее время на гол

45
69

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.6
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

56
85

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
José Maurisio3 2 0.67
Вандерсон 1 0.33
Де Пена Карлос 1 0.33
Патрик Алан 0 0
Jean Dias 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аподи Диаллиссон 1 0.33
Matheus Peixoto 1 0.33
Lucas Halter 1 0.33
Sander 0 0
Julian Palacios 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик Алан 1 0
Моледо Родриго 1 0
Меркадо Габриэль 1 0
Де Пена Карлос 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0
Витао 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 1 1
Bruno Melo 2 0
Matheus Peixoto 1 0
Лукас Джонни 1 0
Lucas Halter 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Ze Ricardo2 1 0
Julian Palacios 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гойяс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Интернасьонал Порту Алегре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гойяс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио Бразил - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 4:0 Авенида - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 3:0
Гойяс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1
Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойяс - Гремио Анаполис 3:0 Иньюмас - Гойяс 0:1 Гойяс - Вила Нова 1:0 КРАК - Гойяс 3:3 Ипора - Гойяс 1:2

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Гойяс

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 4 9
2.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Крузейро
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
7.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Васко да Гама
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Сантос
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 3 - 5 4
13.
Фламенго
 3 1 0 2 6 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Гойяс
 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 6 3
17.
Куяба
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Коритиба Парана
 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Байя
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Америка Минейро
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Гойяс
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Крузейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
14.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Васко да Гама
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Гремио
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Гойяс
 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Пауло Маркос 2
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Крузейро Маркес Лукас 1 2
Гремио Каннеманн Вальтер 3
Сантос Дуглас XV 3
Америка Минейро Eder 2 3
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Де Пена Карлос получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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