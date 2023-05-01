Тур: 3.
0'
0:1
10' ГолVinicius X
1:1
29' ГолMarllon
35' Желтая карточкаPatric Calmon
37' Желтая карточкаMila
40' Желтая карточкаBruno VI
45' Желтая карточкаRaniele
1:2
68' ГолHenrique Souza Ewerthon3
71' Желтая карточкаRonald
81' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
81' Желтая карточкаДейверсон Силва
89' Желтая карточкаDiogo VII
90' Желтая карточкаBitello
90' Вторая желтая карточкаPatric Calmon
90'+8
Ход матча
10'
0:1
29'
1:1
35'
37'
40'
45'
68'
71'
81'
89'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
98
Matheusinho
4
Marllon
14
Raniele
17
Negueba
34
Bruno
VI
45
Mila
39
Bitello
11
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
-
98 MatheusinhoЗащитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Леон РикардоВратарь
- Вратарь
-
34 АллисонЗащитник
-
99 Иури ФрейтасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
8 Ronald
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 MilaПолузащитник
-
39 BitelloПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Vinicius XПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
77 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
17 GustavinhoПолузащитник
-
48 ZinhoПолузащитник
-
-
-
36 Nata
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Куяба
Гремио
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marllon
|1
|0.33
|Matheusinho
|1
|0.33
|Raniele
|1
|0.33
|Кафу Жонатан
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vinicius X
|1
|0.33
|Педро Жоао II
|1
|0.33
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0.33
|Фабио да Сильва
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипе Аугусто
|1
|1
|Patric Calmon
|1
|1
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Денилсон Невес
|1
|0
|Pablo Cepellini
|1
|0
|Marllon
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Matheusinho
|1
|0
|Ronald
|1
|0
|Raniele
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|3
|0
|Суарес Луис
|1
|0
|Vinicius X
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Bitello
|1
|0
|Mila
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гремио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
0
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гремио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Куяба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гремио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2
Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио ВГ 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3 Куяба - Миксто 4:1 Куяба - Коритиба Парана 2:1 Атлетико Минейро - Куяба 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:2
Гремио
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2
Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2 Гремио - Нову-Амбургу 6:1 Сан-Луиз - Гремио 0:0 Гремио - Авенида 2:0 Жувентуде - Гремио 2:3 Гремио - Айморе 3:0 Эспортиву - Гремио 0:2 Сан-Хосе Порту-Алегри - Гремио 0:1 Гремио - Гремио Бразил 1:0
Результаты матчей
Куяба
Гремио
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Куяба
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|3 (2)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|2 (1)
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Пауло Маркос
|2
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 2
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 2
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|3
|Сантос
|Дуглас XV
|3
|Америка Минейро
|Eder 2
|3