  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 3.
Куяба
1:2
Конец матча
Гремио
0'
0:1
10' Гол
Vinicius X
1:1
29' Гол
Marllon
35' Желтая карточка
Patric Calmon
37' Желтая карточка
Mila
40' Желтая карточка
Bruno VI
45' Желтая карточка
Raniele
1:2
68' Гол
Henrique Souza Ewerthon3
71' Желтая карточка
Ronald
81' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
81' Желтая карточка
Дейверсон Силва
89' Желтая карточка
Diogo VII
90' Желтая карточка
Bitello
90' Вторая желтая карточка
Patric Calmon
90'+8
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
98
Matheusinho
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
94
Patric
Calmon
14
Raniele
5
Филипе
Аугусто
7
Кафу
Жонатан
10
Pablo
Cepellini
17
Negueba
16
Дейверсон
Силва
12
Gabriel
Chapeco
2
Фабио
да
Сильва
34
Bruno
VI
4
Каннеманн
Вальтер
6
Diogo
VII
16
Lucas
Silva
IV
45
Mila
39
Bitello
19
Кристальдо
Франко
11
Vinicius
X
9
Суарес
Луис
Куяба
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

История личных встреч

Куяба
Гремио

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:2
СA
0:1
К
2:0
К
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marllon 1 0.33
Matheusinho 1 0.33
Raniele 1 0.33
Кафу Жонатан 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vinicius X 1 0.33
Педро Жоао II 1 0.33
Henrique Souza Ewerthon3 1 0.33
Фабио да Сильва 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипе Аугусто 1 1
Patric Calmon 1 1
Дейверсон Силва 2 0
Денилсон Невес 1 0
Pablo Cepellini 1 0
Marllon 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Matheusinho 1 0
Ronald 1 0
Raniele 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 3 0
Суарес Луис 1 0
Vinicius X 1 0
Diogo VII 1 0
Bruno VI 1 0
Darlan Mendes 1 0
Bitello 1 0
Mila 1 0

Результаты матчей

Куяба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гремио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гремио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Куяба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гремио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2
Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио ВГ 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3 Куяба - Миксто 4:1 Куяба - Коритиба Парана 2:1 Атлетико Минейро - Куяба 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:2
Гремио
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2
Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2 Гремио - Нову-Амбургу 6:1 Сан-Луиз - Гремио 0:0 Гремио - Авенида 2:0 Жувентуде - Гремио 2:3 Гремио - Айморе 3:0 Эспортиву - Гремио 0:2 Сан-Хосе Порту-Алегри - Гремио 0:1 Гремио - Гремио Бразил 1:0

Результаты матчей

Куяба
Гремио

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Куяба
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 4 9
2.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Крузейро
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
7.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Васко да Гама
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Сантос
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 3 - 5 4
13.
Фламенго
 3 1 0 2 6 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Гойяс
 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 6 3
17.
Куяба
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Коритиба Парана
 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Байя
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Америка Минейро
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Гойяс
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Крузейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
14.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Васко да Гама
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Гремио
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Гойяс
 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Пауло Маркос 2
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Крузейро Маркес Лукас 1 2
Гремио Каннеманн Вальтер 3
Сантос Дуглас XV 3
Америка Минейро Eder 2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Пабло Цепеллини уходит с поля. Роналд выходит вместо него
    • 59'
      Кристальдо Франко уходит с поля. Натан Аллан выходит вместо него
    • 59'
      Mila уходит с поля. Zinho выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 56'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      55'
      Raniele получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Бруно Алвес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Mila получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Patric Calmon получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Марлон бьет в цель!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Куяба 1:2 Гремио онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     