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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 3.
Васко да Гама
0:0
Первый тайм: 42'
Байя
0'
18' Желтая карточка
Асеведо Николас
31' Желтая карточка
Matheus Bahia

Ход матча

18'
 
Асеведо Николас
31'
 
Matheus Bahia
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Васко да Гама
Ничья
Байя
3.40
3.62
5.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лео
Жардим
2
Родригес
Хосе
Луис
II
30
Бамбу
Робсон
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
8
Jair
II
25
Marlon
Gomes
18
Сантос
Андрей
11
Gabriel
Pec
9
Раул
Педро
7
Тейшейра
Алекс
22
Маркос
Дос
Сантос
4
Кану
Рубенилсон
33
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
5
Rezende2
29
Vitor
Jacare
26
Асеведо
Николас
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
79
Matheus
Bahia
9
Стум
Эвералдо
7
Ademir
Santos
Васко да Гама
4-3-3
Байя
3-5-2

История личных встреч

Васко да Гама
Байя

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СB
2:1
СB
1:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:1
К
2:0
СA
3:0
К
3:0
СA
3:0
СA
2:1
СB
1:0
СB
4:3
СA
0:2
СA
1:1
СB
2:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.56
0.56

Среднее время на гол

57
162

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

1.78
0.78

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
115

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Pec 2 0.67
Раул Педро 1 0.33
Сантос Андрей 1 0.33
Тейшейра Алекс 0 0
Lucas Piton 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 1 0.33
Vitor Jacare 1 0.33
Thaciano 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раул Педро 2 0
Gabriel Pec 2 0
Mauricio Barbieri 0 1
Jair II 1 0
Алвес Родриго 1 0
Бамбу Робсон 1 0
Lucas Piton 1 0
Сантос Андрей 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асеведо Николас 1 0
Vitor Jacare 1 0
Gabriel Teixeira 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Байя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Байя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
2
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0
Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 0:2 Васко да Гама - Ресенде 5:0 Васко да Гама - Волта-Редонда 1:2 Португеза - Васко да Гама 0:2 Аудакс Рио - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Мадурейра 0:0 Итуано - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Сампайо Корреа 2:3 Васко да Гама - Крисьюма 2:1
Байя
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2
Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1 Жакуипенсе - Байя 1:4 Итабуна - Байя 4:0 Спорт Ресифи - Байя 6:0 Атлетико Алагоиньяс - Байя 1:2 Байя - Форталеза Сеара 0:3 Досе Мел - Байя 0:1 Байя - Байя де Фейра 2:1 Байя - Ферровиарио 2:2

Результаты матчей

Васко да Гама
Байя

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 4 9
2.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Крузейро
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
7.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Васко да Гама
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Сантос
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 3 - 5 4
13.
Фламенго
 3 1 0 2 6 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Гойяс
 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 6 3
17.
Байя
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Куяба
 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Коритиба Парана
 3 0 1 2 1 - 7 1
20.
Америка Минейро
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Гойяс
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Крузейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
14.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Васко да Гама
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Байя
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Васко да Гама
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Гремио
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Байя
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Гойяс
 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Пауло Маркос 2
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Крузейро Маркес Лукас 1 2
Гремио Каннеманн Вальтер 3
Сантос Дуглас XV 3
Америка Минейро Eder 2 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Васко да Гама
Ничья
Байя
3.40
3.62
5.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Васко да Гама 0:0 Байя онлайн

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