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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 3.
Куяба
1:1
Первый тайм: 45+'
Гремио
0'
0:1
9' Гол
Vinicius X
1:1
29' Гол
Marllon
35' Желтая карточка
Patric Calmon
37' Желтая карточка
Mila
40' Желтая карточка
Bruno VI

Ход матча

9'
0:1
Vinicius X
(Фабио да Сильва)
29'
Marllon
1:1
35'
Patric Calmon
 
37'
 
Mila
40'
 
Bruno VI
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Гремио
3.05
3.25
3.35
Все Коэффициенты
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
98
Matheusinho
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
94
Patric
Calmon
14
Raniele
5
Филипе
Аугусто
7
Кафу
Жонатан
10
Pablo
Cepellini
17
Negueba
16
Дейверсон
Силва
12
Gabriel
Chapeco
2
Фабио
да
Сильва
34
Bruno
VI
4
Каннеманн
Вальтер
6
Diogo
VII
16
Lucas
Silva
IV
45
Mila
39
Bitello
19
Кристальдо
Франко
11
Vinicius
X
9
Суарес
Луис
Куяба
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

История личных встреч

Куяба
Гремио

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:2
СA
0:1
К
2:0
К
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marllon 1 0.33
Matheusinho 1 0.33
Raniele 1 0.33
Кафу Жонатан 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vinicius X 1 0.33
Педро Жоао II 1 0.33
Фабио да Сильва 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипе Аугусто 1 1
Денилсон Невес 1 0
Pablo Cepellini 1 0
Marllon 1 0
Дейверсон Силва 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Matheusinho 1 0
Patric Calmon 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 2 0
Суарес Луис 1 0
Vinicius X 1 0
Bruno VI 1 0
Darlan Mendes 1 0
Mila 1 0

Результаты матчей

Куяба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2
Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио ВГ 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3 Куяба - Миксто 4:1 Куяба - Коритиба Парана 2:1 Атлетико Минейро - Куяба 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:2
Гремио
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2
Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2 Гремио - Нову-Амбургу 6:1 Сан-Луиз - Гремио 0:0 Гремио - Авенида 2:0 Жувентуде - Гремио 2:3 Гремио - Айморе 3:0 Эспортиву - Гремио 0:2 Сан-Хосе Порту-Алегри - Гремио 0:1 Гремио - Гремио Бразил 1:0

Результаты матчей

Куяба
Гремио

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Куяба
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 4 9
2.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Крузейро
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Васко да Гама
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Сантос
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Гремио
 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Гойяс
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 3 - 5 4
14.
Фламенго
 3 1 0 2 6 - 5 3
15.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 6 3
17.
Куяба
 1:1 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Коритиба Парана
 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Байя
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Америка Минейро
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Гойяс
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Крузейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Гремио
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
14.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Куяба
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Васко да Гама
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Гремио
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Гойяс
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Куяба
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Пауло Маркос 2
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Крузейро Маркес Лукас 1 2
Сантос Дуглас XV 3
Америка Минейро Eder 2 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Рафаэль да Сильва 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    40'
    Бруно Алвес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Mila получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Patric Calmon получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Марлон бьет в цель!
  • 9'
    Фабио да Сильва сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Винисиус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Гремио
3.05
3.25
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Куяба 1:1 Гремио онлайн

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