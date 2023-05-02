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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 3.
Васко да Гама
0:1
Конец матча
Байя
0'
18' Желтая карточка
Асеведо Николас
31' Желтая карточка
Matheus Bahia
42' Желтая карточка
Сантос Андрей
0:1
44' Гол
Thaciano
53' Желтая карточка
Ademir Santos
56' Желтая карточка
Mauricio Barbieri
90' Желтая карточка
Vitor Jacare
90'+9
1
Лео
Жардим
2
Родригес
Хосе
Луис
II
30
Бамбу
Робсон
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
8
Jair
II
25
Marlon
Gomes
18
Сантос
Андрей
11
Gabriel
Pec
9
Раул
Педро
7
Тейшейра
Алекс
22
Маркос
Дос
Сантос
4
Кану
Рубенилсон
33
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
5
Rezende2
29
Vitor
Jacare
26
Асеведо
Николас
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
79
Matheus
Bahia
9
Стум
Эвералдо
7
Ademir
Santos
Васко да Гама
4-3-3
Байя
3-5-2

История личных встреч

Васко да Гама
Байя

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СB
2:1
СB
1:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:1
К
2:0
СA
3:0
К
3:0
СA
3:0
СA
2:1
СB
1:0
СB
4:3
СA
0:2
СA
1:1
СB
2:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.56
0.56

Среднее время на гол

57
162

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

1.78
0.78

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
115

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Pec 2 0.67
Раул Педро 1 0.33
Сантос Андрей 1 0.33
Тейшейра Алекс 0 0
Lucas Piton 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 1 0.33
Thaciano 1 0.33
Vitor Jacare 1 0.33

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mauricio Barbieri 1 1
Раул Педро 2 0
Gabriel Pec 2 0
Сантос Андрей 2 0
Jair II 1 0
Алвес Родриго 1 0
Бамбу Робсон 1 0
Lucas Piton 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitor Jacare 2 0
Ademir Santos 1 0
Асеведо Николас 1 0
Matheus Bahia 1 0
Gabriel Teixeira 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Байя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Васко да Гама
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Байя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
1

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0
Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 0:2 Васко да Гама - Ресенде 5:0 Васко да Гама - Волта-Редонда 1:2 Португеза - Васко да Гама 0:2 Аудакс Рио - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Мадурейра 0:0 Итуано - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Сампайо Корреа 2:3 Васко да Гама - Крисьюма 2:1
Байя
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2
Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1 Жакуипенсе - Байя 1:4 Итабуна - Байя 4:0 Спорт Ресифи - Байя 6:0 Атлетико Алагоиньяс - Байя 1:2 Байя - Форталеза Сеара 0:3 Досе Мел - Байя 0:1 Байя - Байя де Фейра 2:1 Байя - Ферровиарио 2:2

Результаты матчей

Васко да Гама
Байя

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 4 9
2.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Крузейро
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
7.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Сантос
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Васко да Гама
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 3 - 5 4
13.
Фламенго
 3 1 0 2 6 - 5 3
14.
Байя
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Гойяс
 3 1 0 2 3 - 4 3
17.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 6 3
18.
Куяба
 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Коритиба Парана
 3 0 1 2 1 - 7 1
20.
Америка Минейро
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Гойяс
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Крузейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
14.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Байя
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Гремио
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Гойяс
 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Пауло Маркос 2
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Крузейро Маркес Лукас 1 2
Гремио Каннеманн Вальтер 3
Сантос Дуглас XV 3
Америка Минейро Eder 2 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Стум Эвералдо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Тасиано бьет в цель!
    • Желтая карточка
      42'
      Andrey Santos получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Матеус Байя получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Асеведо Николас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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