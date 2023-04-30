Тур: 3.
0'
0:1
9' ГолVinicius X
1:1
29' ГолMarllon
35' Желтая карточкаPatric Calmon
37' Желтая карточкаMila
40' Желтая карточкаBruno VI
Ход матча
9'
0:1
29'
1:1
35'
37'
40'
Прогноз на матч от Liveresult
98
Matheusinho
4
Marllon
14
Raniele
17
Negueba
34
Bruno
VI
45
Mila
39
Bitello
11
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
-
98 MatheusinhoЗащитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Леон РикардоВратарь
- Вратарь
-
34 АллисонЗащитник
-
99 Иури ФрейтасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
8 Ronald
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 MilaПолузащитник
-
39 BitelloПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Vinicius XПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
77 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
17 GustavinhoПолузащитник
-
48 ZinhoПолузащитник
-
-
-
36 Nata
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Куяба
Гремио
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marllon
|1
|0.33
|Matheusinho
|1
|0.33
|Raniele
|1
|0.33
|Кафу Жонатан
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vinicius X
|1
|0.33
|Педро Жоао II
|1
|0.33
|Фабио да Сильва
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипе Аугусто
|1
|1
|Денилсон Невес
|1
|0
|Pablo Cepellini
|1
|0
|Marllon
|1
|0
|Дейверсон Силва
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Matheusinho
|1
|0
|Patric Calmon
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|2
|0
|Суарес Луис
|1
|0
|Vinicius X
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Mila
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2
Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио ВГ 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3 Куяба - Миксто 4:1 Куяба - Коритиба Парана 2:1 Атлетико Минейро - Куяба 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:2
Гремио
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2
Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2 Гремио - Нову-Амбургу 6:1 Сан-Луиз - Гремио 0:0 Гремио - Авенида 2:0 Жувентуде - Гремио 2:3 Гремио - Айморе 3:0 Эспортиву - Гремио 0:2 Сан-Хосе Порту-Алегри - Гремио 0:1 Гремио - Гремио Бразил 1:0
Результаты матчей
Куяба
Гремио
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Куяба
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|17.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|16.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|3 (2)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|2 (1)
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Пауло Маркос
|2
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 2
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 2
|Сантос
|Дуглас XV
|3
|Америка Минейро
|Eder 2
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Рафаэль да Сильва
|1 1